Bitget 與蘇黎世大學區塊鏈中心攜手為學生提供就業機會與獎學金

塞舌爾維多利亞, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布與蘇黎世大學開展合作，該校在 Coindesk 2021/22 排名中位列世界第三 ，是區塊鏈教育領域的頂尖學府。 Bitget 交易所將贊助蘇黎世大學區塊鏈中心 (UZH BCC) 舉辦的第六屆國際暑期學校——Deep Dive into Blockchain 2025 年計劃，為對區塊鏈感興趣的學生提供獎學金和就業機會。 這標誌著 Bitget 在推動區塊鏈教育和青年賦權方面進入新篇章。

這項獎學金倡議是 Bitget 推出的 1000 萬美元 Blockchain4Youth (B4Y) 大型計劃的一部分，旨在讓有活力、有志向的學生更容易接觸到具有高影響力的區塊鏈教育，為他們提供更廣泛的機會。 Deep Dive into Blockchain (DDiB) 是蘇黎世大學的旗艦國際暑期學校，由商業、經濟和資訊學院與 Global Student Experience 聯合舉辦，並由蘇黎世大學區塊鏈中心在其主席 Claudio J. Tessone 教授的學術領導下組織建立。 這個為期三週的計劃從學術、技術、法律和經濟角度全方位深入探討區塊鏈。

蘇黎世大學區塊鏈與分布式分類帳技術教授兼 Deep Dive into Blockchain 主任 Claudio J. Tessone 教授表示：「我們很高興能與 Bitget 攜手舉辦 Deep Dive into Blockchain。 他們的支援讓新一代區塊鏈專業人士能夠在全球更容易獲取區塊鏈教育。 這一合作體現了我們為 Web3 領域培育創新型、多元化、全球型人才的共同願景。」

在通常由其複雜性和速度所界定的生態系統中，教育仍是連接創新與理解之間最持久的橋樑。 秉持這些信念，Bitget 將為最多 10 名 符合蘇黎世大學學術和財務標準的學生提供獎學金。 Bitget Blockchain4Youth 獎學金不但是一種補資助，更是一種信念；Bitget 認為區塊鏈的未來應該由最有能力的人才來打造，而不僅僅是掌握在那些最有特權的人的手中。

這項獎學金將覆蓋全部學費、住宿費、蘇黎世市內的交通費、學術資料和現場考察費用，以及參加跨文化計劃和活動相關費用。 這種全面的支援結構旨在讓學生專注於學習，無需為日常生活而煩惱，讓學生不僅能獲得相應證書，還能有更深入的見解。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 表示：「作為一個以非傳統模式進入這個行業的人士，我知道機會和機遇能夠帶來甚麼。 這項獎學金不僅有助學生學習區塊鏈相關知識，更為未來領導者提供工具，讓他們能夠質疑及建設這個領域，並讓其在日後發展得更好。 這也是我們想協助締造的傳承信念。」

他補充道：「世界不僅需要更多的開發人員、律師或經濟學家，還需要更多跨學科思想家，他們更清楚區塊鏈對整個社會的影響。」

2025 年計劃還將包含由 Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 授課的大師課，為學生提供行業領先營運商的第一手見解。 這種學術與行業之間的對話以創新、教育和負責任的發展為共同目標，為 Bitget 與蘇黎世大學的長期策略合作奠定了基礎。

透過這一合作，Bitget 正在為教育提供資助， 更是在塑造行業的未來。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN)、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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