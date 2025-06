Communiqué de presse

Paris, le 4 juin 2025

INEA (ISIN : FR0010341032), acteur de référence de l’immobilier tertiaire en Régions et leader du Green Building, informe que le 28 mai 2025, plusieurs actionnaires de la Société agissant de concert et liés à un administrateur et au censeur ont adressé au Président-Directeur général de la Société des questions écrites portant sur la gouvernance et la nouvelle convention de gestion administrative et immobilière conclue entre INEA et la société GEST le 15 mai 2024 (la « Convention GEST »).

La Société note que ces questions ont d’ores et déjà été soulevées, et que des réponses circonstanciées y ont été apportées, lors de différentes réunions du conseil d’administration (notamment celles qui se sont tenues à l’occasion de la renégociation de la Convention GEST à laquelle l’administrateur et le censeur concernés ont pleinement participé).

Conformément à ses obligations légales, le conseil d’administration s’est réuni le 3 juin 2025 afin d’approuver les réponses à ces questions écrites, qui seront accessibles sur le site internet de la Société, et de prendre acte du différend qui oppose cet administrateur et le censeur, d’une part, et la direction de la Société ainsi que la majorité des autres membres du conseil d’administration, d’autre part.

La direction et le conseil d’administration d’INEA sont pleinement mobilisés afin de parvenir à une position commune associant l’ensemble des administrateurs et permettant de préserver les intérêts d’INEA.

A propos d’INEA

Créée en mars 2005, INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles de bureaux neufs ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. INEA possède un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics. Au 31 décembre 2024, son patrimoine est constitué de 84 sites immobiliers représentant une surface locative totale de près de 480.000 m2 et une valeur de 1 240 M€, offrant un rendement potentiel de 7,5 %.

Plus d’information : www.fonciere-inea.com

Compartiment B Euronext Paris - ISIN : FR0010341032

Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP

Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France

Membre des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC® All-share

