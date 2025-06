DIAGNOS accueille l'ancien conseiller économique de la Maison Blanche, le Dr Tomas J. Philipson, au sein de son conseil consultatif pour le marché américain

BROSSARD, Québec, 04 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK, OTCQB : DGNOF, FWB : 4D4A), un pionnier de la détection précoce de certains problèmes de santé ophtalmique à l'aide d'une technologie avancée basée sur l'intelligence artificielle (IA), est ravi d'annoncer que le Dr Tomas J. Philipson a rejoint le conseil consultatif de la Société.

Le Dr Tomas J. Philipson est considéré comme un expert de la politique économique américaine, en particulier de la politique des soins de santé, et il apparaît souvent dans les principaux médias, notamment Forbes, The Economist, The Wall Street Journal, The New York Times, CNN, BBC, CBS, ABC, CNBC, Fox News, Fox Business, Newsmax, Yahoo Finance, American Voice, Bloomberg et CSPAN.

Il est actuellement associé directeur de la société de capital-risque MEDA Ventures, siège au conseil d'administration de plusieurs entreprises et a cofondé plusieurs sociétés, dont Precision Health Economics LLC, dont il s'est retiré en 2015 (actuellement détenue par Blackstone).

Il a notamment occupé un poste à temps plein en tant que vice-président et président par intérim du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche pour la période 2017-20. Auparavant, il a été conseiller économique principal auprès du directeur de la Food and Drug Administration (FDA) et conseiller économique principal auprès du directeur des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Le Dr Philipson a été nommé à la Commission des indicateurs clés par le président de la Chambre des représentants en 2012. Il a été conseiller scientifique pour l'initiative 21st Century Cures de la Chambre des représentants en 2015 et pour la Biden Cancer Initiative en 2017. Il a été conseiller en matière de santé lors de la campagne présidentielle du sénateur John McCain en 2008.

Il a reçu de nombreuses récompenses mondiales pour ses travaux de recherche alors qu'il était professeur titulaire à l'université de Chicago. Il a reçu à deux reprises le prix Arrow de l'International Health Economics Association, la plus haute distinction dans le domaine de l'économie de la santé. Il a également reçu le Garfield Award for Economic Research, le Prêmio Haralambos Simeonidis de l'Association économique brésilienne et le Milken Institute's Distinguished Economic Research Award.

Il est titulaire d'une licence en mathématiques de l'université d'Uppsala en Suède, d'une maîtrise en mathématiques de la Claremont Graduate School, ainsi que d'une maîtrise et d'un doctorat en économie de la Wharton School et de l'université de Pennsylvanie.

« Nous sommes honorés d'accueillir le Dr Philipson au sein de notre conseil consultatif », a déclaré André Larente, président et chef de la direction de DIAGNOS. « Sa vaste expérience aux plus hauts niveaux du gouvernement et son sens des affaires apportent une perspective vitale aux défis politiques d'aujourd'hui, de l'innovation en matière de soins de santé à la compétitivité économique à long terme. »

M. Larente a ajouté : « DIAGNOS a construit une plateforme d'IA pour analyser les images de la rétine, ces images sont prises par des milliers d'optométristes dans le monde entier. Selon les données de VisionWatch, les États-Unis ont vu environ 111 millions d'examens oculaires de routine et 60 millions d'examens oculaires médicaux en 2020. DIAGNOS, avec ses partenaires, peut répondre à ce marché en pleine croissance. » DIAGNOS a récemment ouvert son bureau américain dans le sud de la Floride pour soutenir ses prospects et ses clients.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui se consacre à la détection précoce des problèmes de santé oculaire critiques. En tirant parti de l'intelligence artificielle, DIAGNOS vise à fournir plus d'informations aux cliniciens en soins de santé afin d'améliorer la précision des diagnostics, de rationaliser les flux de travail et d'améliorer les résultats pour les patients à l'échelle mondiale.

