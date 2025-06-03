與 Axi 在 2025 年哥倫比亞金錢博覽會上拓展 IB 和聯盟業務

悉尼, June 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的網上外匯和差價合約交易公司 Axi 宣布將參加 2025 年 6 月 25 日至 26 日在哥倫比亞波哥大舉行的金錢博覽會 (Money Expo Colombia)。

活動參加者將有機會探索如何拓展他們的 IB 和聯盟業務。 英國、歐洲和拉丁美洲區域負責人 Santiago Vazquez-Munoz 表示：「我們邀請所有交易者到訪我們的展位，並與我們的團隊接觸。我們期待展示卓越的合作夥伴機會如何幫助交易者提升他們的業務。 博覽會的參加者亦將可以獲得只限活動期間提供的獨家優惠。」此外，參加者更將有機會了解 Axi Select，這是 Axi 的資本配置計劃，提供毋須註冊安排或註冊費用豁免，資助金額高達 100 萬美元並最多可獲得 90% 利潤，亦設有提升交易者交易潛力的先進工具。

足球愛好者亦可以到訪 Axi 的展位，深入了解這家經紀商與英超冠軍曼城的長期合作夥伴關係。 現場將擺放曼城的紀念品和球隊吉祥物以供拍照，出席者更有機會贏取這家經紀商提供的精彩獎品，包括簽名球衣和其他商品。

此經紀商與曼城、基羅納和巴伊亞保持著長期合作夥伴關係。 2023 年，他們更宣布由英格蘭國腳 John Stones 擔任品牌大使。 2024 年，該經紀商在社拜外匯博覽會 (Dubai Forex Expo) 上獲得了《年度創新者》(Innovator of the Year) 大獎，並獲 Finance Feeds 授予《最可靠經紀商》(Most Reliable Broker)、《年度經紀商》(Broker of the Year) 和《最具創新性的專有交易公司》(Most Innovative Proprietary Trading Firm) 稱號。

觀看影片：https://youtu.be/92qBSHsGHMM?si=0pdt_bV7sAdQVOsB

關於 Axi

Axi 是一間環球網上外匯和差價合約交易公司，數以千計的客戶遍及全球各地 100 多個國家或地區。 Axi 提供多種資產類別的差價合約，當中包括外匯、股票、黃金、石油及咖啡等。

欲了解更多關於 Axi 的資訊，請聯絡：mediaenquiries@axi.com

Axi Select 計劃僅適用於 AxiTrader Limited 的客戶。 差價合約涉及很高的投資損失風險。 在我們與您進行的交易中，我們將作為您所有倉位的主要交易對手。 此內容不適用於澳洲、新西蘭和英國居民。 如欲了解更多資訊，請參閱我們的服務條款。 標準交易費和最低存款適用。