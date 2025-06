QUADIENT T1 2025 : chiffre d’affaires à 258 M€, avec une solide performance des activités Digital et Lockers. Perspectives 2025 maintenues

Points clés

Chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2025 de 258 millions d’euros, en repli de 1,1 % en données publiées , incluant la contribution de Package Concierge, et en repli de 2,5 % en organique ( 1 )

Paris, 3 juin 2025

Quadient S.A. (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce ce jour son chiffre d’affaires du premier trimestre 2025 (période close le 30 avril 2025).

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient S.A., a déclaré :

« Le premier trimestre 2025 a de nouveau été un bon trimestre pour nos solutions Digital et Lockers, dont les chiffres d’affaires liés aux souscriptions ont enregistré des niveaux de croissance organique élevés, à +11,1 % pour Digital et +12,7 % pour Lockers, démontrant la pertinence et le succès de ces deux solutions en forte croissance, ainsi que la qualité de notre modèle d’affaires récurrent.

Comme attendu, la performance de l’activité Mail a été plus modérée, reflétant le point bas du cycle de renouvellement de la base installée, et une base de comparaison élevée à la suite du surcroît d’activité lié à la décertification qui s’est déroulée en 2024 aux États-Unis. Cette situation a été amplifiée par un environnement macroéconomique américain particulièrement difficile au premier trimestre.

Malgré ces vents contraires au cours du trimestre, notre EBIT courant est en croissance organique, soutenue par une évolution positive de la marge d’EBITDA de nos trois solutions.

Avec l'acquisition de Serensia, une plateforme de facturation électronique française certifiée de premier plan, Quadient accélère sa stratégie d'automatisation financière numérique en Europe. La Société renforce les capacités d'automatisation digitale intelligente qu’elle met à disposition à plus de 300 000 clients dans le monde, et notamment à plus de 60 000 clients français, afin de les aider à accélérer leur transformation digitale, au moment où ils doivent anticiper la loi sur la facturation électronique obligatoire en France à partir de 2026.

Alors que nous nous attendons à ce que les mêmes incertitudes et conditions de marché prévalent au cours du deuxième trimestre, nous restons confiants dans notre capacité à réaliser un meilleur second semestre. Par conséquent, nous maintenons nos perspectives financières pour l’année 2025, à savoir une accélération de la croissance organique à la fois pour le chiffre d’affaires et l’EBIT courant, par rapport aux taux de croissance 2024. »

Commentaires sur l’activité du 1er trimestre 2025

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a atteint 258 millions d’euros au cours du premier trimestre de l’exercice 2025, en baisse de 1,1 % en données publiées et de 2,5 % en évolution organique, par rapport au premier trimestre 2024. La croissance publiée intègre un effet périmètre positif de 4 millions d’euros qui correspond à l’acquisition de Package Concierge en décembre 2024. L’effet de change a été globalement neutre sur la période.

Les revenus liés aux souscriptions (193 millions d’euros, soit 75 % du chiffre d’affaires total) ont augmenté de +1,2 % en organique au cours du premier trimestre de 2025, grâce à la poursuite de la forte dynamique en Digital et Lockers. Les revenus non récurrents, quant à eux, sont en baisse organique de 12,0 % par rapport au premier trimestre 2024, reflétant, comme attendu, un point bas dans le cycle de renouvellement de la base installée d’équipements liés au courrier. Cette contraction dans les ventes d’équipements a toutefois été amplifiée par un environnement macro-économique difficile aux États-Unis.

Par zone géographique, l’Amérique du Nord (59% du chiffre d’affaires total), est en recul organique de 2,4 % au cours du premier trimestre de l’année, sous l’effet de l’incertitude macro-économique aux États-Unis retardant la prise de décision des clients, et d’une base de comparaison élevée du Mail à la suite de l'augmentation des ventes liées à la décertification l’année dernière. Les Principaux pays européens (33 % du chiffre d’affaires) ont enregistré un déclin organique de 2,8 %, tandis que le segment International (8 % du chiffre d’affaires) était en repli organique de 2,0 %.

Chiffre d’affaires consolidé par Solution

Chiffre d’affaires consolidé du 1e trimestre 2025

En millions d’euros T1 2025 T1 2024 Variation Variation

organique Digital 67 63 +6,5 % +7,2 % Mail 164 178 (7,9) % (7,9) % Lockers 27 20 +35,4 % +12,2 % Total Groupe 258 261 (1,1) % (2,5) %

Digital

Au cours du premier trimestre de 2025, le chiffre d’affaires de l’activité Digital a atteint 67 millions d’euros, en croissance organique de 7,2 %, et en hausse de 6,5 % en données publiées par rapport au premier trimestre de 2024.

Cette solide performance résulte de la forte croissance organique des revenus liés aux abonnements au cours du premier trimestre de 2025, qui atteint 11,1 %, en accélération par rapport au trimestre précédent. Celle-ci a été portée par toutes les régions, y compris une croissance à deux chiffres en Amérique du Nord. La portion de chiffre d’affaires lié aux souscriptions a de nouveau progressé, représentant 85 % du chiffre d’affaires de l’activité Digital, contre 82 % au premier trimestre 2024.

À la fin du premier trimestre 2025, la base de revenus annuels récurrents (ARR) atteignait 237 millions d’euros(2), contre 232 millions d’euros à la fin de l’exercice 2024, ce qui représente une croissance organique de 9,6 % en rythme annualisé.

La solution Digital a continué de démontrer des tendances favorables de prises de commandes, mis en évidence par :

Des prises de commandes solides auprès des clients de l’activité Mail, en hausse d’environ + 50 % par rapport à l’année précédente ;

auprès des clients de l’activité Mail, par rapport à l’année précédente ; Une croissance à deux chiffres de l’acquisition de nouveaux clients dans le segment des grandes entreprises.

Au cours du premier trimestre 2025, la plateforme d’automatisation Digital de Quadient a reçu de nombreuses reconnaissances dans plusieurs classements d’analystes, notamment dans le domaine de l’automatisation financière (gestion des comptes clients et fournisseurs), où elle est désormais classée à un niveau aussi élevé que dans le domaine de la gestion des communications clients (CCM / CXM).

Quadient accélère sa stratégie d’automatisation digitale des processus financiers de recouvrement, de paiement et d’achat en Europe, avec l’acquisition de Serensia le 2 juin 2025, une plateforme française certifiée de facturation électronique de premier plan, qui compte plus de 160 clients (dont TotalEnergies, Dalkia, RATP...) et traite près de 200 millions de factures par an. Cette acquisition dote Quadient :

D’une technologie de facturation électronique avec des capacités PDP (Plateforme de Dématérialisation Partenaire, immatriculé par l’État) de premier ordre, et

D’un accès certifié au réseau européen PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online).

Cette acquisition renforce davantage le portefeuille d’automatisation financière de Quadient (qui inclut le paiement en ligne, la facturation électronique, l’automatisation des comptes fournisseurs et clients, l’analyse crédit, le courrier hybride…), et accélère davantage la transformation digitale des clients de l’activité du Mail de Quadient, en offrant des opportunités supplémentaires pour l'adoption nécessaire de solutions de facturation électronique, qui devient obligatoire dans toute l’Europe. Pour plus de détails, veuillez consulter notre communiqué de presse publié le 2 juin.

Mail

Le chiffre d’affaires de l’activité Mail a atteint 164 millions d’euros au cours du premier trimestre de 2025, en repli de 7,9 % en organique ainsi qu’en données publiées, par rapport au premier trimestre 2024.

Les ventes d’équipements ont enregistré un déclin organique de 15,8 % au premier trimestre 2025. Cette baisse s’explique principalement par :

Une performance plus modérée dans toutes les régions. Cette évolution était attendue, compte tenu de l’effet « écho » de la période du COVID avec moins de contrats à renouveler, reflet du niveau plus faible de placements d’équipements effectués pendant la pandémie il y a 5 ans ;

La situation des États-Unis, particulièrement impactés par une base de comparaison élevée, le premier trimestre 2024 ayant bénéficié de l’effet de la décertification (qui a pris fin au quatrième trimestre 2024), ainsi que par une incertitude économique accrue qui a retardé la prise de décision des clients.

Les revenus liés aux souscriptions (72 % du chiffre d’affaires de l’activité Mail) ont enregistré une baisse organique de 4,4 % au cours du premier trimestre 2025.

Malgré ce contexte défavorable, Quadient a continué de surperformer le marché au cours du trimestre écoulé.

La bonne dynamique commerciale de ventes croisées auprès des clients de l’activité Mail s’est poursuivie au premier trimestre 2025 avec une croissance à deux chiffres des prises de commandes en faveur de l’activité Lockers et de + 50 % en faveur de l’activité Digital. Cette dynamique est illustrée notamment par l’extension du partenariat avec l’Université de Pittsburgh, qui s’appuie depuis longtemps sur les consignes colis de Quadient pour faciliter les livraisons des étudiants et du personnel sur le campus, et qui étend maintenant cette relation pour inclure une solution complète de gestion de courrier.

À fin avril 2025, le taux de pénétration des nouveaux équipements atteignait déjà 44,0 % de la base installée, contre 42,4 % à la fin du mois de janvier 2025.

Le second semestre 2025 devrait se redresser, car l’activité de vente d’équipements du Mail sera soutenue par un pipeline de contrats à renouveler plus important sur la seconde partie de l’année.

Lockers

Le chiffre d’affaires de l’activité Lockers a atteint 27 millions d’euros au cours du premier trimestre de 2025, en croissance organique de 12,2 %. La croissance publiée s’est élevée à 35,4 % par rapport à l’année précédente, incluant la contribution positive de Package Concierge (4 millions d’euros au premier trimestre 2025).

Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré une croissance organique de 12,7 % au cours du premier trimestre de 2025, bénéficiant de :

L’augmentation remarquable des volumes de colis au sein des réseaux ouverts de consignes colis au Royaume-Uni et en France ;

La poursuite de la dynamique aux États-Unis, grâce à une meilleure monétisation des frais d'utilisation.

Au total, les revenus liés aux souscriptions ont représenté 65 % du chiffre d’affaires du premier trimestre 2025 (contre 68 % au cours du premier trimestre de 2024, cette légère baisse reflétant la composition différente du chiffre d’affaires de Package Concierge).

Les revenus non récurrents (ventes d’équipements et de licences, et services professionnels), ont enregistré une forte croissance organique de 11,4 % au cours du premier trimestre de 2025, grâce à une importante vente de consignes colis sur le segment International, qui a plus que compensé une performance modérée en Amérique du Nord. De plus, un autre contrat de vente de consignes colis, d'une valeur d'environ 5 millions d'euros, a été signé sur le segment International et sera comptabilisé au second semestre 2025.

La base installée de consignes colis intelligentes de Quadient atteignait environ 26 100 unités dans le monde à la fin du premier trimestre 2025, avec 600 nouvelles consignes colis déployées au cours du trimestre. Cela reflète une accélération du rythme d’installation de nouvelles consignes colis, notamment dans le réseau ouvert britannique qui a presque quadruplé au cours des 15 derniers mois. Cette croissance est portée par la signature de partenariats au cours des derniers trimestres pour accueillir des consignes colis dans de nouveaux emplacements de choix.

Au Royaume-Uni, Quadient a étendu son partenariat avec EVRi, avec la signature d’un nouvel accord important et à long terme, incluant la consolidation des retours (fonctionnalité de « drop-box »). Quadient a également signé un partenariat stratégique avec Stasher, offrant aux voyageurs des solutions de stockage de bagages dans tout le pays à travers le réseau de consignes colis intelligentes de Quadient. Ces partenariats devraient permettre de soutenir la croissance des volumes et contribuer à accroître davantage l'adoption. Au Japon (segment International), Quadient a élargi l’accès à son réseau afin que les colis Amazon puissent être livrés dans près de 6 000 « PUDO Stations » à travers le pays.

GESTION DE LA LIQUIDITE

En mai 2025, Quadient a proactivement prorogé d’un an supplémentaire l’échéance de sa ligne de crédit revolving non tirée de 300 millions d’euros, la repoussant ainsi à 2030.

PERSPECTIVES 2025 MAINTENUES

Alors que le deuxième trimestre 2025 devrait connaître des conditions de marché similaires au trimestre précédent et une incertitude macro-économique persistante, Quadient reste confiant dans sa capacité à réaliser une meilleure performance au cours de la seconde partie de l’année. Cette confiance est soutenue par :

Un bon début d'année sur le plan de la profitabilité, avec une amélioration de la marge d'EBITDA pour l'ensemble des solutions ;

Par la suite : La poursuite de la forte dynamique des activités Digital et Lockers, avec une nouvelle amélioration de la profitabilité ; Une reprise attendue de l’activité Mail au second semestre, le cycle de renouvellement de la base installée des équipements du courrier devant s’inverser et fournir un plus grand nombre d’opportunités ; Un pipeline de commandes prometteur pour toutes les solutions.



Dans ce contexte, Quadient maintient ses perspectives pour l’année 2025, à savoir une accélération de la croissance organique à la fois pour le chiffre d’affaires et l’EBIT courant par rapport aux taux de croissance de 2024, tout en soulignant que les perturbations économiques mondiales en cours ainsi que leur impact, particulièrement sur le marché des États-Unis, restent difficiles à prévoir à ce stade.

FAITS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2025

Quadient distingué dans le premier Gartner® Magic Quadrant™ 2025 dédié aux applications de gestion des comptes fournisseurs

Le 4 avril 2025, Quadient a annoncé avoir été distinguée dans le tout premier Gartner® Magic Quadrant™ 2025 dédié aux applications de gestion des comptes fournisseurs. Un Gartner Magic Quadrant est le résultat d’une analyse approfondie d’un marché spécifique, offrant une vue d’ensemble des positions relatives des différents acteurs du secteur3.

Quadient obtient la validation de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre par SBTi

Le 7 avril 2025, Quadient a annoncé que le Science-Based Targets Initiative (SBTi) a validé ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Le SBTi est une initiative mondiale qui aide les entreprises à définir des objectifs climatiques basés sur la science afin de réduire leurs émissions, en alignement avec l'Accord de Paris. Cette validation confirme le respect des critères scientifiques pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C des engagements de Quadient.

Quadient reconnue dans un rapport d’analyste sur les meilleurs cas d’usage de l’IA appliqués à l’automatisation financière

Le 16 avril 2025, Quadient a annoncé avoir été reconnue dans un récent rapport de Forrester portant sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA) dans l’automatisation des comptes clients. Le rapport intitulé « Top AI Use Cases for Accounts Receivable Automation in 2025 »0F4 présente plusieurs cas d’usage de la solution Quadient AR pour l’imputation et les notifications de paiement. Quadient considère cette reconnaissance comme une preuve concrète de l’impact de son offre d’automatisation des processus financiers basée sur l’IA et le machine learning, pour améliorer l'efficacité, la précision et la prise de décision des entreprises.

Quadient nommée Leader dans le rapport SPARK Matrix™ 2025 pour la gestion des communications clients

Le 24 avril 2025, Quadient a été reconnue pour la cinquième année consécutive comme Leader dans le rapport d’analyse SPARK Matrix™ : Gestion des communications clients (CCM), Q2 2025, publié par le cabinet de conseil et d’analyse global QKS Group. Le rapport propose une analyse détaillée et une évaluation stratégique des fournisseurs, classant les acteurs en fonction de leur excellence technologique et de leur impact client.

Quadient : +11 % de ventes logicielles aux clients Mail en 2024, reflet d’une demande accrue en communications plus intelligentes et multicanales

Le 30 avril 2025, Quadient a souligné l'adoption croissante des solutions numériques par les entreprises, en réponse à l’évolution des attentes des consommateurs en matière de communications modernes et multicanales. Cette transformation génère une croissance tangible : au cours de l'exercice 2024, Quadient a enregistré une augmentation record de 11 % des ventes de ses solutions Digital auprès de sa base de clients Mail.

ÉVÉNEMENTS POST-CLÔTURE

Partenariat au Royaume-Uni : Stasher adopte les lockers Quadient pour développer son service de consigne à bagages

Le 7 mai 2025, Quadient a annoncé un partenariat stratégique avec Stasher, première plateforme mondiale de consigne à bagages. Cette collaboration marque une étape importante dans le développement du réseau de Stasher au Royaume-Uni et permettra aux voyageurs dans les principales villes britanniques, notamment Londres, Birmingham, York, Édimbourg, Newcastle, Cardiff et Manchester, d’accéder à des solutions de consigne à bagages pratiques, sécurisées et facilement accessibles via plus de 1 640 consignes intelligentes Parcel Pending by Quadient.

Quadient et Nuvei signent un nouveau partenariat pour renforcer les capacités de paiement dans le cloud à l’échelle mondiale

Le 13 mai 2025, Quadient et Nuvei ont annoncé avoir conclu un partenariat technologique stratégique visant à renforcer les capacités de paiement cloud des entreprises à l’échelle mondiale. Grâce à ce partenariat, la technologie avancée de traitement des paiements de Nuvei est intégrée aux solutions cloud d’automatisation de la gestion des comptes clients (AR) et fournisseurs (AP) de Quadient, offrant aux entreprises de toutes tailles en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe une plateforme unifiée pour gérer les paiements B2B de façon plus efficace, sécurisée et à grande échelle.

Quadient conserve sa place de leader dans le SPARK Matrix pour la gestion des comptes clients grâce à l’automatisation par l’IA et aux paiements en temps réel

Le 15 mai 2025, Quadient a annoncé figurer comme Leader dans le classement SPARK Matrix™ 2025 des solutions de gestion des comptes clients. C’est la quatrième année consécutive que le cabinet de conseil et d’analyse technologique QKS Group distingue Quadient comme l’un des acteurs majeurs du secteur. Cette reconnaissance vient confirmer son engagement constant à accompagner les entreprises dans leur transformation numérique, à automatiser leurs processus financiers pour améliorer leur performance, et à renforcer la qualité des interactions avec leurs clients.

Quadient franchit le cap des 300 universités américaines équipées, au service d’une logistique moderne et solidaire sur les campus

Le 27 mai 2025, Quadient a annoncé que plus de 300 établissements d’enseignement supérieur aux États-Unis utilisent désormais les consignes intelligentes Parcel Pending by Quadient. Ces solutions facilitent le retrait et le dépôt de colis, la récupération d’articles de librairie, l’échange de matériel pédagogique et informatique, tout en contribuant à la lutte contre l’insécurité alimentaire étudiante.

Quadient mise sur l’IA pour réinventer l’expérience client et favoriser la croissance des entreprises

Le 28 mai 2025, Quadient a annoncé le déploiement de nouvelles fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle (IA) destinées à concevoir et orchestrer des interactions client omnicanales et hautement personnalisées. Ces évolutions sont intégrées à la dernière version de Quadient Inspire, solution de référence dans la gestion des communications client (CCM), et témoignent de l’engagement constant de Quadient à transformer la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients.

Quadient accélère dans l’automatisation digitale des processus financiers de recouvrement, de paiement et d’achat en Europe avec l’acquisition de Serensia

Le 2 juin 2025, Quadient a annoncé l’acquisition de Serensia, entreprise française comptant parmi les principales plateformes de facturation électronique immatriculées PDP (Plateforme de Dématérialisation Partenaire) par le gouvernement français. Cette acquisition stratégique renforce la position de Quadient dans le domaine de la conformité numérique et sa capacité à accompagner à la fois ses 150,000 clients européens ainsi que les plus de 8 millions d’entreprises impactées en France par l’obligation de passage à la facturation électronique.

A propos de Quadient®

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux électroniques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences clients significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site : https://invest.quadient.com/

ANNEXES

Digital : Nouveau nom pour Intelligent Communication Automation

Mail : Nouveau nom pour Mail-Related Solutions

Lockers : Nouveau nom pour Parcel Locker Solutions

Chiffre d’affaires consolidé du 1e trimestre 2025

Chiffre d’affaires consolidé du 1e trimestre 2025 par géographie

En millions d’euros T1 2025 T1 2024 Variation Variation organique Amérique du Nord(a) 151 150 +0,6 %(d) (2,4) % Principaux pays européens(b) 86 89 (2,9) % (2,8) % International(c) 21 23 (5,6) %(d) (2,0) % Total Groupe 258 261 (1,1) % (2,5) % Incluant les Etats-Unis et le Canada. Le Brésil et le Mexique font également partie de ce segment depuis le 1er janvier 2025. Autriche, Benelux, France, Allemagne, Irlande, Italie (hors Mail), Suisse et Royaume-Uni. Le segment International regroupe les activités Digital, Mail et Lockers en-dehors de l’Amérique du Nord et des principaux pays européens. Depuis le 1er janvier 2025, le Brésil et le Mexique ne sont plus inclus dans ce segment, et font maintenant partie du segment Amérique du Nord. La variation en données publiées reflète un effet de reclassification de 0,9 million d’euros en raison du transfert du Brésil et du Mexique du segment International vers le segment Amérique du Nord depuis le 1er janvier 2025.

([1]) Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2025 est comparé au chiffre d’affaires du premier trimestre 2024, auquel est ajouté, pro rata temporis, le chiffre d’affaires de Package Concierge pour un montant consolidé de 4 millions d’euros. L’impact de change est globalement neutre sur la période.

([2]) L’ARR de la fin du premier trimestre 2025 a bénéficié d’un effet devises positif de 1,3 million d’euros par rapport au 31 janvier 2025.

([3]) Gartner Research Methodologies, Gartner Magic Quadrant, 28 mars 2025

([4]) Les principaux cas d'usage de l'IA pour l'automatisation des comptes clients en 2025

