Bitget lance la deuxième édition de sa campagne du « Mois de la lutte contre les arnaques » afin de contrer la montée en puissance de la cyberfraude

VICTORIA, Seychelles, 04 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, a officiellement lancé la deuxième édition de son « Mois de la lutte contre les arnaques », une initiative mondiale qui vise à sensibiliser le public à la sécurité des cryptomonnaies. Dans un monde où les arnaques sont devenues aussi sophistiquées que les technologies destinées à les prévenir, Bitget adopte une position culturelle : la sécurité n’est plus seulement une fonction d’arrière-plan ; c’est désormais un état d’esprit partagé entre les plateformes et les utilisateurs.

La blockchain et le Web3 ont évolué rapidement, mais les menaces aussi. Des liens d’hameçonnage déguisés en cadeaux jusqu’aux smart contracts malveillants qui se dissimulent derrière le battage médiatique des réseaux sociaux, les arnaques ont gagné en créativité et deviennent de moins en moins détectables. Selon plusieurs rapports, les arnaques liées aux cryptomonnaies ont entraîné des pertes dépassant les 9,9 milliards de dollars rien qu’en 2024, ce qui représente une croissance annuelle de l’ordre de 24 % depuis 2020.

Malgré les records historiques enregistrés par le Bitcoin et l’accélération de l’adoption des cryptomonnaies, les recoins les plus sombres de l’espace cryptographique restent dangereux pour les personnes non préparées. Cette recrudescence des arnaques liées aux cryptomonnaies, alimentée par des tromperies générées par l’IA et des tactiques avancées d’ingénierie sociale, démontre à quel point il est urgent de procéder à une sensibilisation accrue aux questions de sécurité et de disposer de défenses plus proactives dans l’ensemble de l’écosystème cryptographique.

Depuis 2024, Bitget a fait du mois de juin le Mois de la lutte contre les arnaques afin de sensibiliser les utilisateurs à la sécurité et de protéger leurs actifs numériques et leurs données personnelles. Ainsi, tout au long de ce mois de juin, Bitget renverse la situation en passant d’une logique de la peur à une logique de l’autonomisation. Sous le thème Smarter Eyes, Stronger Shields, la campagne du Mois de la lutte contre les arnaques lancée par Bitget combine pédagogie ludique, récits communautaires et contenus à fort engagement afin d’alimenter une culture de la vigilance. Cette campagne comprend le lancement du Hub Anti-Scam de Bitget. Ce microsite dédié propose des ressources interactives, le mouvement « PFP Smarter Glasses » sur les réseaux sociaux, une série de blogs en plusieurs parties sur la sécurité, et le mini-jeu « Smarter Eyes Challenge ».

Cependant, il ne s’agit pas d’une mission lancée en solitaire. Bitget s’est en effet associée à un réseau croissant d’experts en sécurité afin d’amplifier son message et de bâtir un avenir plus sûr pour la blockchain. Parmi les principaux collaborateurs de cette initiative figurent des entreprises de premier plan en matière de sécurité telles que GoPlus, SlowMist, OneKey, BlockSec et Security Alliance, toutes leaders dans les domaines de l’identification des vulnérabilités, de l’analyse des menaces on-chain et de la création d’infrastructures de protection.

Parallèlement, la campagne s’appuie sur des collaborations stratégiques mises en place avec d’autres acteurs majeurs du Web3, tels que Bitget Wallet, Morph et Tapswap. Ces plateformes incarnent l’engagement de l’écosystème global en faveur d’un Web3 plus sûr afin de garantir que les utilisateurs disposent des connaissances nécessaires et sont protégés dès la conception dans l’ensemble de leurs portefeuilles, applications et expériences sociales.

Il ne s’agit toutefois pas que d’une question d’outils : c’est aussi une affaire de confiance. « Les arnaques sont capables de s’adapter, mais nous aussi », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Nous bâtissons un avenir du Web3 dans lequel la sécurité n’est pas juste un espoir pour les utilisateurs, mais une démarche dont ils sont une partie intégrante. Le Mois de la lutte contre les arnaques est parfaitement conforme à notre conviction selon laquelle la protection des utilisateurs n’est pas seulement une obligation technique, mais aussi une mission partagée. »

Outre son engagement axé sur les utilisateurs, Bitget publiera également son rapport 2025 sur la lutte contre les arnaques en collaboration avec ses partenaires, l’entreprise de cybersécurité Slowmist et la plateforme Elliptic de veille en matière de conformité. Ce rapport fournira une analyse basée sur les données de l’évolution du paysage de la fraude, des vecteurs d’attaque courants ainsi que de la manière dont les systèmes internes de Bitget sont mis à niveau afin de répondre efficacement à toutes ces menaces.

Le Mois de la lutte contre les arnaques symbolise l’engagement à long terme de Bitget en faveur de la sécurité, car elle joue un rôle fondamental pour l’avenir des cryptomonnaies. Et dans la « forêt obscure » du Web3, la sensibilisation est sans doute la meilleure protection dont nous disposons. Le secteur connaît une forte montée en puissance, et il est temps que notre approche de la sécurité prenne le même chemin.

Lors de sa première campagne de lutte contre les arnaques en 2024, Bitget a publié un rapport indiquant que les deepfakes pourraient représenter 70 % de la criminalité liée aux cryptomonnaies dans un délai de deux ans, et a également mené des campagnes sur les réseaux sociaux du Vietnam afin de sensibiliser aux arnaques et aux risques liés aux cryptomonnaies. Cette année, alors que le secteur des cryptomonnaies atteint un nouveau seuil de référence aussi bien en matière d’arnaques que d’adoption, Bitget s’engage à collaborer avec la communauté internationale et des institutions de sécurité renommées afin de renforcer la sensibilisation et l’éducation sur ces problématiques.

Pour rejoindre la campagne, rendez-vous sur le Hub Anti-Scam de Bitget ici.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première plateforme d’échange de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin , de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multichaînes de classe mondiale qui offre une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3 et notamment, entre autres, des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, de place de marché NFT ou de navigateur DApp.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques sont sujets à des fluctuations et peuvent connaître une volatilité importante. Il est conseillé aux investisseurs de ne risquer que les fonds qu’ils sont prêts à perdre. La valeur de tout investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous encourageons les investisseurs à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de leur expérience et de leur situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f58f1d39-3bd0-4000-9f97-c9f4f277a78a