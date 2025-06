Franchissements de seuils de détention du capital de NEOLIFE





NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, informe que :

La société CAPRIONA SAS représentée par son président Mr Pascal LEANDRI, actionnaire de la société NEOLIFE, a franchi, à la baisse , le 28 mai 2025, les seuils de 15% du capital et de 15% des droits de vote (théorique) , par voie de cession d’actions de 8 650 000 actions, et détenait alors le nombre d’actions et de droits de vote indiqué ci-dessous :

− CAPRIONA SAS : 10 500 000 actions et droits de vote

Données sur la base d’un capital composé de 96.370.849 actions et droits de vote en date du 28 mai 2025.





La société COPERNIC représentée par son Gérant Mr Marc LITZLER, a franchi, à la hausse , le 28 mai 2025, les seuils de 5% du capital et de 5% des droits de vote (théorique) , par voie d'achats d'actions de 8 650 000 actions, et détenait alors le nombre d’actions et de droits de vote indiqué ci-dessous :

− COPERNIC : 8 650 000 actions et droits de vote

Données sur la base d’un capital composé de 96.370.849 actions et droits de vote en date du 28 mai 2025.







NEOLIFE®

investors@neolife.fr





Pièce jointe