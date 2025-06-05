15 年靜音創新：Framery 如何打造辦公艙



辦公艙的演變，從左到右：Pömpeli、Framery C、Framery O、Framery One

坦佩雷，芬蘭, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 設計、製造和銷售隔音辦公室艙的全球領導公司 Framery，自豪地宣布其成立 15 周年，這一里程碑也標誌著該公司發明辦公艙達 15 年，徹底改變了數百萬人的工作方式。

Framery 成立於 2010 年，源於大家在開放式辦公環境下工作時不能集中的不滿。 行政總裁兼聯合創始人 Samu Hällfors 當時只有二十多歲，正在開放式辦公室工作，他親身體驗到在持續有噪音的環境下難以保持專注。 Hällfors 回憶道：「持續的噪音，尤其是來自我們老闆的電話，令人非常困擾。 我和我的朋友建議他在其他地方接電話，他回答『那就給我買個電話亭吧』。」

這個請求激發了他的創意。 由於市場上並沒有此類選擇，Framery 的創始人們意識到這是一大機會。 他們在車庫裡製作了首個辦公艙原型，並親切地命名為「Pömpeli」（芬蘭語意思為「盒子」）。 這成為了全球首個商業辦公艙，於 2010 年推出。 它不僅滿足了對安靜的重要需求，還創造了一個全新的產品類別及 Framery 公司。 這引發了更多模型的推出和持續的創新。 在 2013 年，Framery 推出了 Framery O，這是首款實現 30dB 降音的辦公艙，至今仍是全球最暢銷的辦公艙之一。

起步時寂寂無名的 Framery 經歷了快速增長，成為高品質和有效隔音空間的代表。 最初只是為幾位同事提供解決方案的想法，現在已成為超過 100 個國家數百萬知識工作者的必需品，並獲許多全球領先的公司使用，包括 Nvidia、Puma、BCG 和 Microsoft 等行業巨頭。 如今，約 70% 福布斯 100 強公司透過 Framery 的產品，創造更具功能性和生產力的工作空間。



最新 Framery 智能辦公艙，從左到右依次為：Framery Six、Framery Four、Framery One 和 Framery One Compact

去年辦公艙行業迎來自 Framery 創造這一產品類別以來最重要的里程碑——推出首款智能 辦公艙 。 以 Framery 聞名的聲學私隱為基礎，新一代辦公艙融入了 智能辦公解決方案 ，以應對當前混合工作環境中最需要解決的挑戰。

Samu Hällfors 說：「智能功能與我們辦公艙設計的無縫融合，成為了行業的真正催化劑。 正如智能功能已成為許多其他產品類別的標準，我們將這視為辦公艙必要的演變，以確切地支持現代工作場所。」

為慶祝創立辦公艙行業 15 周年，Framery 把這里程碑視為未來創新和領導力的根基。 起始於車庫的事業，如今已成為現代工作空間設計的核心，Framery 持續推動我們工作方式的演變。

有關 FRAMERY

Framery 是全球隔音辦公艙和智能辦公解決方案的領導者，協助人們專注於完成重要的工作。 Framery 是超過 100 個國家的數百萬知識工作者工作時的必需品，並獲 Nvidia、Puma 和 Microsoft 等眾多全球領先公司所採用。 事實上，約 70% 福布斯 100 強公司使用 Framery 的產品。

如欲了解更多資訊，或欲請求採訪，請聯絡： media@framery.com