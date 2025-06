Una única infusión de CARVYKTI®▼ (ciltacabtagene autoleucel; cilta-cel) alcanzó remisiones duraderas sin necesidad de tratamiento adicional durante al menos cinco años en pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario

Nuevos datos a largo plazo de CARTITUDE-1 muestran que un tercio de los pacientes tratados con cilta-cel siguen sin progresión de su enfermedad transcurridos cinco años1

El análisis de CARTITUDE-4 muestra beneficios en la supervivencia global y libre de progresión en subgrupos estándar y de alto riesgo a través de líneas previas de tratamiento2

BEERSE, BÉLGICA, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, una empresa de Johnson & Johnson, ha anunciado hoy nuevos datos de seguimiento a largo plazo del estudio de fase 1b/2 CARTITUDE-1 que demuestran que el 33 % (n = 32) de los pacientes del estudio (n = 97) con mieloma múltiple en recaída o refractario (MMRR) tratados con CARVYKTI®▼ (ciltacabtagene autoleucel; cilta-cel) lograron una supervivencia libre de progresión (SLP) de cinco años o más con una única infusión y sin mantenimiento ni terapia antimieloma posterior.1 Estos datos subrayan la dedicación de Johnson & Johnson al avance de terapias transformadoras que tienen como objetivo remodelar el panorama terapéutico de los pacientes con mieloma múltiple.

En un subgrupo de 12 pacientes que se sometieron a evaluaciones seriadas en un único centro, todos dieron negativo en la prueba de enfermedad residual mínima (ERM) (con un umbral de al menos 10–5) y en las pruebas de imagen durante los cinco años de seguimiento posterior al tratamiento.1 Los resultados se presentaron en una ponencia oral en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) de 2025 (Resumen n.º 7507). Los datos también se publicaron simultáneamente en The Journal of Clinical Oncology.3

«Estas nuevas pruebas demuestran cómo una única infusión de cilta-cel puede ayudar a los pacientes a sobrevivir sin progresión de la enfermedad mucho más tiempo de lo que se creía posible hasta ahora en este supuesto, y sin ningún tratamiento de mantenimiento o posterior», afirmó el Dr. Peter M. Vorhees, profesor clínico de Hematología y Oncología en Atrium Health, Instituto del Cáncer Levine de la Facultad de Medicina de la Universidad Wake Forest.* «En una población sometida a tratamientos previos intensivos, un tercio de los pacientes permaneció libre de tratamiento y de progresión durante al menos cinco años».

El estudio de fase 1b/2 CartITUDE-1 (n = 97) evaluó el cilta-cel para el tratamiento de pacientes con RRMM que habían recibido tratamientos previos.1 Los pacientes que permanecieron sin progresión durante al menos cinco años (n = 32) tenían una mediana de seis líneas de tratamiento previas e incluían subgrupos con citogenética de alto riesgo (23,3 %), enfermedad extramedular (12,5 %), refractarios a tres clases de fármacos (90,6 %) y refractarios a cinco fármacos (46,9 %).1 En una mediana de seguimiento de 61,3 meses, la mediana de supervivencia global (SG) fue de 60,7 meses (intervalo de confianza [IC] del 95 %, 41.9, lo que destaca la profundidad y la durabilidad de la respuesta con cilta-cel.1

Con una mediana de seguimiento adicional de aproximadamente 28 meses, el perfil de seguridad en CARTITUDE-1 fue coherente con el perfil de seguridad conocido de cilta-cel, sin que se observaran nuevas señales de seguridad.1 Se notificaron dos nuevas neoplasias malignas primarias y secundarias (en ambos casos tumores sólidos), dos acontecimientos neurológicos adicionales, no relacionados con el cilta-cel, incluidos un caso de encefalopatía y otro de trastorno del gusto, cuatro infecciones de grado 3 de nueva aparición (no relacionadas con el cilta-cel) y ningún nuevo caso de parkinsonismo o parálisis de pares craneales.1

«Los últimos resultados del estudio CARTITUDE-1 marcan un hito importante en el tratamiento del mieloma múltiple en recaída y refractario, al conseguir con una única infusión de cilta-cel unos resultados a largo plazo sin precedentes», declaró Ester in't Groen, directora para EMEA del área terapéutica de Hematología de Johnson & Johnson Innovative Medicine. «En una población de pacientes en la que la mediana de supervivencia global ha sido tradicionalmente de alrededor de un año, resulta prometedor constatar que actualmente un gran número de personas viven más de cinco años, lo que demuestra el potencial transformador de cilta-cel».

Datos adicionales de otro estudio sobre cilta-cel, CARTITUDE-4, también presentado en la Reunión Anual de la ASCO de 2025, evaluaron la SLP y la SG frente al tratamiento estándar (SOC) en subgrupos previamente especificados, incluidos los pacientes con citogenética estándar y de alto riesgo, enfermedad extramedular y según la línea de tratamiento (Resumen n.º 7539).2 Los resultados demostraron que cilta-cel mejoró la SLP y la SG en todos los subgrupos frente al SOC. En pacientes con enfermedad de riesgo estándar después de 1 a 3 líneas previas de tratamiento, las curvas de SLP indican estabilidad en las tasas de supervivencia.2

«En toda nuestra gama y cartera de productos en desarrollo contra el mieloma múltiple, se está produciendo un cambio del objetivo de tratar la progresión al de tratar la curación», afirmó el Dr. Jordan Schecter, vicepresidente de Investigación y Desarrollo del área de Mieloma Múltiple de Johnson & Johnson Innovative Medicine. «Nuestro objetivo es prolongar la supervivencia de los pacientes y, basándonos en nuestro conocimiento de la biología de la enfermedad, desarrollar pautas de tratamiento con potencial curativo».

Los resultados también se presentarán en el próximo Congreso de la Asociación Europea de Hematología (EHA) que se celebrará en 2025.

Acerca de CARTITUDE-1

CARTITUDE-1 (NCT03548207) es un estudio de fase 1b/2, abierto y multicéntrico que evalúa la eficacia y la seguridad de cilta-cel en adultos con mieloma múltiple en recaída o refractario (MMRR), el 99 % de los cuales eran refractarios a la última línea de tratamiento y el 88 % eran triples refractarios, lo que significa que su cáncer no respondía o había dejado de responder a un agente inmunomodulador (IMiD), un inhibidor del proteasoma (IP) y un anticuerpo anti-CD38.4,5

El objetivo principal de la parte de fase 1b del estudio, en la que participaron 29 pacientes, fue determinar la seguridad y confirmar la dosis de cilta-cel, basándose en el primer estudio en seres humanos con células T LCAR-B38M (LEGEND-2)4. Según el perfil de seguridad observado en esta parte del estudio, la administración ambulatoria se está evaluando en estudios adicionales CARTITUDE. La parte de fase 2 del estudio está evaluando la eficacia de cilta-cel con la respuesta global como criterio de valoración principal.4 En el estudio participaron pacientes con MMRR sometidos a tratamientos previos intensivos que históricamente tienen una mediana de supervivencia sin progresión prevista inferior a 6 meses y una mediana de supervivencia global de aproximadamente 1 año.4

Acerca de CARTITUDE-4

CARTITUDE-4 (NCT04181827) es el primer estudio internacional de fase 3, aleatorizado y abierto, que evalúa la eficacia y seguridad de cilta-cel frente a pomalidomida, bortezomib y dexametasona (PVd); o daratumumab, pomalidomida y dexametasona (DPd), en pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario a lenalidomida que recibieron de una a tres líneas de tratamiento previas, incluidos un IP y un IMiD.6 Los pacientes fueron aleatorizados para recibir una secuencia de aféresis, terapia puente, linfodepleción y cilta-cel (n=208) o el tratamiento estándar (SOC), que incluía PVd o DPd (n=211).7 La principal variable evaluada del estudio es la supervivencia libre de progresión (SLP), definida como el tiempo transcurrido desde la fecha de aleatorización hasta la fecha de la primera progresión documentada de la enfermedad, según los criterios del Grupo Internacional de Trabajo sobre el Mieloma (IMWG), o la muerte por cualquier causa.6 La seguridad, la supervivencia global (SG), la tasa de negatividad de la enfermedad mínima residual (EMR) y la tasa de respuesta global son criterios de valoración secundarios.6

Acerca de Cilta-cel

Cilta-cel es una inmunoterapia de linfocitos T autólogos genéticamente modificados, dirigida contra el antígeno de maduración de linfocitos B (BCMA), que implica reprogramar los propios linfocitos T del paciente con un transgén que codifica un receptor quimérico de antígenos (CAR) que se une a las células que expresan BCMA y promueve su eliminación.7 El BCMA se expresa principalmente en la superficie de las células malignas del mieloma múltiple, así como en las células B en estadios avanzados y en las células plasmáticas.8 La proteína CAR de cilta-cel presenta dos anticuerpos de dominio único dirigidos a BCMA diseñados para conferir una alta avidez por el antígeno BCMA humano.7 Al unirse a células que expresan BCMA, el CAR promueve la activación de los linfocitos T, la expansión y la eliminación de las células diana.9

En abril de 2024, la Comisión Europea (CE) aprobó una ampliación de la indicación de cilta-cel para el tratamiento de adultos con MMRR que hayan recibido al menos una terapia previa, incluidos un iMID y un IP, hayan demostrado una progresión de la enfermedad con la última terapia y sean refractarios a la lenalidomida. En abril de 2024, cilta-cel fue aprobado en EE. UU. para el tratamiento de segunda línea de pacientes adultos con mieloma en recaída o refractario que hayan recibido al menos una línea de terapia previa que incluya un IP y un iMID, y que sean refractarios a la lenalidomida.

En diciembre de 2017, Janssen Biotech, Inc., una empresa de Johnson & Johnson, celebró un acuerdo de colaboración y licencia global con Legend Biotech USA, Inc. para desarrollar y comercializar cilta-cel.10

Si desea una lista completa de los acontecimientos adversos, así como información sobre la posología y administración, contraindicaciones y otras precauciones al utilizar cilta-cel, consulte el Resumen de las características del producto donde encontrará más información.7 De conformidad con la normativa de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) relativa a los nuevos medicamentos y a aquellos que han recibido una aprobación condicional, cilta-cel está sujeto a seguimiento adicional.7

Acerca del mieloma múltiple

El mieloma múltiple es un cáncer hematológico incurable que afecta a un tipo de glóbulos blancos denominados células plasmáticas, que se encuentran en la médula ósea.11,12 En el mieloma múltiple, estas células plasmáticas siguen proliferando, acumulándose en el organismo y desplazando a las células sanguíneas normales, provocando a menudo la degradación de los huesos y otras complicaciones graves.13 En la Unión Europea, se calcula que en 2022 se diagnosticó mieloma múltiple a más de 35 000 personas y fallecieron más de 22 700 pacientes.14 Los pacientes que padecen mieloma múltiple experimentan recaídas que son más frecuentes con cada línea de terapia mientras que las remisiones se acortan progresivamente.15,16,17 Si bien algunas personas diagnosticadas de mieloma múltiple no presentan síntomas inicialmente, otros pueden tener síntomas comunes de la enfermedad, que pueden incluir fractura o dolor de huesos, anemia, cansancio, hipercalcemia, infecciones o problemas renales.18,19

Acerca de Johnson & Johnson

En Johnson & Johnson, creemos que la salud lo es todo. Nuestra posición de liderazgo en la innovación médica nos permite construir un mundo en el que se prevengan, traten y curen enfermedades complejas, en el que los tratamientos sean más inteligentes y menos invasivos y las soluciones sean personalizadas. Gracias a nuestra experiencia en medicina innovadora y tecnología médica, estamos en una posición única para innovar en todo el espectro de soluciones sanitarias hoy para ofrecer los avances del mañana, y tener un profundo impacto en la salud de la humanidad.

Para obtener más información, consulte www.innovativemedicine.jnj.com/emea. Síganos en www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea. Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc. y Janssen Research & Development, LLC forman parte de Johnson & Johnson.

Precauciones relacionadas con declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», según la definición de la Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 sobre el desarrollo de productos y los beneficios potenciales y el impacto del tratamiento con cilta-cel. Se advierte al lector que no debe basarse en estas proyecciones futuras. Dichas proyecciones están basadas en las expectativas actuales de acontecimientos futuros. Si los supuestos subyacentes resultan ser inexactos, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados concretos pueden variar significativamente respecto de las expectativas y las proyecciones de Johnson & Johnson. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y el desarrollo de productos, incluida la incertidumbre de éxito clínico y de obtener aprobaciones regulatorias; incertidumbre de éxito comercial; competencia, incluidos avances tecnológicos, nuevos productos y patentes obtenidas por competidores; oposiciones a patentes; cambios en la conducta y los patrones de gasto de los compradores de productos y servicios de salud; cambios en las leyes y las normas vigentes, incluidas reformas globales del sistema de salud; y tendencias hacia la reducción de costes de salud. Una lista adicional y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores pueden encontrarse en el Informe anual de Johnson & Johnson del Formulario 10-K, incluidas en las secciones subtituladas «Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements» e «Item 1A. Risk Factors», y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & Johnson presentados en el Formulario 10-Q, y en otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. Hay copias de estas presentaciones disponibles en línea en http://www.sec.gov/, http://www.jnj.com/ o previa solicitud a Johnson & Johnson. Johnson & Johnson no se compromete a actualizar estas declaraciones prospectivas como consecuencia de nueva información o eventos o desarrollos futuros.

* El Dr. Peter M. Vorhees, catedrático clínico de Hematología y Oncología en Atrium Health, Levine Cancer Institute de la Facultad de Medicina de la Universidad Wake Forest, ha prestado servicios de consultoría, asesoramiento y ponencias para Janssen-Cilag International NV; no ha recibido remuneración alguna por su trabajo en los medios de comunicación.

