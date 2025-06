15 Jahre Engagement: Blue Diamond Resorts macht aus einem Meilenstein eine Bewegung

ST. MICHAEL, Barbados, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anlässlich seines Jubiläumsjahres präsentiert Blue Diamond Resorts stolz seine Initiative „15 Jahre Engagement, 15 Maßnahmen für den Wandel“, ein Programm, das das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit in der Karibik bekräftigt. Die einjährige Aktion zum 15-jährigen Jubiläum unter dem Motto Fifteen & Forward (Fünfzehn und vorwärts) ist nicht nur eine Reflexion über den Werdegang des Unternehmens, sondern auch ein erneuertes Versprechen, an den Orten, die es sein Zuhause nennt, bedeutende Veränderungen zu bewirken.

Blue Diamond Resorts hat seit Langem erkannt, dass der Erfolg seines Betriebs eng mit dem Wohlergehen der Gemeinden und der Umwelt in seiner Umgebung verbunden ist. Die Aktion „15 Jahre Engagement, 15 Maßnahmen für den Wandel“ setzt diese Philosophie durch eine Reihe von zielgerichteten monatlichen Aktionen um, die sich jeweils an globalen Aktionstagen orientieren und eine nachhaltige Wirkung erzielen sollen.

Die Aktion startete Anfang des Jahres mit einer Initiative zur Säuberung und Renaturierung von Feuchtgebieten anlässlich des Welttags der Feuchtgebiete, gefolgt von einer Reihe von Aktivitäten im Rahmen der Earth Hour, darunter Strandreinigungen, die Aufforstung von Küstendünen, Recycling-Wettbewerbe und die koordinierte Abschaltung nicht essenzieller Beleuchtung in allen Resorts, um das Bewusstsein für den Klimawandel und Energieeinsparungen zu schärfen. Im April fanden an mehreren Standorten Baumpflanzprogramme zum Earth Day statt, und zuletzt nahmen Gäste und Mitarbeiter an einer freundschaftlichen resortweiten Recycling-Challenge zum Weltrecyclingtag teil. Diese ersten Bemühungen haben eine solide Grundlage für die noch bevorstehende sinnvolle Arbeit geschaffen.

In den kommenden Monaten wird Blue Diamond Resorts weiterhin seine Anlagen aller Marken – darunter Royalton Luxury Resorts , Royalton CHIC Resorts , Hideaway at Royalton Resorts , Planet Hollywood Beach Resorts und Mystique by Royalton – mit neuen Initiativen wie einer Nachhaltigkeitsrallye mit thematischen Informationsstationen zur Feier des Weltumwelttags aktivieren. In diesem Sommer wird das Unternehmen in Zusammenarbeit mit einer gemeinnützigen Stiftung 40 Kinder mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen im Planet Hollywood Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort, willkommen heißen und ihnen eine unvergessliche Woche voller Erlebnisse und Freude bieten.

Weitere bevorstehende Initiativen sind eine Challenge für plastikfreie Gewohnheiten im Juli, Kulturfestivals zu Ehren des Erbes indigener Kulturen im August und gemeinschaftsorientierte Aktionen wie die Unterstützung von Tafeln, Schulpatenschaftsprogramme und Spendenaktionen für Tierheime. Den Höhepunkt des Jahres bildet im Dezember ein Freiwilligentag, der sich auf ökologische und soziale Verbesserungen in Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden konzentriert.

Diese Aktivitäten bauen auf einem umfassenden Rahmenwerk für Nachhaltigkeitspraktiken auf, das Blue Diamond Resorts Jahr für Jahr weiter ausbaut. Die Resorts des Unternehmens erhielten globale Zertifizierungen, die ihre Bemühungen in Bereichen wie Energieeffizienz, Wassereinsparung, Abfallreduzierung und verantwortungsbewusste Beschaffung als integrale Säulen ihres Betriebs würdigen.

Auch in Zukunft wird Blue Diamond Resorts sich dafür einsetzen, seinen Einfluss gezielt auszuweiten. Das 15-jährige Jubiläum ist nicht nur eine Feier der bisherigen Erfolge, sondern auch eine Bekräftigung der zukunftsorientierten Werte des Unternehmens und seiner Rolle bei der Gestaltung einer nachhaltigeren und inklusiveren Zukunft für das Gastgewerbe.

Weitere Informationen zu den Initiativen zum 15-jährigen Jubiläum von Blue Diamond Resorts finden Sie unter bluediamondresorts.com .

Über Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts verfügt über mehr als 80 Häuser mit mehr als 20.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts , in denen jeder Gast als Familienmitglied angesehen wird. Ganz gleich, ob die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder zu den Flitterwochen, im Rahmen von Firmen- oder Incentive-Reisen oder als Alleinreisende anreisen – in diesen Häusern mit individuellen Services und besonderen Annehmlichkeiten wie All-In Connectivity™, DreamBed™ und die Sports Event Guarantee™ gelten sie alle als eine Familie. Zur Stärkung wertvoller Beziehungen und Freundschaften bietet das Hideaway at Royalton ein Erlebnis nur für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterbringung, um die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way at Royalton CHIC Resorts ist eine pulsierende und lebendige All-inclusive-Marke nur für Erwachsene, die Unvorhergesehenes bietet. Mystique by Royalton ermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung eintauchen und endlose Naturschönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaika bietet das Grand Lido Negril Gästen seit über 21 Jahren einen einzigartigen All-inclusive-FKK-Urlaub an einem abgeschiedenen Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spa bietet Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren Wünschen – ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen oder ob Sie einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten –, während Starfish Resorts einen großartigen Gegenwert in atemberaubender Umgebung mit reichhaltigem Kultur- und Naturerbe bietet. Planet Hollywood Hotels & Resorts lädt seine Gäste ein, Vacation Like A Star™ (Urlaub wie ein Star) zu machen, mit einem fesselnden, interaktiven Erlebnis und berühmten Elementen der Popkultur aus ikonischen Filmen, Musik und Sport, während Sie – um den Paparazzi auszuweichen – Ihren Aufenthalt im Planet Hollywood Adult Scene genießen, wo Ihr Urlaub nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität im Mittelpunkt der Faszination und Aufmerksamkeit steht.

