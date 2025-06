Dynacor signe un protocole d’entente avec un partenaire ghanéen

MONTRÉAL, 03 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la signature d'un protocole d'entente avec Ansong Askew Ltd (« Ansong-Askew ») au Ghana. Le protocole d'entente établit un cadre pour la planification, la diligence raisonnable et l'alignement stratégique en vue de l'établissement d'un partenariat commercial, dans le but de formaliser un accord de coentreprise dans le secteur du traitement de l'or au Ghana.

Cette collaboration stratégique vise à explorer et à développer des opportunités commerciales mutuelles qui profiteront non seulement aux parties prenantes des deux organisations, mais qui contribueront également à la régulation du secteur minier artisanal du Ghana, en permettant à l’Office de l’or du Ghana et aux mineurs de travailler ensemble de manière transparente. Le partenariat vise à tirer parti de l'expertise de longue date de Dynacor en matière de traitement traçable et évolutif du minerai d'or artisanal, ainsi que du réseau commercial et de l'influence d'Ansong-Askew.

L’Office de l’or du Ghana est une nouvelle entité gouvernementale chargée de réglementer, de superviser, de contrôler et de gérer l'achat, l'analyse, l’affinage et l'exportation de l'or exploité de manière artisanale et à petite échelle au Ghana.

Champ d'application du protocole d’entente

Dans le cadre de ce protocole d’entente d'une durée de 12 mois, les deux parties conviennent d'explorer l'utilisation efficace et l'intégration de leurs capacités techniques, commerciales et stratégiques dans l'intention de collaborer de bonne foi à la conclusion d'un accord de coentreprise. Un accord ultérieur définira la structure, les pourcentages de participation, les apports de capitaux, le modèle de gouvernance et les modalités de partage des bénéfices de l'entreprise commune, dans laquelle Dynacor détiendra une position majoritaire.

« Ce protocole d'entente marque la première étape sérieuse d'un partenariat prometteur au Ghana, le pays où l'exploitation minière artisanale est la plus importante en Afrique », a déclaré Jean Martineau, président et chef de la direction de Dynacor. « Nous sommes enthousiastes à l'idée d'explorer les opportunités à venir et nous nous réjouissons de l'impact significatif que ce partenariat aura sur les plans de création de valeur de nos actionnaires et sur le secteur de l'exploitation minière artisanale de l'or au Ghana ».

« La signature de ce protocole d'entente reconnaît les synergies stratégiques entre Dynacor et Ansong-Askew, ainsi que notre engagement commun à promouvoir le traitement de l'or artisanal au Ghana, autorisé par le gouvernement et respectueux de l'environnement », a commenté Elena Ansong, directrice générale d'Ansong-Askew. « Ensemble, nous visons à développer une collaboration solide qui renforcera la position du Ghana en tant que leader de l'industrie minière aurifère ».

Prochaines étapes

La Société participe actuellement au sommet Mining in Motion à Accra, où elle a eu de nombreuses discussions avec l’Office de l’or du Ghana et avec des acteurs du secteur de l'exploitation minière artisanale. S'appuyant sur le protocole d'entente et les relations approfondies établies, Dynacor cherchera à acheter une concession foncière ou une future usine de traitement dans un endroit déterminé en fonction de ses échantillonnages géologiques, ses réunions et ses recherches.



Signature du protocole d'entente entre Dynacor et Ansong Askew Ltd lors du sommet Mining in Motion à Accra



À propos d'Ansong Askew :

Ansong Askew Ltd est une société britanno-ghanéenne basée au Ghana qui, depuis 2017, a joué un rôle de premier plan en attirant l'attention de l'industrie internationale sur le secteur de l'exploitation minière aurifère à petite échelle du Ghana. Grâce à un engagement de haut niveau avec le gouvernement, l'industrie et la société civile, nous soutenons les efforts du Ghana pour formaliser le secteur de l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l’or (ASGM) en aidant à façonner les politiques, à favoriser l'alignement des parties prenantes et à attirer des partenaires crédibles grâce au développement d'un environnement favorable. Notre travail se concentre sur l'établissement de l'infrastructure, des cadres de conformité et des voies de marché nécessaires pour intégrer l'or du Ghana au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales responsables.

À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société industrielle de traitement de minerai qui se consacre à la production d'or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d'une chaîne d'approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d'audit pour l'industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs entièrement et partiellement formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l'usine Veta Dorada et possède une propriété d'exploration aurifère au Pérou. La société prévoit de s'étendre en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l'or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d'éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d'informations.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Contact :

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Ruth Hanna

Directrice, Relation aux actionnaires

Téléphone : (514) 393-9000 (poste 236)

Courriel : investors@dynacor.com

Site Web : http://www.dynacor.com

Renmark Financial Communications Inc.

Bettina Filippone

Téléphone : (416) 644-2020 ou (212) 812-7680

Courriel : bfilippone@renmarkfinancial.com

Site Web : www.renmarkfinancial.com