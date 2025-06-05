Capricorn Mutual 选择 Duck Creek Technologies 作为其新的核心保险交付技术合作伙伴

悉尼, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险未来的全球解决方案供应商，近日宣布与 Capricorn Mutual 达成新的 Saas 核心保险交付技术合伙伙伴关系，后者是澳大利亚和新西兰最大会员制组织之一 Capricorn 旗下的保险业务子公司。

Duck Creek 推出的全套解决方案包括 Policy、Rating、Billing、Claims 和 Clarity（数据和洞见）等产品，通过 OnDemand 云交付平台服务客户，将取代 Capricorn Mutual 现有的传统技术栈，助力其为 Capricorn 旗下 30,000 多家中小型汽车企业会员中的更多客户提供更优质的商业和国内保险产品及体验。

Risk Services 首席执行官 Rod Scanlon 表示，“作为一个会员制组织，为会员提供优质服务并传递价值、促进会员业务发展是我们的首要任务。 我们相信，Duck Creek 提供的技术平台能够满足我们当下及未来履行这一承诺的各项需求。”

由于其汽车交易会员处于不断变化且风险较高的经营环境中，Capricorn Mutual 需要一套能够支持其战略实施的核心交付解决方案，其战略旨在深化与会员之间的关系，优化流程以打造一流体验，以及持续改进产品、服务和风险管理。

Scanlon 先生表示，“我们认识到，技术是实现我们业务战略和目标的关键推动因素。 Duck Creek 能够提升我们的自动化水平、优化工作流程并促进我们的保险系统与其他会员福利解决方案相互融合。 Duck Creek 长盛不衰的模块化 SaaS 解决方案可为我们的团队和会员企业提供简洁、直观的操作体验和功能强大的评级引擎。 Duck Creek 平台拥有我们实现这些战略目标所需的全部功能和性能。”

Scanlon 先生补充道，“该系统易于部署，用户界面极其自然和智能，团队培训时间因此缩短，使得我们能够尽快为会员企业创造更多价值，同时降低相关交付成本。”

Duck Creek 亚太区总经理 Christian Erickson 在谈到这一全新合作伙伴关系时说道，“我们热烈欢迎 Capricorn Mutual 加入 Duck Creek。 在整个评选过程中，Capricorn Mutual 严格审查并测试了市场上各种解决方案，以确保能为其会员提供最佳体验和结果。 Duck Creek 很荣幸能够得到 Capricorn Mutual 的认可并被评为领先的解决方案，我们期待帮助 Capricorn Mutual 深化其与会员之间的关系。”

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引领财产和意外险 (P&C) 及一般保险行业未来的全球智能解决方案提供商。 我们是构建现代化保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。 真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念；我们相信，保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。 我们市场领先的解决方案既可单独提供，也可整套提供，所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。 请访问 www.duckcreek.com，了解更多信息。 欢迎在社交媒体渠道 LinkedIn 和 X 上关注 Duck Creek，获取最新资讯。

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