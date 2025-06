Bravo | HGTV | Food Network | Discovery | FX | Magnolia Network | ID : Des émissions populaires au premier plan de l’impressionnante gamme de contenu spécialisé de Rogers Sports & Média

– Bravo demeure la destination exclusive d’incontournables de la téléréalité, y compris des nouveaux titres comme The Real Housewives of Rhode Island et The Valley: Persian Style (titre provisoire), ainsi que de certaines des plus grandes séries non scénarisées : The Real Housewives of Beverly Hills, Below Deck, Summer House et Top Chef –

– Rogers continue d’offrir le meilleur divertissement provenant des marques de télévision spécialisées les plus reconnues et les plus aimées au Canada, de même que la meilleure combinaison de contenu régulier et sur demande –

TORONTO, 03 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Sports & Média a annoncé la programmation de 2025-2026 pour ses chaînes spécialisées, qui comprend notamment les plus récents épisodes et les dernières saisons d’émissions comme Below Deck Mediterranean et The Real Housewives of Beverly Hills (Bravo), 100 Day Dream Home (HGTV), Beat Bobby Flay et Tournament of Champions (Food Network), Gold Rush (Discovery), It’s Always Sunny in Philadelphia (FX), et plus encore.





« Grâce à notre offre régulière, sur demande et en continu, nous offrons une riche programmation tirée de ces marques convoitées, ce qui renforce l’engagement de Rogers à offrir le meilleur divertissement qui soit aux Canadiennes et Canadiens, a déclaré Hayden Mindell, premier vice-président, Télévision, Rogers Sports & Média. Nous avons effectué des investissements inégalés dans notre gamme de contenu spécialisé pour offrir au public les émissions qu’il adore, qu’il s’agisse de téléréalité, de docus criminels ou encore de drames et de comédies acclamées par la critique. »

NOUVEAUX TITRES :

The Real Housewives of Rhode Island, Bravo

The Valley: Persian Style (titre provisoire), Bravo

The Lowdown mettant en vedette Ethan Hawke, FX

Alien: Earth mettant en vedette Sydney Chandler et Timothy Olyphant, FX

Chasing the West avec Drew et Jonathan Scott, HGTV

Condemned, HGTV

C’est l’heure de célébrer, Canada! Bravo vous offre la dose parfaite de téléréalité grâce aux toutes nouvelles saisons des titres emblématiques de Bravo, comme The Real Housewives of Salt Lake City, Below Deck Mediterranean, The Real Housewives of Orange County, The Real Housewives of Beverly Hills, Vanderpump Rules, Southern Charm et Watch What Happens Live with Andy Cohen, entre autres.

À compter de cet automne, HGTV ouvre les portes à une nouvelle saison remplie de vedettes et de transformations avec House Hunters, 100 Day Dream Home, Help! I Wrecked My House, Sin City Rehab et Fixer to Fabulous. Sur la chaîne Magnolia Network, le charme se poursuit avec les nouvelles saisons de The Last Wright et plus encore.

La chaîne Food Network vous offre un festin de vos séries préférées. Le menu bien rempli comprend des chefs vedettes de la marque, des affrontements épicés et des desserts décadents. Vous pourrez notamment déguster les nouvelles saisons de Chopped, Holiday Baking Championship, Halloween Baking Championship, Bobby’s Triple Treat et Beat Bobby Flay en plus de Diners, Drive-Ins, and Dives et Guy’s Grocery Games avec Guy Fieri.

Discovery met le monde à votre portée grâce à de nouvelles saisons de Homestead Rescue, Expedition X, de Josh Gates ainsi que Expedition Unknown, The Last Woodsmen et Street Outlaws. De plus, ne manquez pas l’événement télévisuel le plus attendu de l’été, « Shark Week », qui revient pour une 37e année, le dimanche 20 juillet.

La chaîne Investigation Discovery (ID) offre un divertissement captivant aux fans d’histoires vraies de meurtre et de trahison comme Death By Fame, Road Rage, Naked Crimes et Signs of a Psychopath.

FX et FXX continuent d’offrir des drames, comédies et documentaires acclamés par la critique grâce à une vaste gamme d’excellentes émissions, notamment une nouvelle saison de It’s Always Sunny in Philadelphia, la plus ancienne comédie en prises réelles toujours en ondes.

Comme elle l’a annoncé plus tôt cette semaine, Rogers a donné le feu vert à 11 nouvelles productions originales canadiennes et à plus de 115 heures de contenu qui seront diffusées sur HGTV et Food Network. Au cours de la dernière décennie, Rogers a investi 7 milliards de dollars dans le contenu canadien. Cliquez ici pour en savoir plus.

Regardez les nouveautés de HGTV, Food Network, Discovery, ID et Magnolia Network sur la Télé Rogers Xfinity, Citytv+ et Télé OPTIK de TELUS, ou appelez directement votre fournisseur de télévision si ces chaînes ne figurent pas dans votre guide télé.

À propos de Rogers Sports & Média

Rogers Sports & Média est une entreprise diversifiée évoluant dans les domaines du sport et du contenu qui, chaque mois, rejoint plus de 30 millions de Canadiens et Canadiennes. Le portefeuille bien diversifié de contenu média de l’entreprise comprend plus de 50 stations de radio, 67 chaînes de télévision communautaire, 31 chaînes de télévision traditionnelles et spécialisées, une présence dans le commerce électronique et plus encore. Rogers Sports & Média offre un divertissement unique par l’entremise de sa gamme de marques renommées : HGTV, Food Network, Bravo, Citytv, Citytv+, Discovery, ID, OMNI Television, FX, TSC, Breakfast Television, 98.1 CHFI, KiSS, CityNews et Sportsnet : le 1er réseau des sports au pays. Rogers Sports & Média est une filiale de Rogers Communications Inc. (TSX, NYSE : sous le symbole RCI. Visitez le rogerssportsandmedia.com.

