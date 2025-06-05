Bitget 与苏黎世大学区块链中心合作，为学生提供职业机会和奖学金

维多利亚，塞舌尔, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布与苏黎世大学建立合作关系。苏黎世大学是区块链教育领域世界排名第三的大学 (根据 Coindesk 2021/22 年度排名)。 该交易所将赞助苏黎世大学区块链中心 (UZH BCC) 举办的第六届国际暑期学校——Deep Dive into Blockchain 2025 年课程，为对区块链感兴趣的学生提供奖学金和职业机会。 这标志着 Bitget 在致力于区块链教育和赋能青年方面开启了新的篇章。

Bitget 制定了规模更为庞大的价值 1000 万美元的 Blockchain4Youth (B4Y) 项目，作为其中的内容之一，该奖学金计划旨在让聪明、积极进取的学生更容易获得高影响力的区块链教育，为他们提供更多机会。 Deep Dive into Blockchain (DDiB) 是苏黎世大学的旗舰型国际暑期学校课程，由该校的商业、经济和信息学院与全球学生体验中心 (Global Student Experience) 合作主办，苏黎世大学区块链中心承办，并由中心主席 Claudio J. Tessone 教授兼博士提供学术指导。 该课程为期三周，从学术、技术、法律和经济角度对区块链进行沉浸式的跨学科探索。

“我们很高兴能与 Bitget 合作开展 Deep Dive into Blockchain 课程。 他们的支持使全球各地的教育更容易获得，从而为下一代区块链专业人员赋能。 这次合作反映了我们在 Web3 领域培育创新、多样性和全球人才的共同愿景。”苏黎世大学区块链和分布式账本技术教授兼 Deep Dive into Blockchain 总监 Claudio J. Tessone 博士说道。

在一个通常以复杂性和速度为特征的生态系统中，教育仍然是连接创新和理解的最持久的桥梁。 基于这些信念，Bitget 将为多至 10 名学生提供奖学金，这些学生须符合 UZH 规定的学术和财务标准。 Bitget Blockchain4Youth 奖学金不仅仅是一种补贴，它还蕴含着一种信念：区块链的未来应该由最有才能的人来创造，而不仅仅是享有最多特权的人。

每份奖学金将全额支付学费、住宿费、苏黎世境内的交通费、学术资料和实地考察费用，以及参加跨文化项目和活动的费用。 这种全面的支持体系旨在使学生能够专注于学习而不是后勤，这样他们毕业的时候不仅能获得证书，还能获得更深层次的见解。

“作为从非传统路径踏入这个行业的人，我深知准入机会和发展机遇所能带来的改变。 这项奖学金不仅仅关乎学习区块链，更在于让未来的领导者掌握所需的工具，让他们敢于质疑，勇于构建，并让这个领域变得比入行时更加美好。 这正是我们希望帮助塑造的传统。”Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 说。

“就像需要更多的开发人员、律师或经济学家一样，世界也需要更多了解区块链全面社会影响的跨学科思想家。”他补充说道。

2025 年课程还将邀请 Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 讲授一堂大师课，为学员提供来自行业领先运营商的第一手见解。 这种学术界与产业界的对话使 Bitget 和 UZH 之间的长期战略伙伴关系成为可能，而这种关系植根于双方创新、教育和负责任的发展的共同目标。

通过此次合作，Bitget 不仅仅资助了教育事业。 它正在塑造行业未来。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的超过 1 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案，帮助用户更智能地进行交易，同时为用户提供比特币、以太坊以及其他加密货币的实时价格。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款世界级的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币兑换、NFT 市场、DApp 浏览器等。

Bitget 也通过各种战略合作伙伴关系走在推动加密货币应用的前沿。例如，Bitget 是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚及拉丁美洲区域的官方加密货币合作伙伴。此外，Bitget 还是多位土耳其国家级运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（土耳其排球国家队成员）的全球合作伙伴，Bitget 希望藉此合作激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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