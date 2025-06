Fynske Bank og Nordfyns Bank har modtaget fusionsgodkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Selskabsmeddelelse nr. 2025/11



I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 2025/07 den 6. maj 2025, hvori det blev offentliggjort, at Fynske Bank A/S (”Fynske Bank”) og Aktieselskabet Nordfyns Bank (”Nordfyns Bank”) havde indgået en aftale om en ligeværdig fusion med henblik på at skabe Fyns stærkeste Bank (”Fusionen”), meddeles det hermed, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dags dato har godkendt den ønskede fusion, hvilket er en af betingelserne for Fusionens gennemførelse.

Fusionens gennemførelse er fortsat betinget af, at Finanstilsynet meddeler tilladelse til fusionen i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed, og at Fusionen vedtages på de ekstraordinære generalforsamlinger i henholdsvis Fynske Bank og Nordfyns Bank.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger og dokumenter af relevans for Fusionen, herunder en brochure om Fusionen, kan med visse begrænsninger tilgås via Fynske Banks hjemmeside: www.fynskebank.dk/fusion

For yderligere information, kontakt venligst:

Adm. direktør Henning Dam, tlf. 2343 7425.

Med venlig hilsen

Fynske Bank A/S





Vigtig meddelelse

