L’administration d’une seule perfusion de CARVYKTI®▼ (ciltacabtagène autoleucel ; cilta-cel) a permis d’obtenir des rémissions durables sans traitement pendant au moins cinq ans chez des patients atteints d’un myélome multiple récidivant ou réfractaire

De nouvelles données à long terme issues de l’étude CARTITUDE-1 montrent qu’un tiers des patients traités par cilta-cel restent sans progression de la maladie à cinq ans1

L’analyse CARTITUDE-4 montre des bénéfices en termes de survie globale et d’absence de progression de la maladie dans les sous-groupes à risque standard et élevé, après plusieurs lignes de traitements antérieures2

BEERSE, BELGIQUE, 05 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, une société du groupe Johnson & Johnson, a annoncé aujourd’hui de nouvelles données de suivi à long terme issues de l’étude de la Phase 1b/2 CARTITUDE-1 démontrant que 33 % (n = 32) des patients (n = 97) atteints d’un myélome multiple récidivant ou réfractaire (MMRR) traités par CARVYKTI®▼ (ciltacabtagène autoleucel ; cilta-cel) ont atteint une survie sans progression (SSP) de cinq ans ou plus avec une seule perfusion et sans traitement d’entretien ou traitement anti-myélome ultérieur.1 Ces données soulignent l’engagement de Johnson & Johnson à faire progresser les thérapies transformatrices qui visent à redéfinir le paysage thérapeutique pour les patients atteints de myélome multiple.

Dans un sous-groupe de 12 patients ayant subi des évaluations en série dans un seul centre, tous étaient négatifs pour la maladie résiduelle minimale (MRM) (seuil d’au moins 10–5) et négatifs à l’imagerie pendant les cinq années de suivi post-traitement.1 Les résultats ont fait l’objet d’une présentation orale à la réunion annuelle 2025 de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) (résumé n° 7507). Les données ont également été publiées simultanément dans The Journal of Clinical Oncology.3

« Ces nouvelles données montrent comment une seule perfusion de cilta-cel peut aider les patients à prolonger leur survie sans progression de la maladie bien plus longtemps que ce qui était auparavant considéré comme possible dans ce contexte, et sans traitement d’entretien ou traitement ultérieur », a déclaré le Dr Peter M. Vorhees, Professeur Clinique d’Hématologie et d’Oncologie à l’Atrium Health, Levine Cancer Institute de la Wake Forest University School of Medicine.* « Dans une population ayant déjà reçu de nombreux traitements, un tiers des patients sont restés sans traitement et sans progression de la maladie pendant au moins cinq ans. »

L’étude de la Phase 1b/2 CARTITUDE-1 (n = 97) a évalué le cilta-cel dans le traitement de patients atteints de MMRR ayant déjà reçu de nombreux traitements.1 Les patients qui sont restés sans progression pendant au moins cinq ans (n = 32) avaient reçu en moyenne six lignes de traitement antérieures et comprenaient des sous-groupes présentant des risques cytogénétiques élevés (23,3 %), une maladie extramédullaire (12,5 %), une maladie réfractaire à trois classes de médicaments (90,6 %) et une maladie réfractaire à cinq médicaments (46,9 %).1 Après un suivi médian de 61,3 mois, la survie globale (SG) médiane était de 60,7 mois (intervalle de confiance [IC] à 95 %, 41,9, non estimable [NE]), soulignant la profondeur et la durabilité de la réponse avec cilta-cel.1

Avec un suivi médian supplémentaire d’environ 28 mois, le profil de sécurité observé dans l’étude CARTITUDE-1 était conforme au profil de sécurité connu du cilta-cel, aucun nouveau signal de sécurité n’ayant été observé.1 Deux nouveaux cas de tumeurs malignes secondaires (toutes deux solides) ont été signalés, ainsi que deux événements neurologiques supplémentaires non liés au cilta-cel, dont un cas d’encéphalopathie et un cas de troubles du goût, quatre nouvelles infections de grade 3 (non liées au cilta-cel) et aucun nouvel événement parkinsonien ni aucune nouvelle paralysie des nerfs crâniens.1

« Les derniers résultats de l’étude CARTITUDE-1 marquent une étape importante dans le traitement du myélome multiple récidivant et réfractaire, avec une seule perfusion de cilta-cel offrant des résultats à long terme sans précédent », a déclaré Ester in’t Groen, Responsable du Domaine Thérapeutique Hématologie pour la région EMEA chez Johnson & Johnson Innovative Medicine. « Dans une population de patients dont la survie globale médiane est traditionnellement d’environ un an, il est prometteur de voir aujourd’hui de nombreuses personnes vivre plus de cinq ans, ce qui témoigne du potentiel transformateur du cilta-cel. »

Des données supplémentaires issues d’une autre étude sur le cilta-cel, CARTITUDE-4, également présentées lors de la réunion annuelle 2025 de l’ASCO, ont évalué la SSP et la SG par rapport au traitement standard (TS) dans des sous-groupes prédéfinis, notamment des patients présentant des risques cytogénétiques standard et élevé, une maladie extramédullaire et par ligne de traitement (résumé n° 7539).2 Les résultats ont démontré que le cilta-cel améliorait la SSP et la SG dans tous les sous-groupes par rapport au TS. Chez les patients présentant un risque standard après 1 à 3 lignes de traitement antérieures, les courbes de SSP indiquent une stabilité des taux de survie.2

« Dans l’ensemble de notre portefeuille et de notre pipeline de produits pour le myélome multiple, nous passons d’un traitement visant à ralentir la progression de la maladie à un traitement visant à la guérir », a déclaré le Dr Jordan Schecter, Vice-Président, Recherche et Développement, Myélome Multiple, Johnson & Johnson Innovative Medicine. « Notre objectif est de prolonger la survie des patients et, grâce à notre expertise de la biologie de la maladie, de développer des schémas thérapeutiques ayant un potentiel curatif. »

Les résultats seront également présentés lors du prochain congrès 2025 de l’Association européenne d’hématologie (EHA).

À propos de CARTITUDE-1

CARTITUDE-1 (NCT03548207) est une étude ouverte multicentrique de la Phase 1b/2 évaluant l’efficacité et la sécurité d’emploi de cilta-cel chez des adultes atteints d’un myélome multiple récidivant et/ou réfractaire (MMRR), dont 99 % étaient réfractaires à la dernière ligne de traitement ; dont 88 % étaient réfractaires à trois classes de traitements, ce qui signifie que leur cancer ne répondait pas ou plus à un agent immunomodulateur (IMiD), à un inhibiteur du protéasome (IP) et à un anticorps anti-CD38.4,5

L’objectif principal de la partie de la Phase 1b de l’étude, qui a porté sur 29 patients, était de caractériser la sécurité et de confirmer la dose de cilta-cel, sur la base de la première étude chez l’humain avec des cellules CAR-T LCAR-B38M (LEGEND-2).4 Sur la base du profil de sécurité observé dans cette partie de l’étude, l’administration en ambulatoire est actuellement évaluée dans le cadre d’autres études CARTITUDE. La Phase 2 de l’étude évalue l’efficacité du cilta-cel, avec comme critère d’évaluation principal la réponse globale.4 L’étude a porté sur des patients atteints de MMRR ayant déjà reçu de nombreux traitements, qui, historiquement, ont une survie médiane sans progression inférieure à 6 mois et une survie globale médiane d’environ 1 an.4

À propos de CARTITUDE-4

CARTITUDE-4 (NCT04181827) est la première étude internationale, randomisée, ouverte de la Phase 3 évaluant l’efficacité et la sécurité d’emploi du cilta-cel par rapport à la pomalidomide, au bortézomib et à la dexaméthasone (PVd) ou au daratumumab, à la pomalidomide et à la dexaméthasone (DPd) chez des patients adultes atteints d’un myélome multiple récidivant et réfractaire au lénalidomide ayant reçu une à trois lignes de traitement antérieures, y compris un IP et un IMiD.6 Les patients ont été randomisés pour recevoir soit une séquence d’aphérèse, un traitement de transition, une lymphodéplétion et du cilta-cel (n = 208), soit un traitement standard (TS) comprenant PVd ou DPd (n = 211).7 Le critère d’évaluation principal de l’étude est la survie sans progression (SSP), définie comme le temps écoulé entre la date de randomisation et la date de la première progression documentée de la maladie, telle que définie par les critères de l’International Myeloma Working Group (IMWG), ou le décès, quelle qu’en soit la cause.6 La sécurité, la survie globale (SG), le taux de négativité de la maladie résiduelle minimale (MRM) et le taux de réponse globale sont des critères d’évaluation secondaires.6

À propos de Cilta-cel

Cilta-cel est une immunothérapie à base de lymphocytes T autologues génétiquement modifiés, dirigée contre l’antigène de maturation des lymphocytes B (BCMA), qui consiste à reprogrammer les lymphocytes T du patient à l’aide d’un transgène codant pour un récepteur antigénique chimérique (CAR) qui ordonne aux lymphocytes T CAR-positifs d’éliminer les cellules exprimant le BCMA.7 Le BCMA est principalement exprimé à la surface des cellules de la lignée B du myélome multiple malin, ainsi que des cellules B à un stade avancé et des plasmocytes.8 La protéine CAR du cilta-cel comporte deux domaines uniques ciblant le BCMA, conçus pour conférer une forte avidité contre le BCMA humain.7 Une fois lié aux cellules exprimant le BCMA, le CAR favorise l’activation des lymphocytes T, leur expansion et l’élimination des cellules cibles.9

En avril 2024, la Commission européenne (CE) a approuvé une extension de l’indication du cilta-cel pour le traitement des adultes atteints de MMRR qui ont reçu au moins un traitement antérieur, y compris un iMiD et un IP, ont présenté une progression de la maladie lors du dernier traitement et sont réfractaires au lénalidomide. En avril 2024, le cilta-cel a été autorisé aux États-Unis pour le traitement de deuxième intention des patients adultes atteints d’un myélome récidivant ou réfractaire ayant reçu au moins une ligne de traitement antérieure, y compris un IP et un iMiD, et réfractaires au lénalidomide.

En décembre 2017, Janssen Biotech, Inc., une filiale de Johnson & Johnson, a conclu un accord de licence exclusive et de collaboration mondial avec Legend Biotech USA, Inc. afin de développer et de commercialiser le cilta-cel.10

Pour obtenir la liste complète des effets indésirables et des informations sur la posologie et l’administration, les contre-indications et les autres précautions à prendre lors de l’utilisation du cilta-cel, veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit.7 Conformément à la réglementation de l’Agence européenne des médicaments (EMA) relative aux nouveaux médicaments et à ceux qui ont obtenu une autorisation conditionnelle, le cilta-cel fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.7

À propos du myélome multiple

Le myélome multiple est actuellement un cancer du sang incurable qui affecte un type de globules blancs appelés plasmocytes, présents dans la moelle osseuse.11,12 Dans le myélome multiple, ces plasmocytes continuent de proliférer, s’accumulent dans l’organisme et envahissent les cellules sanguines normales, provoquant souvent une destruction osseuse et d’autres complications graves.13 Dans l’Union européenne, on estime que plus de 35 000 personnes ont reçu un diagnostic de myélome multiple en 2022 et que plus de 22 700 patients sont décédés.14 Les patients atteints de myélome multiple connaissent des rechutes qui deviennent plus fréquentes à chaque ligne de traitement, tandis que les rémissions sont de plus en plus courtes.15,16,17 Si certaines personnes diagnostiquées avec un myélome multiple ne présentent initialement aucun symptôme, d’autres peuvent présenter des signes et symptômes courants de la maladie, notamment des fractures ou des douleurs osseuses, une faible numération des globules rouges, de la fatigue, un taux de calcium élevé, des infections ou des problèmes rénaux.18,19

À propos de Johnson & Johnson

Chez Johnson & Johnson, nous pensons que la santé est essentielle. Notre capacité d’innovation dans le domaine de la santé nous donne les moyens de construire un monde dans lequel nous contribuons à la fois à prévenir et à soigner les maladies complexes, où les traitements sont plus adaptés et moins invasifs et où les solutions sont personnalisées. Grâce à notre expertise dans la médecine de pointe et la technologie médicale, nous occupons une position unique pour faire progresser l’ensemble des solutions de santé actuelles afin de réaliser les avancées de demain et d’avoir un impact significatif sur la santé de l’humanité.

Pour en savoir plus, consultez le site : www.innovativemedicine.jnj.com/emea. Suivez-nous sur www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea. Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc. et Janssen Research & Development, LLC sont des sociétés de Johnson & Johnson.

Mises en garde relatives aux déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » telles que définies dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 relatif au développement du produit, aux bénéfices potentiels et à l’impact du traitement par cilta-cel. Il est conseillé au lecteur de ne pas s’y fier indûment. Ces déclarations reposent sur les attentes actuelles d’événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se concrétisent, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et des projections de Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les défis et incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits, y compris l’incertitude du succès clinique et de l’obtention des autorisations réglementaires, l’incertitude du succès commercial, la concurrence, y compris les progrès technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents, les contestations de brevets, les changements dans le comportement et les habitudes de dépenses des acheteurs de produits et services de soins de santé, les évolutions juridiques et réglementaires applicables, y compris les réformes mondiales des soins de santé et les tendances en matière de maîtrise des coûts des soins de santé. Vous trouverez une liste et des descriptions supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres facteurs dans le tout dernier rapport annuel de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-K, notamment dans les sections intitulées « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » et « Rubrique 1A. Facteurs de risque », ainsi que dans les rapports trimestriels ultérieurs de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-Q et les autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des copies de ces documents sont disponibles en ligne à l’adresse http://www.sec.gov/, http://www.jnj.com/ ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations ou d’événements ou développements futurs.

* Le Dr Peter M. Vorhees, professeur clinique d’hématologie et d’oncologie à l’Atrium Health, Levine Cancer Institute de la Wake Forest University School of Medicine, a fourni des services de consultation, de conseil et de conférencier à Janssen-Cilag International NV ; il n’a reçu aucune rémunération pour ses interventions auprès des médias.

CP-522693

juin 2025