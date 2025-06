Thérapeutique Knight et Sumitomo Pharma signent des ententes exclusives de licence de commercialisation du portefeuille canadien de Sumitomo

MONTRÉAL et MARLBOROUGH, Mass., 05 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis), et Sumitomo Pharma America Inc. (« SMPA ») ont annoncé aujourd’hui que Knight et les sociétés affiliées de SMPA ont conclu des ententes exclusives de licence et d’approvisionnement pour commercialiser MYFEMBREE® (relugolix/estradiol/acétate de noréthindrone), ORGOVYX® (relugolix) et le vibégron au Canada ainsi qu’une entente d'achat d'actifs selon laquelle Knight fera l'acquisition de certains produits matures (les « produits matures », ainsi que MYFEMBREE®, ORGOVYX® et vibégron, les « produits »). Pour l'exercice terminé en mars 2025, les produits ont engendré des revenus de 11,2 millions de $ CA.

Conformément aux modalités des ententes, Knight détiendra les droits exclusifs de distribution, de promotion, de commercialisation et de vente des produits au Canada. Knight entamera ses activités commerciales à la suite d’une période de transition de Sumitomo Pharma Canada. La contrepartie pour la transaction comprend un montant initial de 25,4 millions $ CA et Knight peut verser des montants conditionnels pouvant atteindre 15,75 millions $ CA à l’atteinte de certains jalons de vente. Par ailleurs, Knight devrait payer un montant estimatif de 7 millions $ CA pour les stocks à acquérir au cours des huit prochains mois.

« Nous sommes ravis que Knight poursuive la commercialisation de cette gamme de produits auprès des patients et des prestataires de soins de santé à travers le Canada », a déclaré Tsutomu Nakagawa, Ph. D., président et chef de la direction de SMPA. « Cette cession s’inscrit dans notre stratégie de long terme qui vise à nous concentrer sur nos marques principales et à les étendre aux États-Unis, ainsi qu’à accélérer la commercialisation de nos actifs en développement dans les domaines de l’oncologie, de la médecine régénératrice et de la thérapie cellulaire. »

« Cette transaction illustre une fois de plus l’exécution continue de notre stratégie de croissance axée sur la constitution d’un portefeuille de produits novateurs », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Thérapeutique Knight inc. « MYFEMBREE®, ORGOVYX® et le vibégron sont en parfaite synergie avec nos activités canadiennes actuelles dans la santé des femmes avec IMVEXXY® et BIJUVA®, ainsi que dans le domaine de l’urologie et du cancer de la prostate avec TRELSTAR®. Nous espérons élargir l’accès à ces thérapies novatrices pour les patients et les prestataires de soins de santé ».

À propos de MYFEMBREE®

MYFEMBREE® (comprimés de 40 mg de relugolix, 1 mg d’estradiol et 0,5 mg d’acétate de noréthindrone) a reçu l’approbation de Santé Canada en septembre 2023, constituant ainsi le premier traitement oral sur ordonnance à la fois pour la prise en charge des saignements menstruels abondants liés aux fibromes utérins et pour la prise en charge de la douleur modérée à sévère liée à l’endométriose des femmes préménopausées. Selon IQVIA, les ventes de MYFEMBREE® au Canada s’élèvent à environ 2,9 millions $ CA en 2024.

À propos de ORGOVYX® (relugolix)

ORGOVYX® (comprimés de relugolix 120 mg) est le premier et unique antagoniste oral des récepteurs de l’hormone de libération des gonadotrophines (GnRH) approuvé par Santé Canada en octobre 2023 pour traiter les patients adultes atteints d’un cancer de la prostate avancé. À titre d’antagoniste de la GnRH, ORGOVYX® bloque le récepteur hypophysaire de la GnRH, réduisant ainsi la libération des hormones lutéinisante et folliculostimulante et, par conséquent, la réduction de la production de testostérone testiculaire, une hormone connue comme stimulant la croissance du cancer de la prostate. Selon IQVIA, les ventes d’ORGOVYX® au Canada s’élèvent à environ 1,2 million de $ CA en 2024.

À propos du vibégron

Aux États-Unis, le vibégron en comprimés de 75 mg (nom commercial GEMTESA®) est indiqué pour traiter l’hyperactivité vésicale avec des symptômes d’incontinence urinaire urgente, de miction pressante et de fréquence urinaire chez les adultes depuis le mois d’avril 2021. Le vibégron agit en ciblant sélectivement les récepteurs β3 adrénergiques pour réduire les symptômes de l’hyperactivité vésicale par la relaxation du muscle détrusor de la vessie afin de renforcer la capacité de la vessie.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web à www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 déposée sur www.sedarplus.ca. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que cela résulte de nouveaux renseignements ou d’événements à venir, sauf si la loi l’exige.

À propos de Sumitomo Pharma

Sumitomo Pharma Co., Ltd. est une compagnie pharmaceutique mondiale établie au Japon qui mène des opérations clés aux États-Unis (Sumitomo Pharma America, Inc.), au Canada (Sumitomo Pharma Canada, Inc.) et en Europe (Sumitomo Pharma Switzerland GmbH) et qui vise à répondre aux besoins des patients en oncologie, urologie, santé des femmes, maladies rares, psychiatrie et neurologie, et thérapies cellulaires et géniques. Avec plusieurs produits commercialisés aux États-Unis, au Canada et en Europe, et un portefeuille diversifié d’actifs en phase initiale et en phase finale, notre objectif est d’accélérer la découverte, la recherche et le développement afin de mettre plus rapidement de nouvelles thérapies à la disposition des patients. Pour plus d’informations sur SMPA, visitez notre site web à https://www.us.sumitomo-pharma.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

SUMITOMO PHARMA est une marque déposée de Sumitomo Pharma Co, Ltd, exploitée sous licence. SUMITOMO est une marque déposée de Sumitomo Chemical Co, Ltd, exploitée sous licence. Sumitomo Pharma America, Inc. est une filiale américaine de Sumitomo Pharma Co, Ltd. GEMTESA, MYFEMBREE et ORGOVYX sont des marques déposées de Sumitomo Pharma Switzerland GmbH.