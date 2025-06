RIBER enregistre une commande en Asie

pour un système de recherche MBE 412

Bezons (France), le 3 juin 2025 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce la vente d’un système de recherche MBE 412 à un institut universitaire asiatique de premier plan.

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre du développement de travaux avancés sur les sources laser émettant à 1650 nm, utilisées pour la détection du méthane. Ce système sera notamment dédié à l’étude des matériaux à base de GaAs et d’InP, avec l’objectif d’explorer de nouveaux procédés de croissance pour optimiser les structures hétérogènes et multicouches sous contrainte, et ainsi améliorer les performances des dispositifs optoélectroniques dans des applications critiques.

Plateforme compacte et polyvalente, le MBE 412 se distingue par sa grande flexibilité de mise en œuvre dans les protocoles de croissance. Il permet la réalisation de procédés complexes grâce à sa compatibilité avec un large éventail de cellules d’effusion, tout en garantissant une excellente uniformité et stabilité des dépôts.

Cette nouvelle commande illustre l’intérêt croissant des instituts de recherche pour les technologies MBE dans le développement de lasers spécialisés et de matériaux innovants à l’échelle nanométrique.

A propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique. RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

