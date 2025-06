Prosegue la crescita di Bitwise in Europa con l’ingresso

nel team italiano di Melissa De Sanctis e Fabio Massellani

De Sanctis si unirà al team marketing con la carica di Product Marketing Manager, mentre Massellani entra nel team Sales come Senior Regional Consultant - Southern Europe

4 giugno 2025, Bitwise , società leader nel ramo degli investimenti in criptovalute, annuncia l’ingresso di due nuove risorse nel team italiano: Melissa De Sanctis, Product Marketing Manager e Fabio Massellani, Senior Regional Consultant - Southern Europe.

Melissa De Sanctis vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore finanziario, di cui 17 trascorsi in Borsa Italiana. Ha ricoperto inizialmente il ruolo di Business Development Manager per gli investitori privati, per poi diventare Senior Marketing Manager, occupandosi dello sviluppo delle attività commerciali e di marketing per i mercati secondari del gruppo. In questo contesto, ha guidato lo sviluppo e il lancio di nuovi strumenti per IDEM, il segmento di Borsa Italiana dedicato alla negoziazione di derivati. Successivamente, ha assunto il ruolo di Senior Marketing Manager per l’area Sud Europa e Francia, fino a diventare Head of Marketing and Communication presso Spectrum Markets, mercato regolamentato paneuropeo per lo scambio di certificati.

Nel suo nuovo ruolo in Bitwise Melissa, che sarà basata a Milano, si unirà al team marketing della società guidato da Maximilian Monteleone, responsabile del Marketing per l’Europa di Bitwise.

Fabio Massellani ha sviluppato la sua carriera all'interno del Gruppo BPER Banca, dove ha ricoperto ruoli differenti con crescenti responsabilità. Da notare le sue passate responsabilità come fund selector ed equity strategist nel team di Optima SIM, con un focus specifico sulla selezione di strategie passive e indicizzate. Negli ultimi anni ha poi ricoperto il ruolo di Sales Associate per l’Italia in HANetf, contribuendo allo sviluppo commerciale e al posizionamento delle soluzioni di investimento della piattaforma.

Fabio, nella sua nuova posizione in Bitwise, si unirà al sales team e riporterà direttamente a Bradley Duke, Managing Director e Responsabile per l’Europa di Bitwise, e si occuperà di promuovere l’espansione della società nel Sud Europa, con un particolare focus su Italia, Spagna e Portogallo.

Le due nuove risorse portano il team italiano di Bitwise a crescere ulteriormente dopo l’ingresso nei mesi passati di Flavio Rossetti, Regional Consultant per l’area Sud Europa, e si inseriscono nel piano di sviluppo che l’Asset Manager sta portando avanti in Europa, avviato nell’agosto del 2024 con l’acquisizione di ETC Group.

Bradley Duke, Managing Director e Head of Europe di Bitwise, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere Melissa e Fabio in Bitwise. Man mano che gli investitori istituzionali e professionali riconoscono sempre più il potenziale degli asset digitali nel migliorare le performance dei portafogli, il nostro ruolo in Bitwise è quello di essere un partner di fiducia in questo percorso. L’Italia e l’Europa meridionale rappresentano mercati strategici per noi, e l’ingresso di Melissa e Fabio, con la loro profonda esperienza, solida conoscenza del mercato e grande energia, rafforzerà ulteriormente la nostra capacità di supportare gli investitori a livello locale.”

Melissa De Sanctis ha così commentato: “Sono entusiasta di entrare a far parte di una realtà solida e all’avanguardia come Bitwise. Il settore delle criptovalute sta vivendo un’evoluzione estremamente rapida, e credo fortemente che offrire agli investitori strumenti sicuri e regolamentati come gli ETP sia la chiave per rendere questo mondo più accessibile. Un’opportunità concreta per coinvolgere un numero crescente di attori, sia istituzionali che retail, nel panorama delle valute digitali e della tecnologia blockchain”.

Fabio Massellani ha quindi aggiunto: “Sono lieto di unirmi ad una realtà dinamica e in crescita come Bitwise. Non vedo l’ora di mettere a disposizione la mia esperienza sul mercato italiano e contribuire agli obiettivi del Sales team. Confido che il mio contributo permetterà di supportare la crescita dell’azienda, rafforzando ulteriormente la presenza di Bitwise nel settore, e condivido l’impegno della società verso l’innovazione in un mercato in costante evoluzione come quello delle criptovalute.”

About Bitwise

Bitwise è uno dei principali asset manager specializzati in criptovalute al mondo. Migliaia di consulenti finanziari, family office e investitori istituzionali collaborano con Bitwise per comprendere e accedere alle opportunità offerte dalle criptovalute. Dal 2017, Bitwise ha stabilito un track record di eccellenza nella gestione di un'ampia gamma di soluzioni indicizzate e attive attraverso ETP, gestioni personalizzate, fondi privati e strategie di hedge fund, sia negli Stati Uniti che in Europa. In Europa, negli ultimi cinque anni Bitwise (ex ETC Group) ha sviluppato un'ampia e innovativa gamma di ETP su criptovalute, tra cui l'ETP sul bitcoin più liquido d'Europa e il primo ETP diversificato Crypto Basket che replica un indice MSCI di asset digitali. Questa famiglia di ETP cripto è domiciliata in Germania e approvata dalla BaFin. Bitwise collabora esclusivamente con istituzioni che operano nel settore finanziario tradizionale, assicurando che il 100% degli asset sia conservato in modo sicuro offline (cold storage) attraverso depositari regolamentati. I prodotti europei di Bitwise comprendono una gamma di strumenti finanziari accuratamente progettati che si integrano perfettamente in qualsiasi portafoglio professionale, fornendo un'esposizione completa alle criptovalute come classe di attivi. L'accesso è immediato attraverso le principali borse europee, con quotazioni primarie su Xetra, la borsa più liquida per la negoziazione di ETF in Europa. Gli investitori al dettaglio beneficiano di un facile accesso attraverso numerosi broker fai-da-te/online, unitamente alla nostra struttura ETP fisica solida e sicura, che include una funzione di rimborso. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bitwiseinvestments.com/eu



