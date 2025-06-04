2025 年《全球商业复杂性指数》(GBCI) 显示：香港和新西兰是亚太地区营商环境最便利的司法管辖区

伦敦, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TMF Group 最近发布的《全球商业复杂性指数》(Global Business Complexity Index，GBCI) 展示了有关 79 个司法管辖区营商环境的分析，这些地区合计占全球 GDP 的 94%。 该指数还根据 250 多项营商复杂性指标对上述地区进行排名，其中排名第 1 位意味着最复杂，而排名第 79 位则表示最简单。
在全球 10 个营商环境最简单的司法管辖区中，香港特别行政区连续第二年排名第 4 位。 该司法管辖区提供良好的营商环境，其特点是简单、低税制，对国际企业具有吸引力。
新西兰也位居全球 10 个营商环境最简单的司法管辖区之列，一直保持商业运营便利的美誉。 这在很大程度上归功于政府积极欢迎外商投资以及简化行政流程。
同时，根据今年的 GBCI 报告，印度 (第 18 名) 的商业复杂性主要是受近期监管变化的影响。 过去一年来，印度推出了多项旨在提高透明度和强化问责制的监管修正案。 尽管这些措施预计从长期来说会带来好处，但在该国运营的企业需要不断适应新的合规要求，所以当地的营商复杂性有所增加。
日本在今年的 GBCI 中排名第 43 位，其复杂程度与去年的排名 (第 38 位) 相比有所下降。 该国复杂性降低的部分原因在于最近的简化措施，以及政府提出为国际金融服务公司提供英语支持的倡议。 这些措施有利于轻松运营及降低了外商投资门坎，在吸纳投资方面提升吸引力。
新加坡排名第 48 位，其贸易走廊持续展现韧性和适应能力。 该司法管辖区大力投资于科技和基础设施升级，巩固了区域枢纽的地位。
中国大陆 (排名第 10 位) 跻身 2025 年营商环境最复杂的十大司法管辖区之列。 报告称，其复杂性源自频繁的监管变化和地区差异悬殊。 尽管面临这些挑战，政府仍继续提供激励措施来吸引投资并促进基建发展，以强化贸易物流。
TMF Group 亚太地区负责人 Shagun Kumar 表示：“我们看到亚太地区的决策者和企业正在加倍努力，减少在当地开展业务的不必要负担——这些负担在过去曾延缓发展，导致投资评估变得复杂。 这些工作有助于释放当地经济发展的动力，我们期望企业能够适应并继续利用亚太地区的潜力，视之为公司全球战略的主要有利因素。”
|前十名和后十名（1= 最复杂，79= 最不复杂）
|1. 希腊
|79. 开曼群岛
|2. 法国
|78. 丹麦
|3. 墨西哥
|77. 新西兰
|4. 土耳其
|76. 香港特别行政区
|5. 哥伦比亚
|75. 泽西岛
|6. 巴西
|74. 荷兰
|7. 意大利
|73. 牙买加
|8. 玻利维亚
|72. 英属维尔京群岛
|9. 哈萨克斯坦
|71. 库拉索
|10. 中国大陆
|70. 捷克共和国
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