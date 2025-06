Eine einmalige Infusion von CARVYKTI®▼ (ciltacabtagene autoleucel; cilta-cel) führte bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom zu einer mindestens fünfjährigen behandlungsfreien Remission

Neue Langzeitdaten aus der CARTITUDE-I-Studie zeigen, dass ein Drittel der mit cilta-cel behandelten Patienten nach fünf Jahren progressionsfrei bleibt1

Die CARTITUDE-4-Analyse zeigt Vorteile hinsichtlich der Gesamtüberlebensrate und des progressionsfreien Überlebens in Standard- und Hochrisikountergruppen über alle vorherigen Behandlungslinien hinweg2

BEERSE, BELGIEN, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, ein Unternehmen von Johnson & Johnson, hat heute neue Langzeit-Nachbeobachtungsdaten aus der Phase-Ib/II-Studie CARTITUDE-1 bekanntgegeben, die zeigen, dass 33 Prozent (n = 32) der Patienten in der Studie (n = 97) mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom (RRMM), die mit CARVYKTI® ▼ (ciltacabtagene autoleucel; cilta-cel) mit einer einzigen Infusion und ohne Erhaltungstherapie oder anschließende Anti-Myelom-Therapie ein progressionsfreies Überleben (PFS) von fünf Jahren oder mehr erreichten.1 Diese Daten unterstreichen das Engagement von Johnson & Johnson für die Entwicklung transformativer Therapien, die die Behandlungslandschaft für Patienten mit multiplem Myelom neu gestalten sollen.

In einer Untergruppe von 12 Patienten, die an einem einzigen Standort serienmäßig untersucht wurden, waren alle während der fünfjährigen Nachbeobachtungszeit nach der Behandlung minimalresidualerkrankungsfrei (MRD-negativ, Schwellenwert mindestens 10–5) und bildgebend unauffällig.1 Die Ergebnisse wurden auf der Jahrestagung 2025 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) in einem Vortrag vorgestellt (Abstract Nr. 7507). Die Daten wurden gleichzeitig in The Journal of Clinical Oncology veröffentlicht.3

„Diese neuen Erkenntnisse zeigen, wie eine einzige Infusion von cilta-cel Patienten dabei unterstützen kann, ohne Fortschreiten der Erkrankung deutlich länger zu überleben, als dies in diesem Umfeld bisher für möglich gehalten wurde, und zwar ohne Erhaltungstherapie oder Folgebehandlung“, erklärte Peter M. Vorhees, M.D., Klinischer Professor für Hämatologie und Onkologie bei Atrium Health, Levine Cancer Institute an der Wake Forest University School of Medicine.* „In einer stark vorbehandelten Population blieb ein Drittel der Patienten mindestens fünf Jahre lang behandlungs- und progressionsfrei.“

In der Phase-Ib/II-Studie CARTITUDE-1 (n = 97) wurde cilta-cel zur Behandlung von stark vorbehandelten Patienten mit RRMM untersucht.1 Patienten, die mindestens fünf Jahre lang progressionsfrei blieben (n = 32), hatten im Median sechs vorherige Therapielinien erhalten und umfassten Untergruppen mit hochriskanten zytogenetischen Merkmalen (23,3 Prozent), extramedullärer Erkrankung (12,5 Prozent), dreifacher Klassenresistenz (90,6 Prozent) und Fünf-Medikamenten-Resistenz (46,9 Prozent).1 Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 61,3 Monaten betrug die mediane Gesamtüberlebenszeit (OS) 60,7 Monate (95-Prozent-Konfidenzintervall [KI], 41,9, nicht schätzbar [NE]), was die Tiefe und Dauerhaftigkeit des Ansprechens unter cilta-cel unterstreicht.1

Mit einer zusätzlichen medianen Nachbeobachtungszeit von etwa 28 Monaten entsprach das Sicherheitsprofil in CARTITUDE-1 dem bekannten Sicherheitsprofil von cilta-cel, wobei keine neuen Sicherheitssignale beobachtet wurden.1 Es wurden zwei neue sekundäre Malignome (beides solide Tumoren), zwei zusätzliche neurologische Ereignisse, die nicht im Zusammenhang mit cilta-cel standen, darunter jeweils ein Fall von Enzephalopathie und Geschmacksstörung, vier neu aufgetretene Infektionen des Grades 3 (nicht im Zusammenhang mit cilta-cel) und keine neuen Parkinson-Erkrankungen oder Hirnnervenlähmungen gemeldet.1

„Die neuesten Ergebnisse der CARTITUDE-1-Studie stellen einen wichtigen Meilenstein in der Behandlung von rezidiviertem und refraktärem multiplem Myelom dar, da eine einzige Infusion von cilta-cel beispiellose Langzeitergebnisse liefert“, erklärte Ester in't Groen, Leiter des therapeutischen Bereichs Hämatologie für EMEA, Johnson & Johnson Innovative Medicine. „In einer Patientengruppe, in der die mediane Gesamtüberlebenszeit traditionell bei etwa einem Jahr liegt, ist es vielversprechend, dass viele Menschen nun länger als fünf Jahre leben – ein Beweis für das transformative Potenzial von cilta-cel.“

Zusätzliche Daten aus einer weiteren cilta-cel-Studie, CARTITUDE-4, die ebenfalls auf dem der Jahrestagung der ASCO 2025 vorgestellt wurden, bewerteten die PFS und OS im Vergleich zur Standardtherapie (SOC) in vorab festgelegten Untergruppen, darunter Patienten mit Standard- und Hochrisiko-Zytogenetik, extramedullärer Erkrankung und nach Therapielinie (Abstract Nr. 7539).2 Die Ergebnisse zeigten, dass cilta-cel die PFS und OS in allen Untergruppen im Vergleich zur SOC verbesserte. Bei Patienten mit Standardrisiko nach 1 bis 3 vorangegangenen Behandlungslinien zeigen die PFS-Kurven eine Stabilität der Überlebensraten.2

„In unserem gesamten Portfolio und unserer Pipeline für das multiple Myelom verlagern wir unseren Schwerpunkt von der Behandlung der Progression hin zur Heilung“, so Dr. Jordan Schecter, M.D., Vizepräsident, Forschung und Entwicklung, Multiples Myelom, Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Unser Fokus liegt darauf, die Überlebensdauer der Patienten zu verlängern und auf Grundlage unserer Expertise in der Biologie der Erkrankung Behandlungsschemata mit Heilungspotenzial zu entwickeln.“

Die Ergebnisse werden auch auf dem bevorstehenden Kongress der European Hematology Association (EHA) 2025 vorgestellt.

Über CARTITUDE-1

CARTITUDE-1 (NCT03548207) ist eine offene, multizentrische Phase-Ib/II-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von cilta-cel bei Erwachsenen mit rezidiviertem und/oder refraktärem multiplem Myelom (RRMM), von denen 99 Prozent auf die letzte Behandlungslinie nicht angesprochen haben; 88 Prozent waren dreifach resistent, was bedeutet, dass ihr Krebs nicht oder nicht mehr auf einen immunmodulatorischen Wirkstoff (IMiD), einen Proteasom-Inhibitor (PI) und einen Anti-CD38-Antikörper angesprochen hat.4,5

Das primäre Ziel der Phase-Ib-Studie mit 29 Patienten war es, die Sicherheit von cilta-cel zu charakterisieren und die Dosis zu bestätigen, basierend auf den Ergebnissen der ersten Studie am Menschen mit LCAR-B38M-CAR-T-Zellen (LEGEND-2).4 Auf Grundlage des in diesem Teil der Studie beobachteten Sicherheitsprofils wird die ambulante Verabreichung in weiteren CARTITUDE-Studien untersucht. In der Phase II der Studie wird die Wirksamkeit von cilta-cel anhand des primären Endpunkts „Gesamtansprechrate“ bewertet.4 An der Studie nahmen Patienten mit stark vorbehandeltem RRMM teil, bei denen in der Vergangenheit eine mediane progressionsfreie Überlebenszeit von weniger als 6 Monaten und eine mediane Gesamtüberlebenszeit von etwa 1 Jahr zu erwarten war.4

Über CARTITUDE-4

CARTITUDE-4 (NCT04181827) ist die erste internationale, randomisierte, offene Phase-III-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von cilta-cel im Vergleich zu Pomalidomid, Bortezomib und Dexamethason (PVd) oder Daratumumab, Pomalidomid und Dexamethason (DPd) bei erwachsenen Patienten mit rezidiviertem und Lenalidomid-refraktärem multiplem Myelom, die zuvor ein bis drei Therapielinien, darunter einen PI und einen IMiD, erhalten hatten.6 Die Patienten wurden randomisiert und erhielten entweder eine Sequenz aus Apherese, Brückentherapie, Lymphodepletion und cilta-cel (n = 208) oder die Standardtherapie (SOC), die PVd oder DPd umfasste (n = 211).7 Der primäre Endpunkt der Studie ist das progressionsfreie Überleben (PFS), definiert als die Zeit vom Datum der Randomisierung bis zum Datum der ersten dokumentierten Krankheitsprogression gemäß den Kriterien der International Myeloma Working Group (IMWG) oder bis zum Tod aus jeglicher Ursache.6 Sicherheit, Gesamtüberlebensrate (OS), Negativitätsrate der minimalen Restkrankheit (MRD) und Gesamtansprechrate sind sekundäre Endpunkte.6

Über cilta-cel

Cilta-cel ist eine auf das B-Zell-Reifungsantigen (BCMA) gerichtete, genetisch modifizierte autologe T-Zell-Immuntherapie, bei der die T-Zellen des Patienten mit einem Transgen umprogrammiert werden, das einen chimären Antigenrezeptor (CAR) kodiert, der die CAR-positiven T-Zellen dazu anweist, Zellen zu eliminieren, die BCMA exprimieren.7 BCMA wird hauptsächlich auf der Oberfläche von malignen B-Zellen des multiplen Myeloms sowie von B-Zellen im Spätstadium und Plasmazellen exprimiert.8 Das CAR-Protein von cilta-cel verfügt über zwei BCMA-spezifische Einzeldomänen, die eine hohe Avidität gegenüber humanem BCMA aufweisen.7 Nach der Bindung an BCMA-exprimierende Zellen fördert das CAR die Aktivierung und Expansion der T-Zellen sowie die Eliminierung der Zielzellen.9

Im April 2024 genehmigte die Europäische Kommission (EK) eine Indikationserweiterung für cilta-cel zur Behandlung von Erwachsenen mit RRMM, die mindestens eine vorherige Therapie erhalten haben, einschließlich eines iMiD und eines PI, bei denen unter der letzten Therapie eine Krankheitsprogression festgestellt wurde und die auf Lenalidomid refraktär sind. Im April 2024 wurde cilta-cel in den USA für die Zweitlinienbehandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Myelom zugelassen, die mindestens eine vorherige Therapielinie erhalten haben, einschließlich eines PI, eines iMiD, und die refraktär gegenüber lenalidomid sind.

Im Dezember 2017 schloss Janssen Biotech, Inc., ein Unternehmen von Johnson & Johnson, eine exklusive weltweite Lizenz- und Kooperationsvereinbarung mit Legend Biotech USA, Inc. zur Entwicklung und Vermarktung von cilta-cel ab.10

Eine vollständige Liste der Nebenwirkungen sowie Informationen zur Dosierung und Verabreichung, zu Kontraindikationen und anderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von cilta-cel finden Sie in der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels.7 Gemäß den Vorschriften der European Medicines Agency (EMA) für neue Arzneimittel und solche, die unter bestimmten Bedingungen zugelassen wurden, unterliegt cilta-cel einer zusätzlichen Überwachung.7

Über das multiple Myelom

Das multiple Myelom ist derzeit eine unheilbare Form von Blutkrebs, die eine bestimmte Art weißer Blutkörperchen, die sogenannten Plasmazellen, befällt, die im Knochenmark gebildet werden.11,12 Beim multiplen Myelom vermehren sich diese Plasmazellen unkontrolliert, sammeln sich im Körper an und verdrängen normale Blutzellen, was häufig zu Knochenzerstörung und anderen schwerwiegenden Komplikationen führt.13 In der Europäischen Union wurden im Jahr 2022 schätzungsweise mehr als 35.000 Menschen mit multiplem Myelom diagnostiziert, und mehr als 22.700 Patienten starben daran.14 Patienten mit multiplem Myelom erleiden Rückfälle, die mit jeder Therapieform häufiger auftreten, während die Remissionen zunehmend kürzer werden.15,16,17 Während einige Menschen, bei denen ein multiples Myelom diagnostiziert wurde, zunächst keine Symptome zeigen, können bei anderen typische Anzeichen und Symptome der Erkrankung auftreten, darunter Knochenbrüche oder -schmerzen, niedrige Blutkörperchenwerte, Müdigkeit, hohe Kalziumwerte, Infektionen oder Nierenprobleme.18,19

Über Johnson & Johnson

Bei Johnson & Johnson glauben wir, dass Gesundheit alles ist. Unsere Stärke im Bereich der Gesundheitsinnovation befähigt uns, eine Welt zu schaffen, in der komplexe Krankheiten verhindert, behandelt und geheilt werden, in der Behandlungen intelligenter und weniger invasiv verlaufen und in der Lösungen persönlich sind. Durch unsere Fachkompetenz in den Bereichen innovative Medizin und MedTech sind wir einzigartig positioniert, um schon heute innovative Lösungen für das gesamte Gesundheitsspektrum zu entwickeln, die die Durchbrüche von morgen ermöglichen. So können wir die Gesundheit der Menschen nachhaltig beeinflussen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.innovativemedicine.jnj.com/emea/. Folgen Sie uns auf www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea. Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc., und Janssen Research & Development, LLC sind Unternehmen von Johnson & Johnson.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß der Definition des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 bezüglich der Produktentwicklung und der potenziellen Vorteile und Auswirkungen der Behandlung mit cilta-cel. Die Leserinnen und Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Ungewissheiten eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: Herausforderungen und Unwägbarkeiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Zulassungen; die Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; der Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; die Anfechtung von Patenten; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabenmustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich weltweiter Gesundheitsreformen; und Trends zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Eine weitere Liste und Beschreibungen dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formular 10-K, einschließlich der Abschnitte „Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ und „Punkt 1A. Risikofaktoren“, sowie in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formular 10-Q und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Unterlagen. Kopien dieser Unterlagen sind online unter http://www.sec.gov/, http://www.jnj.com/ oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson erhältlich. Johnson & Johnson übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

* Dr. Peter M. Vorhees, M.D., Klinischer Professor für Hämatologie und Onkologie bei Atrium Health, Levine Cancer Institute der Wake Forest University School of Medicine, hat für Janssen-Cilag International NV Beratungs- und Vortragsleistungen erbracht; für seine Medienarbeit wurde er nicht vergütet.

