Ageas Re s’associe à l’assureur slovène Triglav Group dans le cadre de l’activité d’assurance automobile distribuée par l’Insurtech italienne Prima

Aujourd’hui, Ageas Re, la branche de réassurance d’Ageas Group, a conclu un accord de réassurance avec l’assureur slovène Triglav Group dans le cadre du partenariat conclu par ce dernier avec Prima Assicurazioni S.p.A. (Prima), leader italien de l’assurance directe automobile, dans le but d’élargir son portefeuille d’activités et de contribuer aux ambitions de croissance rentable du plan stratégique Elevate27 d’Ageas.

En vertu de l’accord, Ageas Re prend une quote-part de 80 % sur l’activité Prima souscrite par le Triglav Group en 2025, à compter des semaines à venir.

Prima est un distributeur d’assurance rentable en pleine croissance qui a commencé à distribuer des polices d’assurance aux particuliers, principalement des polices automobiles, en 2015. Depuis lors, elle est devenue le numéro 1 sur le marché italien de Direct Automobile. En 2024, la société a généré EUR 1,3 milliard de primes brutes émises, au service de plus de 4 millions de clients, et un Ebitda du groupe d’EUR 104 millions.

Cet accord s’inscrit parfaitement dans la stratégie Elevate27 d’Ageas visant à réaliser une croissance rentable sur un marché européen attractif en Non-vie. Le marché italien de l’assurance automobile génère des primes de plus d’EUR 15 milliards, avec une rentabilité constante. Grâce à ce partenariat, Ageas Re s’associe à un champion local axé sur la technologie, qui a fait ses preuves, offrant une entrée immédiate sur le marché à une échelle considérable.

Ageas Re prévoit des encaissements de cette transaction de plus d’EUR 500 millions en 2025 et un résultat opérationnel net d’environ EUR 15 millions, répartis sur 2025 et 2026. L’impact sur la solvabilité du Groupe est estimé à -4 points au maximum en 2025.

Hans De Cuyper, CEO d’Ageas, a déclaré : « L’accord avec Triglav Group s’aligne parfaitement avec de nombreux aspects de notre nouvelle stratégie, Elevate27. Cette collaboration nous permet d’entrer sur un marché européen prometteur de l’assurance Non-vie et de réaliser une croissance rentable grâce à un partenaire disposant d’une position forte sur le marché.

Joachim Racz, CEO d’Ageas Re, a poursuivi : « Je suis heureux d’annoncer ce partenariat. Avec toute l’équipe d’Ageas Re, je me réjouis d’établir une collaboration fructueuse, en offrant des produits d’assurance de haute qualité au client italien distribués par Prima. Nous tenons également à remercier Howden Re pour l’excellente gestion du processus et de la transaction.

George Ottathycal, CEO de Prima, a déclaré : « Prima Assicurazioni a connu une croissance remarquable sur le marché italien de l’assurance automobile, dépassant les 4 millions de clients actifs en seulement dix ans. Ce succès est le résultat de nos tarifs et de notre souscription sophistiqués et rigoureux, de notre expérience utilisateur exceptionnelle et, surtout, de nos partenaires stratégiques soigneusement sélectionnés qui s’alignent pleinement sur notre modèle d’affaires de pointe, axé sur la technologie et les données. Non seulement la solidité et la confiance des nouveaux partenaires Triglav Group et Ageas permettront d’accroître notre croissance, mais elles apporteront également une valeur significative à l’ensemble de notre réseau d’agents et de courtiers, et, surtout, à nos clients.

Andrej Slapar, président du conseil d’administration de Zavarovalnica Triglav, a commenté : « Notre ambition stratégique est de nous développer au-delà des marchés existants et de renforcer la reconnaissance internationale de Triglav Group. Le marché italien de l’assurance automobile offre une excellente occasion de soutenir cet objectif, et nous sommes heureux de travailler avec des partenaires bien établis, Prima et Ageas Re. Triglav Group continuera d’explorer les possibilités de croissance et d’atteindre les autres objectifs définis dans notre stratégie.

Ageas est un groupe d’assurance international d’origine belge coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Nous proposons à nos clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et nous exerçons également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 50.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus d’EUR 18,5 milliards en 2024.

Prima Assicurazioni est une société d’insurtech opérant en tant qu’agence d’assurance spécialisée dans les secteurs de l’automobile, de l’habitation et de la famille, au service de plus de 4 millions de clients. Elle a révolutionné le marché italien de l’assurance grâce à l’innovation, à la technologie et à une stratégie axée sur les données. Grâce à une croissance sans précédent au cours de ses 10 années d’existence, le modèle commercial évolutif de Prima a amélioré l’expérience utilisateur, en offrant des prix compétitifs et en favorisant une plus grande concurrence sur le marché. Leader dans le secteur de l’assurance automobile en ligne en Italie, Prima exploite également un réseau national d’agents. Depuis 2022, l’entreprise s’est développée au Royaume-Uni et en Espagne.

Depuis 125 ans, Triglav Group a gagné la confiance de ses clients et d’autres parties prenantes grâce à son expertise, son expérience et sa solidité financière. Il s’agit du plus grand groupe d’assurance et financier de la région d’Adria et de l’un des principaux groupes d’Europe du Sud-Est. Le Groupe est présent dans six pays, avec une présence internationale élargie à travers des activités d’assurance et de réassurance. L’assurance et la gestion d’actifs sont les deux principaux piliers de ses activités. Le Groupe emploie plus de 5 000 personnes. Sa mission est de créer un avenir plus sûr. Les valeurs fondamentales du Groupe sont la réactivité, la simplicité et la fiabilité. Sa vision est axée sur le renforcement de son identité et sa reconnaissance en tant que groupe international d’assurance et de finance. Grâce à des activités durables, elle offre un environnement axé sur le développement pour les employés, maintient des partenariats solides et représente un investissement stable, sûr et rentable pour les actionnaires. La société mère du groupe Triglav est Zavarovalnica Triglav, un émetteur Prime Market inscrit à la Bourse de Ljubljana.

