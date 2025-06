TISSIUM lauréat du French Tech 120

Paris, France, le 5 juin 2025 -- TISSIUM, société de medtech spécialisée dans le développement de polymères programmables biomorphiques pour la reconstruction des tissus, confirme sa place, pour la sixième année consécutive, dans le French Tech 120 en intégrant la promotion 2025 du programme.

Lancé en 2019 par la Mission French Tech, le French Tech 120 est un programme d’accompagnement de l’Etat dédié aux 120 start-up françaises les plus prometteuses et en capacité de devenir des leaders technologiques de rang mondial.

TISSIUM bénéficiera d’un accompagnement quotidien et sur-mesure durant toute l’année de cette promotion. Le programme mis en place a pour objectif d’apporter un appui individuel et collectif sur des enjeux stratégiques tels que le développement international, le financement, le recrutement, l’implantation industrielle, la propriété intellectuelle, les enjeux réglementaires. TISSIUM pourra ainsi s’appuyer sur un start-up manager dédié au sein de la Mission French Tech, une visibilité renforcée, un accompagnement spécifique sur les enjeux réglementaires, et un accompagnement collectif sous forme d’événements de partages d’expériences et d’apports d’expertises.

Christophe Bancel, Directeur Général de TISSIUM a déclaré :

"Nous sommes ravis de faire partie, une fois encore, du programme French Tech 120, particulièrement pendant une année 2025 marquée par la poursuite de l'expansion de notre activité dans nos différentes indications thérapeutiques et la réalisation d’étapes cliniques et réglementaires importantes en vue de la commercialisation prochaine de nos premiers produits. Pour la sixième année consécutive, cette reconnaissance est une validation de notre engagement constant à innover et à croître en vue de transformer le domaine de la reconstruction des tissus".

A propos de la mission French Tech

La Mission French Tech est la mission de l’État chargée, depuis 2013, de soutenir la structuration et la croissance de l’écosystème des start-up françaises, en France et à l’international.

Rattachée à la Direction Générale des Entreprises, au sein du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, elle fédère et anime l’écosystème de la French Tech avec un réseau de 17 Capitales et près d’une centaine de Communautés French Tech labellisées, en France et dans 52 pays à travers le monde.

Elle accompagne également des start-up en facilitant leurs interactions avec l’administration via un réseau de plus de 60 correspondants French Tech.

La Mission French Tech accompagne les start-up les plus matures à travers le programme French Tech Next40/120 et les start-up positionnées sur des secteurs identifiés comme stratégiques dans le cadre de France 2030 avec le programme French Tech 2030.

Retrouvez toutes les informations sur le French Tech Next40/120 sur le site de la Mission French Tech: www.lafrenchtech.com .

Contact presse de la Mission French Tech : ft.presse@finances.gouv.fr .

A propos de TISSIUM

TISSIUM est une société de medtech, dont le siège est basé à Paris, en France, avec des bureaux à Cambridge, aux États-Unis, ainsi qu’un site de production situé à Roncq, dans le nord de la France. L’entreprise développe une plateforme propriétaire unique de polymères entièrement biosynthétiques, biomorphiques et programmables, conçus pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits en matière de réparation et reconstruction des tissus.

Le portefeuille de TISSIUM comprend sept produits en développement, répartis sur trois domaines d'application principaux : la réparation atraumatique des nerfs, la réparation atraumatique des hernies, et le soutien de lignes de sutures en chirurgie cardiovasculaires. Chaque solution est conçue pour optimiser le processus de reconstruction des tissus grâce à une application contrôlée et homogène s’appuyant sur des dispositifs spécifiques de délivrance et d’activation afin d’optimiser les performances et l’ergonomie de ses produits.

Fondée en 2013, TISSIUM repose sur des recherches de rupture et un portefeuille de brevets issus des laboratoires du Professeur Robert Langer (MIT) et du Professeur Jeffrey M. Karp (Brigham and Women’s Hospital).

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site web www.TISSIUM.com et nous suivre sur LinkedIn : TISSIUM.

