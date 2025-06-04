2025 年《全球商業複雜性指數》(GBCI) 顯示：香港和新西蘭是亞太地區營商環境最便利的司法管轄區

倫敦, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TMF Group 最近發布的《全球商業複雜性指數》(Global Business Complexity Index，GBCI) 展示了有關 79 個司法管轄區營商環境的分析，這些司法管轄區的 GDP 佔全球 94%。 該指數還根據 250 多項營商複雜性指標對上述地區進行排名，其中排名第 1 位意味著最複雜，而排名第 79 位則表示最簡單。
在全球 10 個營商環境最簡單的司法管轄區中，香港特別行政區連續第二年排名第 4 位。 該司法管轄區提供良好的營商環境，其特點是簡單、低稅制，對國際企業具有吸引力。
新西蘭亦位居全球 10 個營商環境最簡單的司法管轄區之列，一直保持商業營運便利的美譽。 這在很大程度上歸功於政府積極歡迎外商投資和簡化行政流程。
同時，根據今年的 GBCI 報告，印度 (第 18 名) 的商業複雜性主要是受近期監管變化的影響。 過去一年來，印度推出了多項旨在提高透明度和強化問責制的監管修正案。 儘管這些措施預計從長期來說會帶來好處，但在該國營運的企業需要不斷適應新的合規要求，所以當地的營商複雜性有所增加。
日本在今年的 GBCI 中排名第 43 位，其複雜程度與去年的排名 (第 38 位) 相比有所下降。 該國複雜性降低的部分原因在於最近的簡化措施，以及政府提出為國際金融服務公司提供英語支援的倡議。 這些措施方便營運及降低了外商投資門檻，在吸納投資方面提升吸引力。
新加坡排名第 48 位，其貿易走廊持續展現韌性和適應能力。 該司法管轄區大力投資於科技和基礎設施升級，鞏固了區域樞紐的地位。
中國大陸 (排名第 10 位) 躋身 2025 年營商環境最複雜的十大司法管轄區之列。 報告稱，其複雜性源自頻繁的監管變化和地區差異懸殊。 儘管面臨這些挑戰，政府仍繼續提供激勵措施來吸引投資並促進基建發展，以強化貿易物流。
TMF Group 亞太地區負責人 Shagun Kumar 表示：「我們看到亞太地區的決策者和企業正在加倍努力，減少在當地開展業務的不必要負擔——這些負擔在過去曾拖慢發展，導致投資評估變得複雜。 這些努力有助釋放區內經濟發展的動力，我們期望企業能夠適應並繼續利用亞太地區的潛力，視之為公司全球策略的主要有利因素。」
|前十名和後十名（1= 最複雜，79= 最簡單）
|1. 希臘
|79. 開曼群島
|2. 法國
|78. 丹麥
|3. 墨西哥
|77. 新西蘭
|4. 土耳其
|76. 香港特別行政區
|5. 哥倫比亞
|75. 澤西島
|6. 巴西
|74. 荷蘭
|7. 意大利
|73. 牙買加
|8. 玻利維亞
|72. 英屬處女島
|9. 哈薩克斯坦
|71. 庫拉索島
|10. 中國大陸
|70. 捷克共和國
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