Harvia ja Toyota kehittävät yhdessä vetykäyttöistä saunan konseptimallia hyödyntäen vedynpolttoteknologiaa - Vedyn uusien potentiaalisten käyttökohteiden tutkimista ja hiilineutraaliutta esitellään Suomessa

Harvia Oyj (toimitusjohtaja: Matias Järnefelt; jäljempänä "Harvia") ja Toyota Motor Corporation (toiminnasta vastaava johtaja, pääjohtaja: Koji Sato; jäljempänä "Toyota") yhdistivät voimansa kehittääkseen konseptimallin, jonka uskotaan olevan maailman ensimmäinen vetykäyttöinen sauna (tämän kirjoituksen aikaan, Harvian ja Toyotan selvitysten mukaan). Yhteistyö edustaa askelta kohti saunojen kestävämpää tulevaisuutta yhdistämällä Harvian saunaosaamisen ja Toyotan vedynpolttoteknologian.

Yhtiöt esittelevät vetykäyttöisen saunan konseptin kahdessa tulevassa tapahtumassa Jyväskylässä. Näiden esittelyjen tavoitteena on tutkia vedyn uusia käyttökohteita ja edistää hiilineutraaliutta. Vetykäyttöisen saunan konsepti esitellään "World Sauna Forumissa" (4.–5.6.2025) ja osana Suomen rallia (31.7–2.8.2025) Jyväskylässä.

Käyttämällä vetyä saunan kiukaassa järjestelmä tuottaa vain höyryä ja lämmintä ilmaa eikä lainkaan hiilidioksidia, mikä tarjoaa houkuttelevan vaihtoehdon perinteisille lämmitysmenetelmille.

Konseptimallin tavoitteena on jäljitellä perinteistä savusaunaa, joka tunnetaan lempeästä ja miellyttävästä lämmöstään. Vedynpolttolämmitin ohjaa liekit ja lämpimän ilman kiuaskivien läpi lämmittäen niitä tasaisesti joka puolelta. Tämä prosessi ympäröi tilan pehmeällä lämmöllä ja tuottaa miellyttävän höyryn eli löylyn, kun vettä kaadetaan kiville.

"Yhteistyö Toyotan kanssa antaa meille mahdollisuuden laajentaa sauna-alan innovaatioita ja osoittaa sitoutumisemme ympäristövastuuseen", sanoo Timo Harvia, Harvian innovaatio- ja teknologiajohtaja. "Toyotan syvällinen asiantuntemus vedyn käsittelystä ja polttamisesta antoi meille turvallisen ja tehokkaan tavan tavoitella vetyä puhtaana energialähteenä – mitä emme ehkä olisi harkinneet näin pian ilman näin luotettavaa kumppania. Näin tehdessämme emme ainoastaan tutki tapoja minimoida ympäristövaikutuksia, vaan myös luomme uudenlaisen saunaelämyksen, joka kunnioittaa perinteitä ja katsoo samalla tulevaisuuteen."

"Jyväskylä on Toyotalle ja TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamille (toimitusjohtaja: Yuichiro Haruna, jäljempänä "TGR-WRT") keskeinen paikka, ja Jyväskylän kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo useiden vuosien ajan", sanoo Mitsumasa Yamagata, Toyotan Hydrogen Factoryn johtaja. "Tämä projekti rakentuu vahvaan luottamukseen, joka on luotu paikallisyhteisön kanssa puheenjohtaja Akio Toyodan johdolla. Central Finland Mobility Foundationin (Cefmof, toiminnanjohtaja: Haruka Arai) aloitteen ansiosta meillä on ollut mahdollisuus tehdä yhteistyötä Harvian kanssa. Harvian omistautuminen käsityötaidolle on ollut todella rohkaisevaa ja uskon, että tämä vetykäyttöinen sauna avaa uusia mahdollisuuksia vedyn käytölle tulevaisuudessa."

Harvia, maailman johtava sauna- ja spa-elämyksien tarjoaja, on sitoutunut edistämään hyvinvointia kestävien ja innovatiivisten ratkaisujen avulla. Yhtiö integroi ympäristövastuun toimintoihinsa – tuotekehityksestä ja valmistuksesta energiatehokkuuteen ja toimitusketjun hallintaan – etsien jatkuvasti tapoja minimoida ympäristövaikutuksia ja tarjota samalla korkealaatuisia hyvinvointikokemuksia maailmanlaajuisesti.

Toyota pitää vetyä tärkeänä polttoaineena hiilineutraaliuden tavoittelussa ja on edistänyt erilaisia aloitteita vedyn "luomisen, kuljettamisen, varastoinnin ja käytön" alueilla yhteistyössä eri toimialoja edustavien kumppaneiden kanssa. Jatkossa Toyota jatkaa ponnistelujaan edistääkseen vedyn käyttöä vety-yhteiskunnan toteuttamiseksi.



Harvia lyhyesti:

Harvia on liikevaihdolla, kannattavuudella ja globaalilla kattavuudella mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin sekä alan ammattilaisille että kuluttajille. Harvia-konsernin palveluksessa työskentelee yli 700 alan ammattilaista Suomessa, Saksassa, Yhdysvalloissa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa, Virossa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

https://harviagroup.com/fi/

Toyota lyhyesti:

Toyota Motor Corporation pyrkii kehittämään ja valmistamaan innovatiivisia, turvallisia ja korkealaatuisia tuotteita ja palveluita, jotka luovat onnellisuutta tarjoamalla liikkuvuutta kaikille. Uskomme, että todellinen saavutus syntyy tukemalla asiakkaitamme, kumppaneitamme, työntekijöitämme ja yhteisöjä, joissa toimimme. Perustamisestamme yli 80 vuotta sitten eli vuodesta 1937 lähtien olemme soveltaneet ohjaavia periaatteitamme pyrkiessämme turvallisempaan, vihreämpään ja osallistavampaan yhteiskuntaan. Toyota tarjoaa täyden valikoiman liikkuvuuteen liittyviä palveluita, mukaan lukien sähköistys, autonominen ajaminen ja yhdistettävyys jne., ja pyrkii myös muuttumaan "liikkuvuusyritykseksi", joka pystyy vastaamaan monipuolisiin tarpeisiin. https://global.toyota/en/

Central Finland Mobility Foundation lyhyesti:

TGR-WRT perusti tukikohtansa Jyväskylän kaupunkiin. Vuonna 2023 Jyväskylän kaupunki (kaupunginjohtaja: Timo Koivisto), TGR-WRT ja Toyota Mobility Foundation (puheenjohtaja: Akio Toyoda) allekirjoittivat perussopimuksen kumppanuuden rakentamiseksi. Kolme osapuolta perusti Central Finland Mobility Foundationin (jäljempänä "Cefmof") vuonna 2024 tavoitteenaan luoda harmoninen yhteisö ihmisten ja luonnon välille. Cefmof tukee Jyväskylän kaupunkia hiilineutraaliuden saavuttamisessa hyödyntämällä vetyä. https://cefmof.org/



