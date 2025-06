Ageas Re gaat een partnerschap aan met de Sloveense verzekeraar Triglav Group, in het kader van de autoverzekeringsactiviteiten van de Italiaanse insurtech Prima.

Vandaag heeft Ageas Re, de herverzekeringstak van Ageas Groep, een herverzekeringsovereenkomst met de Sloveense verzekeraar Triglav Group afgesloten, gelinkt aan het partnerschap dat deze laatste aanging met de toonaangevende Italiaanse directe verdeler van autoverzekeringen, Prima Assicurazioni S.p.A (Prima), met de bedoeling om zijn activiteitenportefeuille uit te breiden en bij te dragen aan de Elevate27 ambities voor winstgevende groei.

Volgens de overeenkomst neemt Ageas Re een Quota Share van 80% op de Prima-activiteiten die door de Triglav Group worden onderschreven in 2025, met aanvang in de komende weken.

Prima is een snelgroeiende, winstgevende verzekeringsdistributeur die in 2015 begon met het verkopen van polissen aan particulieren, voornamelijk autoverzekeringen. Sindsdien is het de nummer 1 van de Italiaanse directe Autoverzekeringsmarkt geworden. In 2024 genereerde het bedrijf EUR 1,3 miljard bruto premies, bediende het meer dan 4 miljoen klanten, en realiseerde het EUR 104 miljoen groeps-EBITDA.

Deze overeenkomst sluit perfect aan bij de Elevate27-strategie van Ageas om winstgevende groei te realiseren in een aantrekkelijke Europese markt voor Niet-Leven. De Italiaanse Autoverzekeringsmarkt genereert meer dan EUR 15 miljard aan premies, met een consistente winstgevendheid. Door dit partnerschap werkt Ageas Re samen met een technologie gedreven, lokale kampioen, met een bewezen staat van dienst, die onmiddellijke markttoetreding met een aanzienlijke schaalgrootte mogelijk maakt.

Ageas Re verwacht premie-inkomsten van meer dan EUR 500 miljoen uit deze transactie in 2025 en een netto operationele winst van ongeveer EUR 15 miljoen, verdeeld over 2025 en 2026. De impact op de solvabiliteit van de Groep wordt geraamd op minder dan -4 punten in 2025.

Hans De Cuyper, CEO van Ageas verklaarde: “De overeenkomst met Triglav Group sluit perfect aan bij veel aspecten van onze onlangs gelanceerde strategie, Elevate27. Deze samenwerking stelt ons in staat om een veelbelovende Europese groeimarkt in Niet-Leven te betreden en winstgevende groei te realiseren via een partner met een sterke marktpositie."

Joachim Racz, CEO van Ageas Re ging verder: "Ik ben verheugd dit partnerschap aan te kondigen. Samen met het hele team van Ageas Re kijk ik uit naar een succesvolle samenwerking waarmee we de Italiaanse klant hoogwaardige verzekeringsproducten verdeeld door Prima, kunnen aanbieden. Onze dank gaat uit naar Howden Re voor de excellente afhandeling van het proces en de overeenkomst.

George Ottathycal, CEO van Prima zei: "Prima Assicurazioni heeft een opmerkelijke groei doorgemaakt in de Italiaanse autoverzekeringsmarkt, met meer dan 4 miljoen actieve klanten in slechts tien jaar. Dit succes is het resultaat van onze geavanceerde en rigoureuze prijsstelling en acceptatie, uitstekende gebruikerservaring en, belangrijker nog, onze zorgvuldig geselecteerde strategische partners die aansluiten bij ons geavanceerde, technologie- en data-gestuurde bedrijfsmodel. Niet alleen zal de soliditeit en het vertrouwen van de nieuwe partners Triglav Group en Ageas Re onze groei verder uitbreiden, maar zal ook aanzienlijke waarde opleveren voor ons hele netwerk van agenten en makelaars – en vooral voor onze klanten."

Andrej Slapar, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zavarovalnica Triglav, merkte op: "Onze strategische ambitie is om verder te groeien, ook buiten de bestaande markten en om zo de internationale erkenning van de Triglav Group te vergroten. De Italiaanse autoverzekeringsmarkt biedt een sterke kans om dit doel te ondersteunen, en we zijn verheugd om samen te werken met gerenommeerde partners Prima en Ageas Re. De Triglav Group zal blijven zoeken naar mogelijkheden voor verdere groei en voor het realiseren van de andere doelstellingen die in onze strategie zijn uiteengezet."

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met Belgische roots en 200 jaar kennis en ervaring. We bieden levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst, en zijn ook actief als herverzekeraar. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De onderneming exploiteert met succes verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerschips met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De Groep telt ongeveer 50.000 medewerkers en genereerde een premie-inkomen van EUR 18,5 miljard in 2024.

Prima Assicurazioni is een insurtech-bedrijf dat opereert als een gespecialiseerd verzekeringsagentschap in de automobiel-, woning- en gezinssector en meer dan 4 miljoen klanten bedient. Het heeft een revolutie teweeggebracht in de Italiaanse verzekeringsmarkt door middel van innovatie, technologie en een datagestuurde strategie. Dankzij een ongekende groei in de loop van zijn 10-jarige geschiedenis, heeft het evoluerende bedrijfsmodel van Prima de gebruikerservaring verbeterd, alsook concurrentiële prijzen aangeboden en de concurrentie op de markt gestimuleerd. Prima is een marktleider in de online-autoverzekeringssector in Italië en exploiteert ook een landelijk netwerk van agenten. Sinds 2022 is het bedrijf uitgebreid naar het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Al 125 jaar verdient de Triglav Group het vertrouwen van klanten en andere belanghebbenden door haar expertise, ervaring en financiële kracht. Het is de grootste verzekerings-financiële groep in de Adriatische regio en een van de toonaangevende groepen in Zuidoost-Europa. De Groep is actief in zes landen, met een bredere internationale aanwezigheid via verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten. Verzekeringen en vermogensbeheer zijn de twee belangrijkste pijlers van haar activiteiten. De Groep heeft meer dan 5.000 mensen in dienst. Haar missie is het creëren van een veiligere toekomst. De kernwaarden van de Groep zijn reactievermogen, eenvoud en betrouwbaarheid. Haar visie is gericht op het versterken van haar identiteit en erkenning als internationale verzekerings-financiële groep. Door middel van duurzame bedrijfsvoering biedt het een ontwikkelingsgerichte omgeving voor werknemers, onderhoudt het sterke partnerschappen en vertegenwoordigt het een stabiele, veilige en winstgevende investering voor aandeelhouders. Het moederbedrijf van de Triglav Group is Zavarovalnica Triglav, een emittent op de Prime Market van de Ljubljana Stock Exchange

