LyondellBasell conclut un accord et entame des négociations exclusives avec AEQUITA pour la vente de quatre actifs issus de son évaluation stratégique européenne 

ROTTERDAM, Pays-Bas, 05 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LyondellBasell (LYB) a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord et entamé des négociations exclusives avec AEQUITA pour la vente de certains actifs oléfines et polyoléfines et les activités associées en Europe. Les sites concernés font partie de l’évaluation stratégique européenne précédemment annoncée et sont situés à Berre (France), Münchsmünster (Allemagne), Carrington (Royaume-Uni) et Tarragone (Espagne).

« Cette transaction envisagée constitue une étape importante dans la transformation de LYB pour renforcer et moderniser notre cœur de métier. Nous nous engageons à exploiter nos actifs de manière sûre et fiable tout au long de ce processus et continuerons à soutenir nos clients, salariés et autres parties prenantes clés », a déclaré Peter Vanacker, Président-Directeur Général de LyondellBasell. « L’Europe reste un marché clé pour LYB sur lequel nous continuerons à opérer après cette transaction, en nous concentrant davantage sur la création de valeur, en établissant notamment une position de leadership rentable dans les solutions circulaires et renouvelables. »

Les actifs et les activités faisant l’objet du rachat par AEQUITA comprennent des sites intégrés et non intégrés au sein de l’activité européenne des oléfines et polyoléfines de LyondellBasell, ainsi que des fonctions support basées au siège social de la Société à Rotterdam et dans diverses autres localisations. Ces sites représentent collectivement une vaste plateforme d’oléfines et de polyoléfines située stratégiquement à proximité d’une clientèle de longue date et bénéficiant d’un accès et d’une connexion à des infrastructures clés.

« L'acquisition de ces actifs de LYB marque une nouvelle étape importante dans l'expansion de notre empreinte industrielle », a déclaré Christoph Himmel, Managing Partner chez AEQUITA. « Chaque site apporte une base opérationnelle solide et un personnel hautement expérimenté et engagé. Nous sommes confiants dans notre capacité à accélérer leur développement grâce au modèle de gestion d'AEQUITA. Nous sommes impatients d'accueillir les équipes dans notre Groupe et de travailler en collaboration avec toutes les parties prenantes, pour assurer une transition en douceur et mettre en place une plateforme robuste pour un succès à long terme. »

L’accord conclu entre LyondellBasell et AEQUITA prend la forme d’un contrat d’option de vente en vertu duquel AEQUITA s’engage à conclure un contrat d’achat type convenu, si LyondellBasell exerce son option de vente, une fois les procédures de consultations des comités d’entreprises achevées.

La clôture de la transaction envisagée est actuellement prévue au cours du premier semestre 2026, sous réserve de l’achèvement des processus d’information et de consultation avec les organismes représentatifs du personnel concernés conformément aux lois en vigueur, et aux conditions de clôture réglementaires et autres conditions habituelles. Citi et J.P. Morgan sont intervenus en tant que conseillers financiers et Linklaters LLP en tant que conseiller juridique de LyondellBasell.

Conférence téléphonique avec les investisseurs

LYB organisera une conférence téléphonique le 5 juin à 8 h 00 EDT. Les participants à la conférence téléphonique comprendront le Président-Directeur Général Peter Vanacker, le Directeur Financier Agustin Izquierdo, le Vice-Président Exécutif de Global Olefins and Polyolefins and Refining Kim Foley et le Directeur des Relations avec les Investisseurs Dave Kinney.

Le numéro d’appel gratuit aux États-Unis est le 1-877-407-8029 et le 201-689-8029 en dehors des États-Unis ou en cliquant sur le lien CallMe.

Les diapositives qui accompagnent la conférence téléphonique seront disponibles sur https://investors.lyondellbasell.com/events-and-presentations/.

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible le 5 juin à partir de 13 h EDT jusqu’au 5 juillet. Les numéros pour réécouter la conférence téléphonique sont le +1 (877) 660-6853 (États-Unis) et le 201-612-7415 (payant). Le code d’accès pour chaque numéro est le 13754240.

À propos de LyondellBasell

Nous sommes LyondellBasell (NYSE : LYB), un leader de l’industrie chimique mondiale qui crée des solutions pour un mode de vie durable au quotidien. Grâce à une technologie de pointe et à des investissements ciblés, nous œuvrons pour une économie circulaire à faible émission de carbone. Dans l'ensemble de nos activités, nous cherchons à créer de la valeur pour nos clients, nos investisseurs et la société. En tant que grand producteur mondial de polymères et leader des technologies des polyoléfines, nous développons, fabriquons et commercialisons des produits innovants et de qualité supérieure pour des applications variées allant du transport durable à la sécurité alimentaire, en passant par l’eau potable et les soins de santé qualitatifs. Pour en savoir plus, consultez le site www.lyondellbasell.com ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

À propos d’AEQUITA

AEQUITA est un groupe industriel basé à Munich qui investit dans des situations particulières, notamment des scissions d'entreprises, des successions et des transformations en Europe. Son portefeuille actuel génère plus de 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Fort d'une solide assise financière, d'une expertise entrepreneuriale et d'une approche partenariale, AEQUITA se concentre sur l'acquisition et la valorisation à long terme d'entreprises susceptibles de bénéficier de son engagement opérationnel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.aequita.com.

