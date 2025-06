Les Témoignages Rolex Jenson Button et Jamie Chadwick s’apprêtent à écrire un nouveau chapitre dans leur carrière en participant cette année aux 24 Heures du Mans – la course d’endurance par excellence. Lorsqu’ils prendront le départ à 16h, heure locale, le samedi 14 juin, un autre membre de la famille Rolex, le champion de tennis détenteur de 20 titres du Grand Chelem® Roger Federer, jouera un rôle symbolique en agitant le drapeau tricolore français pour lancer la 93e édition de cette course emblématique.

Partenaire Majeur Exclusif et Montre Officielle des 24 Heures du Mans depuis 2001, Rolex célèbre les efforts et les sacrifices nécessaires pour parvenir à la ligne d’arrivée – un parcours façonné par la détermination et le dépassement de soi. Cette philosophie s’étend à tous les partenariats sportifs de la marque, la manufacture étant liée aux plus grands tournois de tennis depuis près d’un demi-siècle et à la course d’endurance depuis six décennies.

Depuis les années 1960, Rolex soutient des pilotes de renom et les accompagne dans les moments les plus marquants qu’ils vivent en course d’endurance. Jamie Chadwick fera ses débuts aux 24 Heures du Mans dans la catégorie très compétitive LMP2 avec IDEC Sport, dans le cadre de sa première saison en European Le Mans Series (ELMS). Elle aborde cette épreuve mythique en excellente forme, après avoir remporté les 4 Heures du Castellet en mai. Cette victoire fait suite à son succès historique à Barcelone lors de la manche d’ouverture en avril, où elle est devenue la première femme à remporter une course LMP2.

« Tous les pilotes rêvent de courir au Mans, et ce rêve devient aujourd’hui réalité, » affirme Jamie Chadwick à l’approche de la course. « Je me suis investie à fond pour comprendre chaque détail – de la maîtrise technique de la voiture à l’harmonie qu’il faut trouver dans l’équipe. Courir sur le légendaire Circuit de la Sarthe, qui a été le théâtre de tant de moments clés dans l’histoire des sports automobiles, est extrêmement enthousiasmant. » Jenson Button, lui aussi Témoignage Rolex, fera son retour pour une quatrième participation, cette fois dans la catégorie Hypercar avec Cadillac Hertz Team JOTA, pour sa deuxième saison complète en Championnat du Monde d’Endurance FIA, dont Rolex est Montre Officielle depuis 2016.

Jamie Chadwick revient sur l’engagement de longue date de Rolex envers les sports automobiles et les 24 Heures du Mans : « Rolex est liée aux sports automobiles depuis près d’un siècle, et sa présence durable au Mans reflète un profond respect pour la tradition et l’excellence. Faire partie de la famille Rolex est un véritable honneur. Cela m’a permis d’apprendre auprès de légendes telles que Tom Kristensen et Jenson Button, qui ont tant accompli et connaissent parfaitement la signification de cette course emblématique. »

Témoignage Rolex, Tom Kristensen est l’un des plus grands pilotes d’endurance de tous les temps, avec un record de neuf victoires aux 24 Heures du Mans. Il apprécie de partager sa passion pour cette épreuve inoubliable : « Remporter les 24 Heures du Mans est l’une des plus grandes réussites dans les sports automobiles. Le succès exige bien plus que de la vitesse – il naît de la confiance, du respect et d’un environnement où chaque membre de l’équipe se sent capable de prendre des décisions avec assurance. Se tenir sur la plus haute marche du podium est un moment inoubliable – et recevoir une Rolex gravée spécialement pour l’occasion rend la victoire encore plus personnelle. » En reconnaissance des compétences et de la résilience nécessaires pour décrocher la victoire, les vainqueurs recevront cette année une Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, l’une des plus prestigieuses distinctions dans le monde des sports automobiles.

Après plus d’un siècle de moments marquants, les 24 Heures du Mans demeurent une épreuve émotionnelle d’endurance et de ténacité, où constructeurs de renom et équipes en quête de gloire font progresser l’innovation automobile. Longtemps considérée comme un terrain où l’on teste aussi bien des technologies de pointe que ses propres limites, cette course continue de façonner l’avenir et d’écrire l’histoire pour les prochaines générations.