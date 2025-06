GKN Automotive auf dem Weg zur Klimaneutralität in 2045

GKN Automotive veröffentlicht 2024 Nachhaltigkeitsbericht

Reduzierung der direkten Treibhausgas-Emissionen (THG) um 30 % im Vergleich zum Vorjahr

2024 Auszeichnung mit dem EcoVadis-Gold-Rating



LONDON, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GKN Automotive, der weltweit führende Hersteller von Antriebssystemen, hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht für 2024 veröffentlicht . Er belegt eindrucksvoll die Fortschritte hin zur Klimaneutralität im Jahr 2045.

Im Januar 2024 wurden die kurz- und langfristigen Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen von GKN Automotive von der Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert. Die gesamten direkten CO2 Emissionen (Scope 1 und 2) konnten um 30% im Vergleich zum Vorjahr reduziert wurden.

"Als weltweit führender Anbieter von Antriebssystemen und zuverlässiger Partner von 90 % aller OEMs spielt unser Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen eine erhebliche Rolle. Wir verringern kontinuierlich unseren ökologischen Fußabdruck und üben damit einen positiven Einfluss auf das Leben unserer Belegschaft und auf die Regionen aus, in denen wir tätig sind. Die Widerstandsfähigkeit von GKN Automotive sowie unser künftiges Wachstum hängen von unserem langfristigen Engagement ab, Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen und damit für eine sauberere und nachhaltigere Welt zu sorgen", so Dr. Clare Wyatt, Chief People, Communications and Sustainability Officer bei GKN Automotive.

GKN Automotive hat ein gemeinnütziges Programm für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) an den drei strategisch wichtigen Standorten Polen, Mexiko und Indien ins Leben gerufen. Hier wurden Bildungsmöglichkeiten für mehr als 1.000 Kinder geschaffen und damit können die zukünftigen „Ingenieure von morgen“ gefördert werden.

Weitere Höhepunkte des Nachhaltigkeitsberichts 2024, der sich aus den vier Säulen Klimaschutzmaßnahmen, Unsere Wirkung, Verantwortungsvolle Beschaffung und Unsere Mitarbeiter:innen zusammensetzt:

Klimaschutzmaßnahmen: Unterzeichnung eines Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) mit Recurrent Energy zur Deckung von 65 % des europäischen Strombedarfs ab 2026 des Unternehmens. Entwicklung von Netto-Null THG Aktionsplänen für die 20 wichtigsten Standorte.

Unterzeichnung eines Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) mit Recurrent Energy zur Deckung von 65 % des europäischen Strombedarfs ab 2026 des Unternehmens. Entwicklung von Netto-Null THG Aktionsplänen für die 20 wichtigsten Standorte. Unsere Wirkung: 85 % der Forschungs- und Entwicklungsausgaben von GKN Automotive trugen zur Dekarbonisierung bei, während 86 % der Standorte lokale karikative Projekte unterstützen. GKN Automotive stellte in 2024 insgesamt 740.000,- GBP in Form von Geldspenden für wohltätige Zwecke zur Verfügung - ein gleichbleibender Wert im Vergleich zum Vorjahr.

85 % der Forschungs- und Entwicklungsausgaben von GKN Automotive trugen zur Dekarbonisierung bei, während 86 % der Standorte lokale karikative Projekte unterstützen. GKN Automotive stellte in 2024 insgesamt 740.000,- GBP in Form von Geldspenden für wohltätige Zwecke zur Verfügung - ein gleichbleibender Wert im Vergleich zum Vorjahr. Verantwortungsvolle Beschaffung: Nach der Einführung der Supplier Assessment Questionnaire (SAQ)-Plattform zur Stärkung der nachhaltigen Beschaffungspraktiken im Jahr 2023 werden 80 % aller bezogenen Rohstoffe einer Bewertung durch Fragebögen unterzogen. 78 % des gelieferten und verarbeiteten Stahls wird aus Elektrolichtbogenöfen (EAF) bezogen.

Nach der Einführung der Supplier Assessment Questionnaire (SAQ)-Plattform zur Stärkung der nachhaltigen Beschaffungspraktiken im Jahr 2023 werden 80 % aller bezogenen Rohstoffe einer Bewertung durch Fragebögen unterzogen. 78 % des gelieferten und verarbeiteten Stahls wird aus Elektrolichtbogenöfen (EAF) bezogen. Unsere Mitarbeiter:innen: Eine stabile Unfallrate von 0,1 % an den produzierenden Standorten konnte auch in 2024 eingehalten werden. 98 % aller Beschäftigten durchliefen die jährliche Leistungsbeurteilungen, was das Engagement für eine kontinuierliche Mitarbeiterentwicklung unterstreicht.

GKN Automotive wird seine Ziele für eine verantwortungsvolle Beschaffungspolitik zukünftig noch erweitern: 95 % aller Zulieferer müssen die SAQ-Einstufung „C" oder höher vorweisen können, 50 % mit SBTi Zielen arbeiten und 90 % des gelieferten Stahls müssen aus Elektrolichtbogenöfen (EAFs) stammen.

"Unsere Kunden fordern nachhaltige Produkte und Prozesse aktiv ein. Aus diesem Grund arbeiten wir im gesamten Unternehmen auf Augenhöhe mit ihnen zusammen. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Reduzierung von Scope 1 & 2 Emissionen, um unser Ziel der Dekarbonisierung in unserer gesamten Wertschöpfungskette zu erreichen. Auf die bisher erreichten Erfolge sind wir sehr stolz“, so Tom Salisbury, Director of Sustainability bei GKN Automotive.

Im November 2024 wurde GKN Automotive mit dem EcoVadis-Gold-Rating ausgezeichnet. Das Unternehmen gehörte damit zu den besten 1 % aller teilnehmenden Unternehmen in der Kategorie Automotive. Damit übertrifft das Unternehmen seine Einstufungen aus den Jahren 2022 (Bronze) und 2023 (Silber) und belegt eindrucksvoll die großen Fortschritte bei der Umsetzung der hauseigenen CSR-Strategie.

