Alvotech lýkur lokuðu útboði

á alls 7.500.000 sænskum heimildarskírteinum (SDR) og hlutabréfum á genginu 100 sænskar krónur fyrir hvert SDR og 1.320,83 íslenskar krónur fyrir hvern hlut, að heildarfjárhæð 750 milljónir sænskra króna

REYKJAVÍK, ÍSLANDI (4. júní 2025) - Alvotech (NASDAQ: ALVO, ALVO-SDB „félagið“) hefur lokið lokuðu útboði til stofnanafjárfesta á samtals 7.500.000 hlutum, annars vegar í sænskum heimildarskírteinum („SDR“) og hins vegar í hlutabréfum (ALVOIS), á genginu 1.320,83 íslenskar krónur fyrir hvert hlutabréf og 100 sænskar krónur fyrir hvert SDR („útboðið“). Heildarfjárhæð útboðsins var 750 milljónir sænskra króna (tæplega 10 milljarðar íslenskra króna). Gengi bréfa í útboðinu var ákvarðað með hröðuðu tilboðsfyrirkomulagi og umsjónaraðilar útboðsins voru DNB Carnegie og Citi en auk þeirra sáu Skandinaviska Enskildabanken (SEB) og ACRO verðbréf um að safna í tilboðsbækur (saman „umsjónaraðilarnir“). Verulegur áhugi var á útboðinu hjá stofnanafjárfestum, en mikill meirihluti þeirra voru sænskir og aðrir alþjóðlegir fjárfestar utan Íslands.

Útboðið

Í samræmi við fréttatilkynningu félagsins þann 4. júní sl. ákvað stjórn Alvotech að efna til útboðs á ígildi 7.500.000 hluta. Útboðinu er nú lokið með sölu á 5.833.500 SDR og 1.666.500 hlutum (ALVOIS) á genginu 1.320,83 íslenskar krónur fyrir hvert hlutabréf og 100 sænskar krónur fyrir hvert SDR. Félagið hefur því selt hlutafé fyrir 750 milljóna sænskra króna, jafnvirði tæplega 10 milljarða íslenskra króna, án þess að tekið hafi verið tillit til kostnaðar við útboðið. Gengi bréfa í útboðinu var ákvarðað með hröðuðu tilboðsfyrirkomulagi sem var í höndum umsjónaraðilanna og beint að sænskum og öðrum alþjóðlegum stofnanafjárfestum. Það er mat stjórnar félagsins að verðið endurspegli núverandi markaðsaðstæður sem og eftirspurn eftir SDR heimildarskírteinunum á Nasdaq Stockholm og hlutabréfunum á Nasdaq Iceland. Uppgjör á viðskiptunum fer fram með afhendingu á eigin hlutum Alvotech.

Verulegur áhugi var á útboðinu hjá stofnanafjárfestum, en mikill meirihluti þeirra voru sænskir og aðrir alþjóðlegir fjárfestar utan Íslands.

Andvirði af sölu bréfanna verður varið til að styrkja enn frekar þróun á nýjum hliðstæðum, einkum í Svíþjóð þar sem Alvotech hefur nýlega fest kaup á rannsóknaraðstöðu sænska félagsins Xbrane. Með því hyggst félagið auka enn verðmæti lyfja í þróun og nýta önnur tækifæri til vaxtar.

Fjárfestar í útboðinu þurftu að velja á milli þess að fá afhent SDR heimildarskírteini sem skráð eru á Nasdaq í Stokkhólmi eða hlutabréf sem skráð eru á Nasdaq á Íslandi (ALVOIS). Fjárfestar sem óskuðu eftir að fá afhent hlutabréf greiða fyrir þau í íslenskum krónum, miðað við gengi SDR í útboðinu í sænskum krónum margfaldað með miðgengi sænskrar krónu gagnvart íslenskri krónu sem birt er af Seðlabanka Svíþjóðar á lokadegi útboðsins.

Ráðist var í útboðið með það að markmiði að fjölga alþjóðlegum fjárfestum í hluthafahópnum, til að byggja ofan á nýlega skráningu á markað í Svíþjóð, auka veltu SDR heimildarskírteinanna og vera enn betur í stakk búið til að grípa tækifæri sem gefast til stækkunar á rannsóknar- og þróunarhluta félagsins.

Gert er ráð fyrir að uppgjör viðskiptanna fari fram þann 10. júní nk.

Skuldbindingar félagsins og ákveðinna hluthafa

Félagið hefur skuldbundið sig, með hefðbundnum fyrirvörum, til að gefa ekki út, selja eða á annan hátt framselja eða ráðstafa viðbótar SDR, hlutabréfum eða öðrum verðbréfum útgefnum af félaginu án samþykkis DNB Carnegie og Citi, fyrir hönd SEB og ACRO, í a.m.k. 180 daga eftir að uppgjöri viðskipta vegna útboðsins er lokið.

Framkvæmdastjórn og stjórn félagsins hafa skuldbundið sig, til að selja ekki eða á annan hátt framselja eða ráðstafa SDR, hlutabréfum eða öðrum verðbréfum útgefnum af félaginu án samþykkis DNB Carnegie og Citi, fyrir hönd SEB og ACRO, í a.m.k. 180 daga eftir að uppgjöri viðskipta vegna útboðsins er lokið.

Hluthafar Alvotech, Aztiq Pharma Partners S.à r.l., Alvogen Lux Holdings S.à r.l. og Celtic Holdings II Limited hafa hver um sig skuldbundið sig, með fyrirvara um hefðbundnar undanþágur, til að bjóða ekki, selja eða á annan hátt ráðstafa SDR, hlutabréfum eða öðrum verðbréfum útgefnum af félaginu án samþykkis DNB Carnegie og Citi, fyrir hönd SEB og ACRO, í 90 daga eftir að uppgjöri viðskipta vegna útboðsins er lokið.

Ráðgjafar

DNB Carnegie Investment Bank AB („DNB Carnegie“) og Citigroup Global Markets Limited („Citi“) voru umsjónaraðilar útboðsins og héldu einnig utan um tilboðsbók, og Skandinaviska Enskilda Banken AB („SEB“) og ACRO verðbréf hf. („ACRO“) voru söluaðilar og tóku við tilboðum. Cirio Advokatbyrå AB og Westerberg & Partners voru lögfræðilegir ráðgjafar félagsins í Svíþjóð, Arendt & Medernach SA eru lögfræðilegir ráðgjafar félagsins i Lúxemborg, BBA//Fjeldco annaðist lögfræðiráðgjöf á Íslandi og Cooley LLP voru lögmenn félagsins í Bandaríkjunum. Linklaters Advokatbyrå og Linklaters LLP voru ráðgjafar umsjónaraðilanna og söluaðilanna í Svíþjóð og Bandaríkjunum.

Nánari upplýsingar veitir Alvotech, fjárfestatengsl og samskiptasvið

Benedikt Stefánsson, forstöðumaður

alvotech.ir@alvotech.com

Þessi tilkynning inniheldur upplýsingar sem Alvotech ber að veita samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og -ráðsins um markaðssvik (MAR) sem hefur lagagildi á öllu Evrópska efnahagssvæðinu. Upplýsingarnar voru birtar af forstöðumanni fjárfesta- og almannatengsla og kemur tímasetning birtingarinnar fram fremst í þessari tilkynningu.

Um Alvotech

Alvotech, stofnað af Róberti Wessman, er líftæknifyrirtæki sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi fyrirtæki á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þættir í þróun og framleiðslu í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur meðal annars að þróun líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu eða krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku-Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum. Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd (Japan), Advanz Pharma (EES, Bretland, Sviss, Kanada, Ástralía og Nýja Sjáland), Dr. Reddy’s (Evrópa, Bandaríkin), Biogaran (Frakkland), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Ástralía, Nýja Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indonesía, Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Miðausturlönd og Norður Afríka), Abdi Ibrahim (Tyrkland), Kamada Ltd. (KMDA; Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Rómanska-Ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Taíland, Víetnam, Filippseyjar og Suður-Kórea).

Meiri upplýsingar er að finna á vefsíðu Alvotech, fjárfestasíðu, og almennri vefsíðu félagsins á ensku. Fylgið okkur á samfélagsmiðlum: LinkedIn, Facebook, Instagram, og YouTube

Þessi fréttatilkynning er þýðing á enskri útgáfu tilkynningarinnar. Ef misræmi kemur fram gildir orðalag ensku útgáfunnar.

