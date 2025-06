ELECQ presenta il sistema di gestione energetica intelligente al Drive to Zero 2025

PARIGI, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ELECQ sta rivoluzionando il settore della ricarica dei veicoli elettrici in Europa. In occasione dell'evento Drive to Zero 2025, ELECQ ha presentato il suo sistema all-in-one per la gestione energetica domestica, che combina ricarica intelligente, integrazione solare e controllo dinamico del carico.



Infrastruttura di ricarica a prova di futuro per esigenze energetiche dinamiche



L'installazione di un potente caricatore per veicoli elettrici può sovraccaricare i quadri elettrici più vecchi o richiedere costosi aggiornamenti. ELECQ affronta questa sfida con un sistema integrato che comprende il caricatore domestico di tipo 2, il monitor di potenza e l'app ELECQ, formando una soluzione intelligente che si adatta in tempo reale alle condizioni energetiche domestiche.

Controllo completo e gestione intelligente del carico



Il caricatore domestico ELECQ di tipo 2 eroga fino a 22 kW di ricarica CA in modo sicuro, intelligente ed efficiente. Attraverso l'app ELECQ, i proprietari di immobili possono:



Programmare la ricarica durante le ore non di punta

Visualizzare il dettaglio dei costi per sessione

Esportare i report e ricevere gli aggiornamenti firmware OTA

Monitorare l'utilizzo di energia solare rispetto a quella della rete elettrica



La gestione intelligente del carico di ELECQ garantisce una ricarica sicura ed efficiente sia in configurazioni con un unico caricatore che con più caricatori.



A livello domestico, il monitor di potenza tiene traccia del consumo energetico in tempo reale e comunica in modalità wireless con il caricatore tramite Wi-SUN. Il caricatore regola quindi dinamicamente l'uscita per evitare sovraccarichi, consentendo una ricarica alla massima velocità senza dover effettuare un upgrade del quadro elettrico.



Per le famiglie con più veicoli elettrici, il Dynamic Load Balancing (DLB) distribuisce in modo intelligente l'energia tra un massimo di 30 caricatori senza bisogno di apparecchiature aggiuntive. Ciò evita il sovraccarico della rete, ottimizza il consumo energetico e massimizza l'efficienza del sistema.



Modalità di ricarica solare



ELECQ supporta tre modalità di ricarica solare: Solo solare, Solare prioritaria, e Illimitata. Grazie al coordinamento in tempo reale tra energia solare, batteria e carico del veicolo elettrico tramite monitor di potenza, il sistema regola dinamicamente la ricarica. Il commutatore di fase intelligente garantisce un utilizzo ottimale dell'energia solare anche in condizioni di bassa produzione.



OCPP e a prova di futuro



I caricatori ELECQ supportano l'integrazione diretta OCPP e sono già collegati alle principali piattaforme come Last Mile Solutions, CLENERGY EV e SINTIO. Il sistema supporta:



OCPP 1.6J

OCPP 2.0.1

Aggiornamento OTA a OCPP 2.1 pronto per il futuro





Grazie all'architettura a doppio canale (Direct OCPP + ELECQ Service Protocol), garantisce un'ampia compatibilità sia con piattaforme aperte che con sistemi proprietari.





Oltre il contesto residenziale: espansione dell'ecosistema ELECQ



ELECQ sta ampliando la propria soluzione oltre la ricarica residenziale. La gamma commerciale comprende:

ELECQ Ready (kit di installazione precablati)

ELECQ Biz (per aziende e flotte di veicoli)

ELECQ Station 60 — caricatore rapido compatto da 60 kW CC con doppia porta di uscita, bilanciamento del carico in tempo reale e controllo continuo della corrente per un tempo di funzionamento ottimizzato.





La suite completa di software ELECQ garantisce la connettività cloud:

App ELECQ (per gli utenti)

App ELECQ Partner (per installatori)

ELECQ Cloud (per diagnostica remota, OTA e analisi energetica)





Creato per l'Europa, pronto per costruire partnership

ELECQ è certificato per il mercato europeo da TÜV Rheinland con CE, CB e RED, ed è testato per la conformità RoHS, REACH e WEEE. Che siate proprietari di un immobile, installatori o una piattaforma energetica, ELECQ semplifica l'energia intelligente.



Venite a trovarci al Padiglione 5.3, Stand A22 presso il Paris Expo Porte de Versailles.



Per tutti gli aggiornamenti:seguite ELECQ su LinkedIn



Per diventare partner:www.elecq.com

AZIENDA: ELECQ

E-MAIL: sales@elecq.com

SITO WEB: https://www.elecq.com

Le foto a corredo di questo comunicato stampa sono disponibili all'indirizzo

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/34575fc8-9d05-447f-96cc-fda142fb4493

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bc290e72-0e63-498a-b865-6487cd684880