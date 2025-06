LiquidStack dévoile GigaModular™ Coolant Distribution Unit, la première unité de distribution de liquide de refroidissement modulaire et évolutive de l’industrie, dotée d’une plateforme évolutive pour augmenter la capacité de refroidissement

CANNES, France, 03 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LiquidStack, leader mondial des services complets de refroidissement liquide pour les centres de données, a dévoilé aujourd’hui au Datacloud Global Congress CDU GigaModular™, la première unité de distribution de liquide de refroidissement (CDU) modulaire et évolutive du secteur, dotée d’une capacité de refroidissement allant jusqu’à 10 MW, grâce à une plateforme modulaire et à une approche d’installation évolutive.

Porté par l’augmentation spectaculaire de l’adoption de l’IA, du cloud computing et d’autres technologies gourmandes en données, le marché mondial du refroidissement liquide pour datacenters devrait passer de 5,17 milliards de dollars en 2025 à environ 15,75 milliards de dollars en 2030. Simultanément, la nature incroyablement exigeante des charges de travail de l’IA pousse les exigences de gestion thermique des centres de données à des sommets sans précédent. Avec l’arrivée prochaine de systèmes tels que les B300 et GB300 de Nvidia, et les générations suivantes d’itérations encore plus puissantes qui suivront inévitablement, le besoin de capacités de refroidissement pérennes n’a jamais été aussi grand. Ces technologies de plus en plus sophistiquées génèrent des densités thermiques bien supérieures à celles des unités de traitement traditionnelles, avec des densités de puissance dépassant déjà 120 kW par rack pour atteindre 600 kW d’ici fin 2027.

« L’IA va continuer à pousser la production thermique vers de nouveaux extrêmes, et les centres de données ont besoin de systèmes de refroidissement qui peuvent être facilement déployés, gérés et mis à l’échelle pour répondre aux demandes de rejet de chaleur à mesure qu’elles augmentent », a déclaré Joe Capes, PDG de LiquidStack. « Avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 10 MW en N, N+1 ou N+2, le GigaModular est une plateforme unique en son genre : nous l’avons conçu pour être la seule unité de distribution de liquide de refroidissement dont nos clients auront besoin. Il pérennise les choix de conception pour le refroidissement liquide direct sur puce, sans limites ni frontières traditionnelles. »

Les principales caractéristiques de la plateforme de CDU GigaModular de LiquidStack sont les suivantes :

Capacité de refroidissement entièrement évolutive : plateforme modulaire et évolutive prenant en charge des charges thermiques de refroidissement liquide monophasé direct sur puce de 2,5 à 10 MW.

plateforme modulaire et évolutive prenant en charge des charges thermiques de refroidissement liquide monophasé direct sur puce de 2,5 à 10 MW. Module de pompe : la pompe IE5 à haut rendement et le double BPHx offrent des performances évolutives ; les doubles filtres de 25 µm protègent les composants critiques pour garantir un fonctionnement fiable à grande échelle.

la pompe IE5 à haut rendement et le double BPHx offrent des performances évolutives ; les doubles filtres de 25 µm protègent les composants critiques pour garantir un fonctionnement fiable à grande échelle. Module de contrôle : la conception centralisée, les modules de pompe et de contrôle séparés réduisent à la fois le nombre de composants et la complexité.

la conception centralisée, les modules de pompe et de contrôle séparés réduisent à la fois le nombre de composants et la complexité. Kits d’instrumentation : les capteurs centralisés de pression, de température et de débit électromagnétique optimisent le contrôle.

les capteurs centralisés de pression, de température et de débit électromagnétique optimisent le contrôle. Accès simplifié pour l’entretien : entretien possible depuis l’avant de l’unité, sans accès arrière ni latéral, ce qui permet de placer le système contre le mur.

entretien possible depuis l’avant de l’unité, sans accès arrière ni latéral, ce qui permet de placer le système contre le mur. Configuration optionnelle : système monté sur patins avec rail et tuyauterie aérienne préinstallés ou expédiés sous forme d’armoires séparées pour l’assemblage sur site.

LiquidStack présentera son nouveau CDU GigaModular au Datacloud Global Congress, à Cannes, en France, du 3 au 5 juin au Palais des Festivals. Les participants pourront se rendre sur le stand n° 88 pour une démonstration immersive basée sur la réalité virtuelle.

La demande de devis pour le CDU GigaModular débutera en septembre 2025, la production étant assurée dans les usines de LiquidStack à Carrollton, au Texas (États-Unis). Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://liquidstack.com/cdu-direct-to-chip/giga-modular.

À propos de LiquidStack

LiquidStack™ est un leader reconnu du refroidissement liquide pour le matériel informatique, les télécommunications et les systèmes blockchain. Créateur de la solution de refroidissement liquide la plus dense, la plus efficace et la plus durable au monde en 2012, ses solutions avancées de refroidissement liquide constituent toujours la base des centres de données hyperscale, de colocation, d’entreprise, de périphérie et de blockchain hautement évolutifs et respectueux de l’environnement. Les systèmes et services universels direct sur puce (« direct-to-chip ») de CDU GigaModular™, DataTank™, EdgeTank™, CryptoTank™, MicroModular™ et MacroModular™ de LiquidStack permettent des avancées en temps réel dans les domaines de l’informatique et des communications tout en soutenant le développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : liquidstack.com.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/312f405c-7903-4956-a018-25b402917c13