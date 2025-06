Alvotech og Dr. Reddys ganga til samstarfs um þróun hliðstæðu við krabbameinslyfið Keytruda

Alvotech (NASDAQ: ALVO) tilkynnti í dag að fyrirtækið hefði gert samstarfssamning við Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (“Dr. Reddys”), alþjóðlegt lyfjafyrirtæki með höfuðstöðvar á Indlandi, um þróun, framleiðslu og markaðssetningu hliðstæðu við Keytruda (pembrolizumab), líftæknilyf sem notað er til meðferðar við ýmsum tegundum krabbameins. Keytruda er nú mest selda lyf heims, en á síðasta ári voru tekjur af sölu þess um 3.750 milljarðar króna (29,5 milljarðar dollara). Með samstarfinu geta félögin lækkað kostnað við þróun og framleiðslu hliðstæðunnar, stytt þróunartímann og náð hraðari útbreiðslu á alþjóðlegum mörkuðum.

Félögin munu deila jafnt kostnaði og ábyrgð á þróun og framleiðslu hliðstæðunnar. Hvor aðili mun, með ákveðnum undantekningum, eiga rétt á að markaðssetja hana um allan heim.

„Það er mikil ánægja að efna til þessa samstarfs við Dr. Reddys. Sýnir þetta hvernig Alvotech getur nýtt þá fullkomnu aðstöðu sem fyrirtækið býr yfir á sviði rannsókna, þróunar og framleiðslu til að hraða enn frekar þróun nýrra líftæknilyfjahliðstæða og markaðssetningu um allan heim. Þannig stuðlum við að bættu aðgengi sjúklinga hagkvæmari líftæknilyfjum,“ sagði Róbert Wessman, stjórnarformaður og forstjóri Alvotech.

„Við fögnum tækifærinu til að vinna að þróun pembrolizumab hliðstæðunnar með Alvotech. Með því eflum við getu okkar til að þróa, framleiða og markaðssetja alþjóðlega hágæða lyf, sem eru hagkvæmari fyrir sjúklinga. Við höfum lagt mikla áherslu á að auka úrræði til meðferðar við krabbameini. Samstarfið við Alvotech er mikilvægt skref í átt að þessu marki, þar sem pembrolizumab er eitt af mikilvægustu lyfjunum sem nýtt eru á þessu sviði,“ sagði Erez Israeli, forstjóri Dr. Reddys.

Um Alvotech

Alvotech, stofnað af Róberti Wessman, er líftæknifyrirtæki sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi fyrirtæki á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þættir í þróun og framleiðslu í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur meðal annars að þróun líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu eða krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku-Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum. Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd (Japan), Advanz Pharma (EES, Bretland, Sviss, Kanada, Ástralía og Nýja Sjáland), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Ástralía, Nýja Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indonesía, Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Miðausturlönd og Norður Afríka), Abdi Ibrahim (Tyrkland), Kamada Ltd. (KMDA; Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Rómanska-Ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Taíland, Víetnam, Filippseyjar og Suður-Kórea).

