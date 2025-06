Hydro One et la Fondation ACT célèbrent la formation de plus de 25 000 élèves aux techniques de secourisme

LINDSAY, Ontario, 05 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, la Fondation des soins avancés en urgence coronarienne (ACT) s’est jointe à Hydro One Inc. (Hydro One) et à ses partenaires de l’école secondaire I.E. Weldon à Lindsay pour souligner le jalon de plus de 25 000 élèves de la région de Haliburton-Kawartha Lakes formés dans le cadre du programme de RCR et DEA au secondaire d’ACT. Ce jalon témoigne de l’engagement continu d’ACT à doter les jeunes des outils et de la confiance nécessaires pour intervenir en cas d’urgence cardiaque. Il souligne également les plus de 10 % de participants qui ont suivi la nouvelle formation sur les interventions suite aux surdoses d’opioïdes.

« Alors que nous célébrons cette étape importante à Lindsay, nous remercions notre partenaire provincial, Hydro One, pour son engagement continu », a déclaré Sandra Clarke, directrice générale de la Fondation ACT. Grâce à leur soutien, à celui de ses partenaires nationaux en santé, Amgen Canada et AstraZeneca Canada, et à celui de ses partenaires communautaires, ACT continuera d'inculquer aux élèves la confiance et les compétences nécessaires pour intervenir en cas d'urgence médicale potentiellement mortelle, pour les générations à venir. Cette réussite n'est pas qu'un chiffre : elle témoigne du pouvoir de l'apprentissage, des partenariats communautaires et du leadership des jeunes en matière d'intervention d'urgence.

« La sécurité est notre priorité absolue chez Hydro One et nous sommes fiers de célébrer cette étape importante avec ACT. Ils continuent de tisser des liens entre les élèves et d'acquérir des compétences essentielles pour sauver des vies, ce qui contribuera à prendre soin des autres membres de la communauté », a déclaré Janet Holt, directrice du soutien en santé et sécurité sur le terrain chez Hydro One. « Merci aux élèves et aux enseignants qui ont soutenu et participé à la formation, et félicitations à ACT pour cette réussite et l'impact positif qu'ils ont sur la population locale et provinciale. »

À ce jour, plus de trois millions d'élèves de la province ont été formés grâce au programme de RCR et DEA au secondaire d'ACT. La contribution d'Hydro One soutient l'objectif d'ACT d'offrir sa nouvelle formation sur les interventions suite aux surdoses d’opioïdes à près de 80 % des écoles secondaires de l'Ontario d'ici la fin de 2025. Cette formation fournit aux enseignants des ressources pour apprendre aux élèves à reconnaître et à réagir à une surdose présumée d'opioïdes, notamment en utilisant de la Naloxone par voie nasale.

ACT est une fondation caritative nationale vouée à la mise en place de programmes de formation en RCR et en DEA dans les écoles secondaires canadiennes. ACT met en place des programmes de RCR et DEA au secondaire, où les enseignants sont formés pour enseigner aux élèves les points suivants : comment reconnaître une urgence médicale potentiellement mortelle ; les questions de sécurité et la gestion des lieux d'urgence ; la RCR et l'utilisation d'un DEA ; et comment réagir à une surdose présumée d'opioïdes, ce nouveau volet du programme est financé grâce à un soutien financier supplémentaire d'Hydro One (annoncé en novembre 2022), ainsi qu'à une contribution de Santé Canada et des partenaires d'ACT en santé, Amgen Canada et AstraZeneca Canada.

Hydro One soutient ACT par l'intermédiaire de son programme d'investissement communautaire, qui vise à bâtir des communautés sécuritaires en Ontario. Établi en 2000, le partenariat de longue date entre ACT et Hydro One offre un accès continu à la RCR, au DEA et, désormais, à la formation aux urgences liées aux opioïdes pour les enseignants et les élèves de l'Ontario.

Autres témoignages de partenaires et de la communauté

« Au nom de la Ville, nous sommes reconnaissants que ces séances de formation soient offertes aux jeunes de notre communauté. Il est essentiel que nous nous formions sur la façon d'intervenir en situation d'urgence et je remercie les responsables du programme pour leur dévouement et leur engagement envers ce programme exceptionnel. Félicitations pour avoir franchi cette étape remarquable en formant plus de 25 000 élèves et en faisant ainsi de la région un endroit plus sûr où vivre et travailler. » — Doug Elmslie, maire de Kawartha Lakes

« Je suis heureux de souligner et de célébrer cette étape remarquable avec les plus de 3 millions d'élèves ontariens formés grâce au programme de RCR et DEA au secondaire d'ACT. Nous sommes également fiers de souligner l'ajout important de la nouvelle formation sur les interventions suite aux surdoses d’opioïdes. Ces initiatives vitales auront un impact réel sur les communautés de toute la province. Le programme a notamment eu un impact significatif à Haliburton-Kawartha Lakes-Brock, où les enseignants locaux forment plus de 1 700 élèves chaque année. Ces élèves acquièrent les compétences et la confiance nécessaires pour intervenir en cas d’une situation d’urgence potentiellement mortelle. Bravo! » — Laurie Scott, députée provinciale de Haliburton–Kawartha Lakes-Brock

« Félicitations à la Fondation ACT pour cette étape importante, qui permet à plus de 25 000 élèves de la région de Haliburton et de Kawartha Lakes d'acquérir des compétences essentielles pour sauver des vies. En tant que partenaire fondateur de la Fondation ACT, nous nous engageons à soutenir les personnes qui ont un impact significatif sur la santé de leur communauté grâce à l'éducation, à la formation et aux ressources en santé. » — Gaby Bourbara, présidente, AstraZeneca Canada

« Amgen est honorée de soutenir la Fondation ACT en tant que partenaire national en santé. Ensemble, nous continuerons de promouvoir l'excellence en culture scientifique, d'inspirer la prochaine génération, d'aider les enseignants à enseigner plus efficacement et d'améliorer l'accès aux ressources pour les enseignants, les élèves et la société en général. » — Ugur Gunaydin, vice-président et directeur général, Amgen Canada

Hydro One Limited (TSX: H)

Hydro One Limited, par l'intermédiaire de ses filiales en propriété exclusive, est le plus important fournisseur de transport et de distribution d'électricité en Ontario, avec 1,5 million de clients importants, des actifs de 36,7 milliards de dollars au 31 décembre 2024 et un chiffre d'affaires annuel de 8,5 milliards de dollars en 2024.

Notre équipe de 10100 employés qualifiés et dévoués construit et entretient fièrement un réseau électrique sûr et fiable, essentiel au soutien de collectivités fortes et prospères. En 2024, Hydro One a investi 3,1 milliards de dollars dans ses réseaux de transport et de distribution et a soutenu l'économie en achetant pour 2,9 milliards de dollars de biens et de services.

Nous sommes engagés envers les collectivités où nous vivons et travaillons par le biais d'initiatives d'investissement communautaire, de développement durable et de diversité.

Les actions ordinaires d’Hydro One Limited sont cotées à la TSX et certains des billets à moyen terme de Hydro One Inc. sont cotés à la NYSE. Pour plus d'informations, consultez les sites www.hydroone.com, www.sedarplus.com ou www.sec.gov.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur Hydro One, veuillez consulter le site www.hydroone.com où vous y trouverez des renseignements complémentaires, notamment des liens vers les documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières, les rapports financiers historiques, ainsi que des informations sur les pratiques de gouvernance, la responsabilité sociale d'entreprise, les solutions clients et d'autres renseignements sur ses activités.

À propos de la Fondation ACT

La Fondation ACT (Advanced Coronary Treatment) est un organisme de bienfaisance national qui offre des formations gratuites en RCR et en DEA dans les écoles secondaires canadiennes. Le programme s'appuie sur le modèle primé de partenariats et de soutien communautaire d'ACT, qui permet à ACT de trouver des partenaires locaux qui font don des mannequins et des unités de formation DEA dont les écoles ont besoin pour dispenser le programme. Les enseignants du secondaire sont formés pour ensuite enseigner les techniques de sauvetage à leurs élèves dans le cadre du programme scolaire, et ce, avant l'obtention du diplôme. Les partenaires d'ACT qui s'engagent à implanter le programme en Ontario sont Hydro One Inc., le gouvernement de l'Ontario, nos partenaires nationaux en santé, AstraZeneca Canada et Amgen Canada, ainsi que de nombreux partenaires communautaires. La Fondation ACT remercie chaleureusement le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada pour sa contribution au programme de formation d'ACT en cas de surdose d'opioïdes.

Site Web : fondationact.ca

X : @actfoundation #ACT2Sauver

Facebook : @theactfoundation

Instagram : @theactfoundation

YouTube : YouTube.com/theactfoundation

Pour plus d'informations :

Les médias peuvent communiquer avec le service des relations avec les médias d'Hydro One 24 heures sur 24 au 1 877 506-7584 (sans frais en Ontario seulement) ou au 416 345-6868.

Jennifer Russell

Directrice des opérations

Fondation ACT

jrussell@actfoundation.ca

Tél. : (613) 286-5260

Numéro sans frais : (800) 465-9111

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/61446258-6c14-49f2-9a26-b88bd491dbf4/fr