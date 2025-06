Selskabsmeddelelse nr. 33/2025

Holbæk, den 3. juni 2025



Undersøgelse af muligheden for udstedelse af Senior Non-Preferred

SJF Bank A/S har, som en del af den løbende proces med at optimere kapitalstrukturen, besluttet at undersøge muligheden for udstedelse af obligationer med status af Senior Non-Preferred.

Nykredit er udpeget som arrangør af den potentielle udstedelse.

I tilfælde af tilfredsstillende interesse i markedet forventes udstedelsen at finde sted med valør inden udgangen af juni 2025.

Med venlig hilsen

Lars Petersson Jakob Andersson

Adm. direktør Bestyrelsesformand

