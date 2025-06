Planisware s’implante en Belgique pour accompagner la croissance soutenue de son activité au Benelux

Paris, France, 5 juin 2025 - Planisware, un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), poursuit son développement international avec l’ouverture d’un nouveau bureau en Belgique.

Présent depuis plusieurs années dans la région Benelux avec des clients de référence tels que Galapagos, KLM, Philips, ou encore Engie, Planisware consolide aujourd’hui son positionnement sur ce marché stratégique en forte croissance. Le groupe y a enregistré une forte progression de son chiffre d’affaires, multiplié par deux au cours des quatre dernières années, témoignant de la pertinence de son expertise et de la confiance de ses clients.

Cette nouvelle implantation vise avant tout à renforcer la proximité avec ses clients et les acteurs économiques du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), un marché dynamique qui concentre près de 1 200 entreprises cibles dont près de la moitié réalisent plus d’un milliard de chiffre d’affaires, notamment dans des secteurs porteurs comme l’industrie manufacturière (chimie, agro-alimentaire ou équipements industriels), mais aussi la grande distribution et les services financiers.

Avec cette nouvelle implantation, Planisware renforce sa proximité clients et son expertise des enjeux locaux. Avec une visibilité renforcée, Planisware se donne les moyens d’accélérer la signature de nouveaux logos et de soutenir durablement la croissance du Groupe dans la région.

Loïc Sautour, Directeur Général de Planisware, a déclaré : « Nous sommes fiers d’annoncer cette implantation de Planisware en Belgique, qui marque une nouvelle étape dans la poursuite de notre développement en Europe. Elle permettra de renforcer notre base de clients existante tout en soutenant notre croissance dans la région. Au fil des années, nous avons bâti un solide réseau de partenaires et de clients au Benelux, et cette filiale s’inscrit naturellement dans cette dynamique. Elle permettra également de créer des emplois locaux et de renforcer nos liens avec l’ensemble des acteurs du marché. »

« L’international est au cœur de notre stratégie de croissance depuis les débuts de Planisware », déclare Yves Humblot, co-fondateur. « Le Benelux s’impose aujourd’hui comme une région clé dans notre feuille de route : c’est un écosystème reconnu pour sa culture d’innovation et son excellence opérationnelle. »

La nouvelle filiale de Planisware en Belgique sera dirigée par Benoît Soulier (46 ans). Fort de plus de sept ans d’expérience en gestion de projets chez Planisware, il apporte une solide expertise dans la gestion de portefeuilles et de projets complexes, notamment dans les secteurs pharmaceutique, industriel et public. Il a notamment accompagné des acteurs comme UCB, Eurocontrol et le Service Public de Wallonie (SPW) en Belgique ainsi que BDR Thermea aux Pays-Bas. Avant de rejoindre Planisware, il a travaillé quatre ans chez Sopra Group où il a contribué au déploiement de nombreux projets complexes. Benoît Soulier est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique de Telecom Nancy.



A propos de Planisware

Planisware est un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy. La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec près de 750 collaborateurs répartis dans 18 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 600 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, sous le symbole « PLNW »).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site planisware.com et retrouvez Planisware sur LinkedIn .

