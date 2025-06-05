全新认证赋能，聚焦快速 AI 应用开发

加利福尼亚州帕洛阿尔托, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数据管理领域的领导者 Denodo 宣布推出一项新的认证：Denodo AI SDK Certified Developer Associate，旨在表彰那些具备加速开发强大的新型人工智能 (AI) 和生成式人工智能 (GenAI) 解决方案技能的个人。

自 2024 年 11 月发布 Denodo Platform 9.1 以来，Denodo Platform (目前为 9.2 版本) 便集成了 Denodo Assistant，它可以自动执行关键的数据工程任务，并为数据分析师和其他业务用户提供情境化的洞察和智能推荐；同时集成的还有 Denodo AI SDK，它可以加速 AI 驱动的应用和智能体的开发。

借助 Denodo AI SDK Certified Developer Associate 认证考试，各组织能够识别顶尖人才，这些人才可以将 Denodo Platform 和 AI SDK 的实施提升到新高度，从而开发出能够提供可信、可操作响应的实用 AI 和 GenAI 应用。

Denodo 首席技术官 Alberto Pan 表示：“通过这项认证，我们不仅简化了 AI 开发，还赋能开发者在快速发展的人工智能领域进行创新并脱颖而出。 这项认证证明了我们致力于培养顶尖人才，并推动 AI 和 GenAI 解决方案的功能向前发展。 通过提供一条明确的技能认可和提升途径，我们也是在帮助各组织充分利用其 AI 计划的潜力。”

另一方面，熟练掌握 Denodo AI SDK 可以为开发者在蓬勃发展的数据管理领域构筑显著的竞争优势。 这一 SDK 可以与 Denodo Platform 协同工作，通过多个可配置的大语言模型 (LLM) 和向量数据库简化并加速开发流程。 该 SDK 还可利用检索增强生成 (RAG) 模式，在企业内部为 AI 应用提供权威的数据来源。

认证还能帮助开发者展示他们的才能。 最近获得 Denodo 认证的 José Pallas 表示：“认证绝对可以帮助你脱颖而出，为你开启通往更复杂项目和领导岗位的机会之门。” José 是 Denodo 客户 Vueling 的数据负责人。 José 说：“虽然这不是公司的硬性规定，但 Vueling 鼓励职业发展，并认可我们团队中持证专业人员的价值。 公司将认证视为确保内部拥有相应专业知识，从而有效管理和运用 Denodo 环境的一种方式。”

Continental 的数据专家 Hananto Prabowo 同样于近期获得 Denodo 认证。他也认同，认证可以扩展一个人的职业生涯。 “我对认证感兴趣，是因为我希望不断精进技能，紧跟瞬息万变的数据管理领域，从而更好地为组织目标贡献力量。 同时，认证也是一个与其他专业人士交流思想、分享见解的绝佳途径。”

欢迎各位 AI 开发者即刻报名参加 Denodo AI SDK Certified Developer Associate 考试。 为了助力大家在 AI 认证道路上取得成功，掌握更全面的技能，并在 AI 赋能的商业环境中大展宏图，Denodo 社区特提供丰富的实用资源，包括数据表、用户手册、教程 (包括如何在几分钟内构建 AI 聊天机器人)、知识库文章以及深度TechTalks。

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Denodo 是数据管理领域的领导者。 屡获殊荣的 Denodo Platform 是领先的逻辑数据管理平台，能够将数据转化为可信赖的见解和成果，支持企业内所有数据相关举措，包括人工智能和自助服务。 借助该平台，全球各行业的 Denodo 客户仅用三分之一的时间便可交付值得信赖的 AI 就绪和业务就绪数据，性能表现比单独使用数据湖仓或其他主流数据平台高出 10 倍。 如需了解更多信息，请访问 denodo.com。

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