EUROAPI nomme Frédéric Robert au poste de Directeur commercial en charge des activités API Solutions et CDMO

Paris – Le 4 juin 2025 - EUROAPI, un leader européen de la production de principes actifs pharmaceutiques (API) et les services de contract development and manufacturing organization (CDMO), annonce la nomination de Frédéric Robert au poste nouvellement créé de Directeur commercial en charge des activités API Solutions et CDMO. Il rejoint le Comité Exécutif de l'entreprise. Cette nomination s'inscrit dans la dynamique du plan de transformation FOCUS-27 d'EUROAPI et la consolidation de sa position de leader européen dans les domaines des API et des services CDMO.

Dans ses nouvelles fonctions, Frédéric Robert aura pour mission de créer des synergies commerciales et organisationnelles entre les activités API Solutions et CDMO, de réaliser le plan de ventes de FOCUS-27 et de redéfinir la stratégie commerciale globale de l’entreprise. Il sera également chargé de développer la présence du groupe sur ses marchés et auprès de ses clients stratégiques, et d'optimiser l'approche client avec des solutions intégrées à forte valeur ajoutée.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Frédéric Robert dans nos équipes », déclare David Seignolle, Directeur général d'EUROAPI. « Son expertise reconnue dans l'industrie pharmaceutique et le CDMO, et sa vision stratégique des marchés internationaux seront des atouts précieux pour accélérer notre croissance. Cette nomination illustre notre volonté de renforcer la convergence entre nos activités API et CDMO afin d'offrir à nos clients des solutions toujours plus intégrées et performantes. »

Frédéric Robert apporte une riche expérience dans l'industrie pharmaceutique, ayant occupé des postes de direction chez NAOS Bioderma, Fareva et plus récemment Aptar, où il était Vice President EMEA Sales & Customs Development. Il a dirigé plusieurs structures en Europe et en Amérique du Nord, une expérience qui lui confère une vision complète de la chaîne de valeur, de la production d’API aux services CDMO et CMO.

Frédéric Robert, de nationalité française, rejoint EUROAPI après une expérience de plus de 25 ans dans le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques au sein de groupes internationaux. Il occupait précédemment le poste de Vice-President Sales & Customs Development EMEA chez Aptar, où il supervisait neuf zones commerciales. Avant cela, Frédéric a passé plus de dix ans chez Fareva en tant que Senior Vice-President Global Sales & Marketing. Il y a dirigé l’ensemble des activités commerciales mondiales et siégé au Comité exécutif du groupe. Frédéric a également exercé plusieurs fonctions de direction chez Institut Esthederm et NAOS Bioderma, supervisant diverses filiales en Europe centrale et en Amérique du Nord. Il y a assumé des responsabilités couvrant le business development, la gestion de filiales et l’expansion internationale. Il est titulaire d’un Master en Marketing International de l’Université de Dublin, ainsi que d’une Maîtrise AES de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

EUROAPI s'attache à réinventer des solutions de principes actifs pour répondre durablement aux besoins des clients et des patients dans le monde entier. Nous sommes un leader mondial des principes actifs pharmaceutiques avec environ 200 références en portefeuille, offrant une large gamme de technologies, tout en développant des molécules innovantes grâce à notre organisation Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).

Agir pour la santé en permettant l'accès aux thérapies essentielles motive chaque jour nos 3 430 personnes. Grâce à de solides capacités de recherche et développement et à six sites de production tous localisés en Europe, EUROAPI assure une fabrication de principes actifs de la plus haute qualité et fournit des clients dans plus de 80 pays. Le Groupe est coté sur Euronext Paris ; code ISIN : FR0014008VX5 ; mnémonique : EAPI). Rendez-vous sur notre page : www.euroapi.com pour plus d’informations et suivez notre page LinkedIn.





Contact Relations Presse :

Laurence Bollack

Tél. : +33 (0)6 81 86 80 19

mr@euroapi.com Contact Relations investisseurs :

Sophie Palliez-Capian

Tél. : +33 (0)6 87 89 33 51

sophie.palliez@euroapi.com

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont de nature prospective et ne constituent pas des données historiques. Ces informations prospectives sont fondées sur des opinions, des projections et des hypothèses récentes, y compris, mais sans s’y limiter, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe, les résultats financiers et non financiers futurs et l'environnement dans lequel le Groupe opère, ainsi que les événements, les opérations, le développement de services ou produits futurs et potentiels. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les verbes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « entendre », « estimer », « prévoir » et d’autres expressions similaires. Les informations et déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures, et sont soumises à des risques, connus ou non, des incertitudes et d’autres facteurs, dont un grand nombre sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe. Ceci a pour effet que les résultats, les performances ou les réalisations, ainsi que les résultats du secteur ou d’autres événements peuvent différer sensiblement de ceux décrits ou suggérés par lesdites informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont indiqués et détaillés dans le chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 1er avril 2025. Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément tout engagement ou obligation de corriger ou de mettre à jour les informations prospectives qui y sont présentées afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées.

