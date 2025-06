SANTE EXPO 2025: Claude Bernard (BCB) et Orisha Socialcare (ex Teranga Software) renouvelle

Boulogne-Billancourt, France - À l’occasion de SANTEXPO 2025, Claude Bernard, référence française en matière de prescription sécurisée, et Orisha Socialcare (ex Teranga Software), acteur de référence des solutions numériques dédiées aux établissements sociaux et médico-sociaux, ont annoncé le renouvellement de leur partenariat. Ce nouvel accord marque une étape décisive dans la sécurisation du circuit du médicament en EHPAD et établissements médico-sociaux médicalisés.

Une collaboration forte au service des soignants en EHPAD

Ce nouvel accord se matérialise par l’intégration de deux innovations fortes au service des professionnels de santé en EHPAD et établissements médico-sociaux médicalisés :

Claude Bernard IRC by RenAdaptor, un module d’adaptation posologique expert pour les patients atteints d’insuffisance rénale.

Une solution de scan d’ordonnances intelligente, intégrée directement aux logiciels Orisha Socialcare, NETSoins NETVie, et offrant un gain de temps immédiat à ses utilisateurs.

Ces deux outils seront déployés auprès des établissements équipés de la base Claude Bernard dans les prochaines semaines, renforçant ainsi leur sécurité et leur efficacité dans la gestion quotidienne des prescriptions.

« Cette collaboration incarne notre ambition commune pour les prochaines années : apporter des solutions pragmatiques, innovantes et parfaitement intégrées aux besoins métiers des soignants en EHPAD et établissements médico-sociaux médicalisés. La complexité du profil des personnes âgées ou usagers polymédiqués et souvent atteints d’insuffisance rénale, impose des outils performants et éprouvés. Avec RenAdaptor et notre solution de scan d’ordonnances, s’appuyant sur notre base reconnue par les professionnels de santé, nous franchissons un cap dans la sécurisation des soins et la prise en charge des patients », déclare Jean-Baptiste Ducasse, VP Business Development chez Claude Bernard.

Une collaboration forte au service d’un enjeu majeur de santé publique

Depuis plus de 17 ans, Claude Bernard et Orisha Socialcare travaillent main dans la main pour faire progresser la qualité et la sécurité des soins dans les établissements médico-sociaux.

« Nous partageons avec Claude Bernard la conviction que l’innovation n’a de sens que si elle respecte les pratiques des soignants. Ces nouveaux modules s’intègrent naturellement dans leur quotidien, sans rupture, tout en répondant aux exigences croissantes de sécurité et d’efficience en établissement. La nouvelle version de Claude Bernard va nous permettre de continuer à apporter des innovations impactantes et un gain de temps effectif pour nos utilisateurs », ajoute Jean-Baptiste Scherer, directeur exécutif d’Orisha Socialcare.

Focus sur les nouvelles solutions

Claude Bernard IRC by RenAdaptor

Claude Bernard intègre un module expert d’adaptation posologique, reconnu internationalement, pour les patients atteints d’insuffisance rénale. Les patients concernés sont près de 3 millions en France et une grande partie sont âgés. Il s’agit donc d’un atout majeur dans les EHPAD, dans lesquels le personnel soignant fait face à un double enjeu de taille : sécuriser chaque prescription en fonction du profil, tout en gagnant un temps précieux dans la prise en charge des patients.

La solution de scan d’ordonnances intégrée

La solution de scan d’ordonnances Claude Bernard, déjà déployée dans différents types d’établissement de santé, s’adapte désormais aux établissements médicaux sociaux. L’efficacité de la solution offre un gain de temps effectif à chaque prescription grâce à :

L’ extraction automatique des médicaments et posologies

des médicaments et posologies L’ aide au contrôle des prescriptions (avec indice de confiance et alertes personnalisées) par le médecin

(avec indice de confiance et alertes personnalisées) par le médecin L’ aide à l’identification instantanée des risques iatrogènes

La proposition d’alternatives thérapeutiques

L’enrichissement structuré du dossier patient





Elle permet ainsi un gain de temps significatif pour les soignants, tout en réduisant les risques d’erreurs, en particulier dans des situations complexes.

Disclaimer

Le contenu de la base Claude Bernard doit être considéré comme un ouvrage scientifique faisant l’objet d’une consultation critique laissant aux professionnels de santé les responsabilités de la prescription, de la dispensation ou de l’administration notamment que le code de santé publique leur reconnaît. RESIP ne saurait garantir l´exactitude et l´exhaustivité des informations contenues au sein de la base Claude Bernard. En effet, bien que les données et les fonctionnalités de la base Claude Bernard soient élaborées avec extrêmement de vigilance, l’utilisateur doit être informé que du fait de la complexité de cette base de données sur les médicaments et les produits de santé, RESIP décline toute responsabilité pour les conséquences éventuelles pouvant résulter d’une erreur de prescription, de délivrance, d’administration ou plus généralement d’utilisation de la base Claude Bernard. Il en résulte que RESIP ne peut être tenue pour responsable des conséquences découlant de l’utilisation de la base Claude Bernard.

À propos de NETSoins et NETVie

NETSoins et NETVie sont des logiciels DUI 100% web pour les établissements médico-sociaux. Ils facilitent le suivi des résidents, des usagers ou des ménages, automatisent la gestion quotidienne de l’établissement et garantissent la sécurité des données de santé.

À propos d’Orisha Socialcare

Orisha Socialcare, née du rapprochement de Must Informatique et Teranga Software, est une filiale du groupe Orisha spécialisée dans l’édition de logiciels de gestion pour les prestataires de santé à domicile (PSDM/PSAD) et les établissements médico-sociaux (ESMS).

A propos de la Base Claude Bernard :

La Base Claude Bernard (BCB) est une base de données de référence en matière d’information sur le médicament et les produits de santé. Intégrée à de nombreux logiciels utilisés notamment par les médecins et pharmaciens, elle est reconnue par les autorités sanitaires pour son rôle dans l’amélioration de la prise en charge des patients et d’aide à la sécurisation des prescriptions.

A propos de RESIP / Claude Bernard :

Filiale du Groupe Cegedim, RESIP (Recherches et Etudes en Systèmes Informatiques Professionnels) édite la plateforme de services innovants Claude Bernard - à destination des professionnels de santé – adossés à la base de données sur les médicaments et produits de santé éponyme de référence (ex BCB), agréée HAS et marquée CE. Ces services de prévention, d’aide au diagnostic et de prise en charge du patient, sont directement interfacés aux logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance utilisés par plus de 150 000 professionnels de santé en officine, en cabinet médical, dans les maisons de santé pluridisciplinaires et les établissements de soins : hôpitaux, cliniques et Ehpad… ou bien sont accessibles de manière complémentaire, en mobilité sur le site www.claudebernard.fr

Suivez Claude Bernard sur LinkedIn

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

