Projet de loi 103 : l’ASPQ plaide pour des décisions éclairées, fondées sur les faits et le dialogue

MONTRÉAL, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les consultations publiques sur le projet de loi 103 visant l’encadrement des sites de consommation supervisée (SCS) viennent de se conclure, l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) dévoile un mémoire qui invite au dialogue. Dans le but de compléter ses recommandations et mieux cerner la perception publique, l’ASPQ a commandé un sondage Léger, dont les données révèlent un portrait plus nuancé des perceptions de la population et des besoins réels en matière de SCS.

L’ASPQ reconnaît que ces enjeux soulèvent des préoccupations légitimes, particulièrement lorsqu’il est question de cohabitation dans des milieux résidentiels et de sécurité des personnes mineures. L’ASPQ rappelle toutefois qu’un encadrement législatif efficace doit s’éloigner des présupposés pour encadrer la réalité.

Une population en quête d'information

Le sondage mené auprès de 1 065 adultes du Québec révèle que la majorité des Québécois·es reconnaissent la valeur et la nécessité des SCS :

60 % estiment que les SCS permettent de réduire les décès par surdose ;

estiment que les SCS permettent de ; 54 % souhaitent que l’offre de services soit ajustée aux besoins des différentes régions.

Cependant, ces appuis coexistent avec un manque manifeste d’information, qui freine l’acceptabilité sociale :

52 % des Québécois·es déclarent ne pas avoir suffisamment d'information fiable pour se prononcer sur l’implantation d’un SCS dans leur quartier ;

des Québécois·es déclarent pour se prononcer sur l’implantation d’un SCS dans leur quartier ; Seuls 18 % disent bien connaître les services offerts dans un SCS autres que la consommation.

Un autre fait notable : 80 % des Québécois·es affirment ne pas avoir observé de problèmes ni de signes liés à la consommation de drogues dans leur environnement immédiat au cours de la dernière année. Cette donnée suggère que plusieurs inquiétudes exprimées pourraient relever davantage de la perception que de réalités vécues sur le terrain. C’est d’ailleurs ce que plusieurs intervenant·es ont exprimé lors des consultations de la commission parlementaire.

Pour une réponse humaine et fondée sur les faits

L’ASPQ rappelle que les SCS font partie d’une réponse essentielle de santé publique à la crise des surdoses et que les expériences internationales et québécoises en démontrent l’efficacité. Elle invite le gouvernement à adopter une approche équilibrée, sensible aux préoccupations du public, mais fermement ancrée dans la réalité juridique, sociale et de prévention.

C’est pourquoi, l’ASPQ recommande notamment :

De renforcer l’information publique et impliquer des organismes communautaires œuvrant en réduction des méfaits ;

De procéder à une évaluation d’impact sur la santé (EIS) pour le projet de loi et mettre à contribution les directions de santé publiques locales ;

D’assurer une prévisibilité pour les organismes en encadrant le pouvoir discrétionnaire du ministre.



