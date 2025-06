Dassault Aviation : Dassault Aviation s'associe à Tata Advanced Systems pour fabriquer le fuselage de l'avion de combat Rafale pour l'Inde et d'autres marchés internationaux

Dassault Aviation s'associe à Tata Advanced Systems

pour fabriquer le fuselage de l'avion de combat Rafale

pour l'Inde et d'autres marchés internationaux

Première production de fuselages de Rafale en Inde

Mise en place d'un site de production dédié à Hyderabad

(Saint-Cloud, Mumbai, 5 juin 2025) - Dassault Aviation et Tata Advanced Systems Limited ont signé quatre accords de transfert de production pour fabriquer le fuselage de l'avion de combat Rafale en Inde, marquant ainsi une étape importante dans le renforcement des capacités de fabrication aéronautique du pays et dans le soutien des chaînes d'approvisionnement mondiales. Cette implantation représente un investissement important dans l'infrastructure aéronautique de l'Inde et servira de plaque tournante pour la fabrication de haute précision.

Dans le cadre de ce partenariat, Tata Advanced Systems mettra en place un site de production de pointe à Hyderabad pour la fabrication de sections structurelles clés du Rafale, notamment les corps latéraux du tronçon arrière, le tronçon arrière complet, le fuselage central et la section avant.

Les premières sections de fuselage devraient sortir de la chaîne d'assemblage au cours de l'exercice 2028, et l'usine devrait livrer jusqu'à deux fuselages complets par mois.

« Pour la première fois, des fuselages de Rafale seront produits hors de France. Il s’agit d’un pas décisif pour le renforcement de notre supply chain en Inde. Cette dernière contribuera, grâce à l’élargissement de nos partenaires locaux, dont TASL - l’un des acteurs majeurs de l’industrie aéronautique indienne, à la réussite de la montée en cadence du Rafale, et satisfera, avec notre soutien, à nos exigences en matière de qualité et de compétitivité », a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation.

Sukaran Singh, Président-Directeur général et directeur général de Tata Advanced Systems Limited, a ajouté, « Ce partenariat marque une étape importante dans le parcours aéronautique de l'Inde. La production du fuselage complet du Rafale en Inde souligne la confiance croissante dans les capacités de Tata Advanced Systems et la force de notre collaboration avec Dassault Aviation. Elle reflète également les progrès remarquables réalisés par l'Inde dans la mise en place d'un écosystème moderne et robuste pour la production aéronautique, capable de servir des plateformes globales. »

La signature de ces contrats témoigne de l'engagement fort de Dassault Aviation en faveur des initiatives indiennes « Make in India » et AtmaNirbhar. Ce partenariat vise à renforcer la position de l'Inde en tant qu'acteur clé de la chaîne d'approvisionnement aéronautique mondiale, tout en soutenant son objectif d'une plus grande autonomie économique.

A propos de Dassault Aviation

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 700 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, la production, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2024, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 6,2 milliards d’euros. Le Groupe compte 14 600 collaborateurs.

dassault-aviation.com

A propos de Tata Advanced Systems Limited

Tata Advanced Systems Limited, filiale à 100 % de Tata Sons, est un acteur important dans le domaine des solutions aéronautiques et de défense en Inde. TASL offre une gamme complète de solutions intégrées dans les domaines suivants : Aérostructures et moteurs aéronautiques, Plateformes et systèmes aéroportés, Défense et sécurité, et Mobilité terrestre. Tata Advanced Sytems Limited dispose d’un solide portefeuille de partenariats et de coentreprises avec des entreprises mondiales de premier plan dans le secteur de l’aéronautique et de la défense, ce qui en fait un partenaire à part entière de la chaine d’approvisionnement internationale et dans certains cas, un fournisseur mondial unique pour les principaux équipementiers de défense. Dotée des capacités, des ressources et de l'envergure requises, Tata Advanced Systems est en mesure de fournir des solutions innovantes complètes à toute la filière aéronautique et de défense, de la conception à l'assemblage complet de la plateforme, et est bien positionné dans les domaines des satellites, des missiles, des radars, les systèmes aériens sans pilote, des canons d'artillerie, des systèmes de commande et de contrôle, de l'optronique, de la sécurité intérieure et des systèmes terrestres, en plus des avions et des hélicoptères.

