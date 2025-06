Bitget lança o segundo ano da campanha Mês Antifraude para combater a crescente fraude cibernética

VICTORIA, Seychelles, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, a principal corretora de criptomoedas e Web3, lançou oficialmente o segundo ano de seu Mês Antifraude, uma iniciativa global para disseminar a conscientização sobre a segurança das criptomoedas. Em um mundo em que as fraudes se tornaram tão sofisticadas quanto as tecnologias destinadas a evitá-las, a Bitget está assumindo uma posição cultural: a segurança não é mais apenas uma função de back-end; é uma mentalidade compartilhada entre plataformas e pessoas.

O Blockchain e a Web3 evoluíram rapidamente, mas as ameaças também. De links de phishing disfarçados de brindes a contratos inteligentes mal-intencionados ocultos por trás do hype da mídia social, as fraudes se tornaram cada vez mais criativas e menos detectáveis. Somente em 2024, as fraudes relacionadas a criptomoedas resultaram em perdas superiores a US$ 9,9 bilhões, representando um crescimento anual de 24% desde 2020, de acordo com relatórios.

Apesar de o Bitcoin ter atingido novas altas históricas e da aceleração da adoção de criptomoedas, os cantos mais obscuros do espaço continuam perigosos para os despreparados. Esse aumento de fraudes de criptografia, alimentado por fraudes geradas por IA e táticas avançadas de engenharia social, mostra a necessidade urgente de maior conscientização sobre segurança e defesas mais proativas em todo o ecossistema da criptografia.

Desde 2024, a Bitget marca todo mês de junho como o Mês Antifraude para aumentar a conscientização sobre a segurança e proteger os ativos digitais e os dados pessoais dos usuários. Durante todo este mês de junho, a Bitget está mudando o roteiro, do medo para a capacitação. Sob o tema Smarter Eyes, Stronger Shields (Olhos mais inteligentes, escudos mais fortes), a campanha do Mês Antifraude da Bitget combina educação gamificada, narração de histórias da comunidade e conteúdo de alto envolvimento para fomentar uma cultura de vigilância. A campanha apresenta o lançamento do Bitget Anti-Scam Hub, um microsite dedicado que abriga recursos interativos, o movimento de mídia social "PFP Smarter Glasses" (Óculos mais inteligentes PFP), uma série de blogs de segurança em várias partes e o minijogo "Smarter Eyes Challenge" (Desafio Olhos Mais Inteligentes).

Porém, essa não é uma missão solo. A Bitget se uniu a uma rede crescente de especialistas em segurança para ampliar a mensagem e construir um futuro mais seguro para a blockchain. Os principais colaboradores dessa iniciativa incluem empresas de segurança de primeira linha, como GoPlus, SlowMist, OneKey, BlockSec e Security Alliance, líderes na identificação de vulnerabilidades, análise de ameaças na cadeia e criação de infraestrutura de proteção.

Paralelamente, a campanha é apoiada por colaborações estratégicas com outros participantes proeminentes da Web3, como Bitget Wallet, Morph e Tapswap. Essas plataformas representam o compromisso do ecossistema mais amplo com uma Web3 mais segura, garantindo que os usuários de carteiras, aplicativos e experiências sociais sejam capacitados com conhecimento e protegidos por design.

Mas não se trata apenas de ferramentas: trata-se de confiança. “As fraudes podem se adaptar, mas nós também”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "Estamos construindo um futuro para a Web3 em que a segurança não é algo que os usuários esperam, mas algo do qual fazem parte. O Mês Antifraude se alinha à nossa crença de que proteger os usuários não é apenas um mandato técnico, é uma missão compartilhada."

Além do engajamento focado no usuário, a Bitget publicará seu Relatório Antifraude 2025 com parceiros, a empresa de segurança cibernética Slowmist e a plataforma de inteligência de conformidade Elliptic, fornecendo um exame orientado por dados do cenário de fraude em evolução, vetores de ataque comuns e como os sistemas internos da Bitget estão sendo atualizados para lidar com essas ameaças de forma eficaz.

O Mês Antifraude significa o compromisso de longo prazo da Bitget: a segurança é fundamental para o futuro da criptomoeda. E na “floresta escura” da Web3, a conscientização pode ser a melhor blindagem que temos. O setor está crescendo, e é hora de nossa abordagem à segurança também crescer.

Durante sua campanha inaugural Antifraude em 2024, a Bitget lançou um relatório sobre como os Deepfakes podem ser responsáveis por 70% dos crimes de criptografia em dois anos, além de realizar campanhas sociais no Vietnã para alertar sobre fraudes e riscos de criptografia. Este ano, quando o espaço das criptomoedas atinge um novo patamar de fraudes e adoção ao mesmo tempo, a Bitget se compromete a trabalhar com a comunidade global e com renomadas instituições de segurança para disseminar a conscientização e a educação.

Para participar da campanha, visite o Bitget Anti-Scam Hub aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget Exchange tem o compromisso de ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente — com o seu pioneiro recurso de copy trading e outras soluções de negociação —, ao mesmo tempo em que oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, ao preço do Ethereum e a outros preços de criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de Parceiro Oficial de Criptomoedas da Liga de Futebol Mais Importante do Mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como um parceiro global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeão mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro de boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, entre em contato com: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Os investidores são aconselhados a alocar apenas fundos que possam perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o investimento principal seja recuperado. Recomenda-se sempre procurar uma consultoria financeira independente, lembrando que a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f58f1d39-3bd0-4000-9f97-c9f4f277a78a