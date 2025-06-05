MoneyHero與RCBC達成戰略聯盟合力開拓菲律賓蓬勃發展的信用卡市場

新加坡, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MoneyHero Limited（納斯達克：MNY）（以下簡稱「MoneyHero」或「公司」）是大東南亞領先的個人理財產品比較平台及數字保險經紀服務供應商，今日宣佈與RCBC信用卡發卡機構——菲律賓中華銀行（以下簡稱「RCBC」）達成戰略合作。RCBC是菲律賓銀行業的領導者，以其以客為本的創新服務及普惠金融服務著稱。此次合作透過RCBC服務機構RCBC Bankard Services Corporation推進。MoneyHero將全面把RCBC的獎賞、生活方式、旅遊及高端信用卡產品整合到其數字平台中，助力菲律賓消費者輕鬆探索、比較並申請最符合其個人財務需求的信用卡。

此次合作不僅擴大了MoneyHero在菲律賓的信用卡產品覆蓋範圍，更鞏固其作為區域銀行首選數位獲客夥伴的領導地位 。透過結合MoneyHero在數字轉化的專業技術，和RCBC在消費金融領域的強勁增長動力及數據驅動的創新策略，雙方將共同優化用戶體驗，並推動一個更具包容性且數字化的金融生態發展 。

MoneyHero首席執行官Rohith Murthy表示：「我們非常高興能夠與RCBC攜手合作。結合MoneyHero的比較平台及RCBC多元化的信用卡產品組合，幫助菲律賓消費者做出更明智的財務決策。本次合作不僅延續了我們簡化財務選擇的使命， 更助力我們的銀行合作夥伴實現規模化的數字獲客。我們將持續深化區域市場滲透、提升用戶參與度，並以輕資產、互利共贏的合作模式實現增長。」

RCBC信用卡總裁兼首席執行官Arniel Vincent B. Ong表示：「我們非常期待透過此次合作，以數字化方式向消費者提供我們全方位的信用卡產品 。RCBC信用卡業務近年表現亮眼，2024年，我們的信用卡應收帳款增長48%，流通卡量上升21%，反映強勁市場需求。信用卡業務的快速增長，將使我們成為MoneyHero在菲律賓擴展業務過程中的強大合作夥伴。我們相信，透過整合MoneyHero平台，我們將讓更多菲律賓消費者比較和選擇最適合他們財務狀況的信用卡，進一步鞏固我們對創新及普惠金融的承諾。」​​​​

關於 MoneyHero Group

MoneyHero Group (NASDAQ: MNY) 是領先市場的個人數碼理財比較平台，旗下品牌服務遍佈新加坡、香港、台灣、及菲律賓等市場，旗下品牌組合包括 B2C 平台 MoneyHero、SingSaver、Money101、Moneymax 和 Seedly，以及 B2B 平台 Creatory。公司持有馬來西亞金融科技公司 Jirnexu Pte. Ltd. 的股權，其為 Jirnexu Sdn. Bhd. 的母公司，而 Jirnexu Sdn. Bhd. 是馬來西亞最大的 B2C 營運平台 RinggitPlus 的營運商。截至 2024 年12月 31日，公司與超過290間商業合作夥伴緊密合作，擁有超過620萬個每月獨立用戶量。公司由 PayPal、Palantir Technologies 、和 Founders Fund 的聯合創辦人 Peter Thiel，以及香港商人、盈科拓展集團創辦人、主席兼行政總裁李澤楷先生支持。了解更多有關MoneyHero 如何推動亞太地區的數碼經濟，請瀏覽www.MoneyHeroGroup.com.

關於菲律賓中華銀行

菲律賓中華銀行（RCBC）是菲律賓領先的金融服務商，提供多元化的銀行及金融產品與服務。其業務涵蓋傳統銀行業務、投資銀行業務、小額貸款、零售信貸（汽車、房貸、信用卡）、匯款、租賃、外匯交易及證券經紀服務。RCBC隸屬於東南亞歷史最悠久、規模最大的企業集團之一—Yuchengco Group of Companies（YGC）。詳情請見：https://www.rcbc.com。

關於RCBC Bankard Services Corporation

RCBC Bankard Services Corporation（RBSC）為負責管理 RCBC 信用卡、個人貸款及商戶支付解決方案。RCBC及RBSC同屬Yuchengco Group of Companies（YGC），東南亞歷史最悠久、規模最大的企業集團之一，並致力於提供創新的無現金支付解決方案及多元化附加服務。詳情請參閱：www.rcbccredit.com。

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