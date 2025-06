Til

3. juni 2025

Selskabsmeddelelse nummer 48/2025

Ekstraordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S

Realkredit Danmark A/S afholder ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2025, kl. 10.00 på adressen Bernstorffsgade 40, 1577 København V med følgende dagsorden:

Forslag om indvælgelse af Head of Wholesale Credit and LC&I Risk Management, Claus Schrøder Jensen, i selskabets bestyrelse Behandling af eventuelle forslag og emner fra bestyrelsen eller aktionærer

Claus Schrøder Jensen er Head of Wholesale Credit and LC&I Risk Management i Danske Bank A/S og har været en del af Danske Bank-koncernen de sidste 29 år. Claus har haft en lang række lederstillinger inden for kredit- og risikostyring for både Business Customers og Large Corporates & Institutions.

