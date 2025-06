ビットゲット (Bitget)、チューリッヒ大学ブロックチェーンセンターと提携し、学生に機会と奨学金を提供

セーシェル共和国ヴィクトリア発, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、ブロックチェーン教育において世界第3位の大学 (コインデスク (Coindesk) の2021/22年ランキングによる) であるチューリッヒ大学との提携を発表した。 同取引所は、チューリッヒ大学ブロックチェーンセンター (University of Zurich Blockchain Center) (UZH BCC) において開催される「第6回インターナショナル・サマースクール - ブロックチェーンを探求する2025 (the 6th edition of International Summer School—Deep Dive into Blockchain 2025)」プログラムを後援し、ブロックチェーンに関心を持つ学生に対して奨学金およびキャリアの機会を提供する。 これは、ブロックチェーン教育および若者の能力強化に対するビットゲットの取り組みにおける新たな章の始まりとなる。

この奨学金制度は、ビットゲットが展開する1,000万米ドル (約14億3,578万円) 規模の包括的プログラムであるブロックチェーン・フォー・ユース (Blockchain4Youth) (B4Y) の一環であり、意欲ある優秀な学生がより大きな機会を得られるよう、社会的インパクトの高いブロックチェーン教育へのアクセスを拡大することを目的としている。 「ブロックチェーンを探求する (Deep Dive into Blockchain) (DDiB)」は、チューリッヒ大学が主催する国際サマースクールの代表的プログラムであり、経済・経営・情報学部がグローバル・スチューデント・エクスペリエンスと連携して開催し、学術面ではチューリッヒ大学ブロックチェーンセンターが主導し、その会長であるクラウディオ・J・テッソーネ教授 (博士) (Prof. Dr Claudio J. Tessone) が統括している。 この3週間のプログラムは、学術的、技術的、法的、経済的観点からブロックチェーンを包括的かつ学際的に深く探求できる没入型の機会を提供する。

「『ブロックチェーンを探求する』においてビットゲットと提携できることを大変嬉しく思います。 ビットゲットの支援により、世界中の学生が教育にアクセスしやすくなり、次世代のブロックチェーン専門家の育成が可能になります。 この協力関係は、Web3分野におけるイノベーション、多様性、そしてグローバル人材の育成という、当方とビットゲットに共通するビジョンを体現するものです」— チューリッヒ大学ブロックチェーンおよび分散型台帳技術教授、「ブロックチェーンを探求する」ディレクター、ククラウディオ・J・テッソーネ教授 (博士)

複雑さとスピードによって特徴づけられることの多いこのエコシステムにおいて、教育はイノベーションと理解をつなぐ最も持続的な架け橋であり続けている。 こうした信念に基づき、ビットゲットはチューリッヒ大学 (UZH) が定める学術的および経済的要件を満たす最大10名の学生に対し、奨学金を提供する。 ビットゲット・ブロックチェーン・フォー・ユース奨学金 (Bitget Blockchain4Youth Scholarship) は、単なる金銭的補助ではなく、ブロックチェーンの未来は恵まれた者だけでなく、最も優れた才能によって築かれるべきであるという信念を体現するものである。

各奨学金は、授業料、チューリッヒ市内での宿泊および交通費、学術資料へのアクセス、現地視察、さらに異文化交流プログラムや各種イベントへの参加費を全額支給するものである。 この包括的な支援体制は、学生が手配や負担に気を取られることなく学びに集中できるよう設計されており、単に修了証を得るだけでなく、より深い視野を身につけてプログラムを修了することを目的としている。

「私自身、いわゆる伝統的な道筋からではなくこの業界に入った者として、アクセスと機会がどれほどの可能性を切り開くかをよく理解しています。 この奨学金は、単にブロックチェーンを学ぶことにとどまらず、未来のリーダーが問いを立て、構築し、そしてこの分野をより良くしていくための力を身につけることにあります。 それこそが、当社が形づくろうとしているレガシーなのです」と、ビットゲットCOOのヴガル・ウシ・ザデ (Vugar Usi Zade) は述べている。

「世界がより多くの開発者、法律家、経済学者を必要としているのと同じように、ブロックチェーンが社会に与える全体的な影響を理解する学際的な思考を持つ人材も求められています」と、同氏は付け加えた。

2025年プログラムには、ビットゲット のCOOである ヴガル・ウシ・ザデによるマスタークラスも実施され、業界の第一線で活躍する人物から直接的な知見を得る機会が学生に提供される。 このような学術と産業の対話を通じて、ビットゲットとチューリッヒ大学の間に、イノベーション、教育、そして責任ある発展という共通の目標に基づいた長期的かつ戦略的なパートナーシップが構築されている。

本提携により、ビットゲットは単に教育を支援しているのではない。 業界の未来そのものを形づくっているのである。

詳細および最新情報については、こちらの公式プログラムページを参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億人以上のユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションを使用して、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet)は、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップサッカーリーグLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (İlkin Aydın) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

リスクについての警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても構わない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、自身の財務経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生する可能性のある損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は財務アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細については、同社の利用規約を参照されたい。

