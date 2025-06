Communiqué de presse

VELIZY-VILLACOUBLAY — 6 juin 2025

Dassault Systèmes vise un doublement du BNPA d'ici 2029, les 3D UNIV+RSES offrant de nouvelles opportunités de croissance

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) organise ce 6 juin 2025 son Capital Markets Day 2025 à son siège social de Vélizy-Villacoublay, en France. Lors de cet événement dédié aux analystes financiers et aux investisseurs, la direction générale du Groupe revient en détail sur les 3D UNIV+RSES, qui marquent un changement majeur en introduisant la prochaine génération d'environnement virtuel et réel (V+R). Ces technologies permettent aux clients de libérer le potentiel de l’IA générative, d’ouvrir un champs des possibles et de réaliser d’importants gains de productivité, tout en protégeant leur propriété intellectuelle. Avec les 3D UNIV+RSES, Dassault Systèmes augmente la création de valeur et démontre que ces univers sont critiques dans les domaines de l’Innovation industrielle, de l’Innovation pour les PME et des Sciences de la vie.

Ces moteurs constituent une feuille de route cohérente et ambitieuse, qui positionne le Groupe pour tirer pleinement parti des opportunités significatives de croissance à moyen et long terme. Afin d’exploiter le plein potentiel de l'adoption des 3D UNIV+RSES, Dassault Systèmes actualise son objectif financier à moyen terme pour doubler le bénéfice net par action dilué non-IFRS d'ici à 2029.

L'événement sera diffusé en direct et enregistré à partir de 13h45, heure de Paris / 12h45, heure de Londres / 7h45, heure de New York. La retransmission en direct du webcast et son enregistrement seront accessibles via la section investisseurs du site internet de Dassault Systèmes : https://investor.3ds.com/fr. La diffusion à la demande du webcast de l'événement sera disponible à partir du 9 juin 2025.

Pascal Daloz, Directeur Général de Dassault Systèmes déclare :

« Aujourd’hui, lors du Capital Markets Day, nous dévoilons l'évolution la plus stratégique dans l'histoire de Dassault Systèmes. L'IA pour l'industrie devient notre boussole, tandis que les 3D UNIV+RSES, notre proposition de valeur de nouvelle génération, définissent le prochain cycle de croissance de notre Entreprise.

Nous entrons dans une nouvelle ère : celle de l'économie générative, où la création de valeur est à la croisée du virtuel et du réel – V+R. C'est dans cet espace hybride que se dessine l'avenir. Notre mission est de donner à nos clients les moyens d'imaginer, de créer et d'opérer dans ce monde hybride.

Des innovations thérapeutiques majeures à la mobilité de nouvelle génération, en passant par les infrastructures résilientes et durables, les 3D UNIV+RSES ne se contentent pas de transformer l'industrie, mais redéfinissent le champs des possibles. Nous offrons le jumeau virtuel de tout, pour tous, doté d'une IA de confiance, afin de réinventer les produits, les entreprises et les modèles économiques grâce à la convergence du virtuel et du réel.

Notre plateforme 3DEXPERIENCE devient désormais le moteur de l'économie générative, permettant la création, la gestion et l'amplification des connaissances, du savoir-faire et de la propriété intellectuelle – la nouvelle devise du progrès.

Avec les 3D UNIV+RSES, il ne s’agit pas simplement d'imaginer l'avenir de l'industrie, mais de le construire en ouvrant la voie à de nouvelles performances, de nouvelles possibilités et des expériences fascinantes. Un avenir où l'IA n'est pas artificielle mais augmentée, scientifique, fiable et profondément humaine. »

Rouven Bergmann, Directeur Général Adjoint, Finances de Dassault Systèmes, souligne :

(Bénéfice net par action dilué (« BNPA »), en normes non-IFRS)

« Nous bâtissons une Entreprise qui s’inscrit dans le long terme, qui réalise une croissance durable et solide grâce à une base de clients fidèles et en expansion. Notre ambition est claire : doubler notre bénéfice net par action, et maintenir ce cap.

La plateforme 3DEXPERIENCE constitue un avantage stratégique. À l’ère de l’IA, elle accélère la création de savoir, unifie la collaboration grâce à une source unique de données fiables et libère tout le potentiel des talents humains. Avec le lancement des 3D UNIV+RSES, nous ouvrons une nouvelle phase d'adoption du cloud et d'engagement client.

Par conséquent, nous élargissons notre horizon financier pour doubler notre BNPA d'ici 2029. Cette évolution reflète trois éléments clés : une accélération progressive de la croissance du chiffre d'affaires, la montée en puissance des 3D UNIV+RSES et la poursuite de l'allocation stratégique de nos capitaux, notamment par des fusions-acquisitions ciblées.

Chaque action que nous menons est guidée par un principe unique : créer de la valeur durable à long terme pour nos clients, nos actionnaires et nos collaborateurs, contribuant ainsi à notre BNPA et à notre génération de trésorerie. Nous sommes positionnés pour saisir pleinement cette opportunité. »

Calendrier des événements des Relations Investisseurs

Publication des résultats du 2 ème trimestre 2025 : 24 juillet 2025

trimestre 2025 : 24 juillet 2025 Publication des résultats du 3 ème trimestre 2025 : 23 octobre 2025

trimestre 2025 : 23 octobre 2025 Publication des résultats du 4 ème trimestre 2025 : 11 février 2026

trimestre 2025 : 11 février 2026 Publication des résultats du 1er trimestre 2026 : 23 avril 2026

Avertissement concernant les déclarations relatives

à l’information prospective du Groupe

Les déclarations contenues dans le présent document ne sont pas des faits historiques mais expriment des attentes ou des objectifs pour l'avenir. Elles comprennent, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant les objectifs de performance financière non-IFRS du Groupe, qui sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur les vues et les hypothèses actuelles de la direction de Dassault Systèmes et impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus. Les résultats ou performances réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations en raison d'une série de facteurs.

Les résultats du Groupe peuvent être matériellement affectés négativement par de nombreux risques et incertitudes, décrits dans la section 1.9 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2024 enregistré auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 18 mars 2025, disponible sur le site web du Groupe www.3ds.com/fr.

En particulier, veuillez-vous référer au facteur de risque « Un environnement mondial incertain » dans la section 1.9.1.1 du Document d’Enregistrement Universel 2024 qui figure ci-dessous :

« Dans un contexte économique, commercial, social, sanitaire, mais également géopolitique incertain au plan mondial, la croissance du chiffre d’affaires, du résultat net et des flux de trésorerie de Dassault Systèmes pourrait ralentir, tant sur une base annuelle que trimestrielle, essentiellement en raison des facteurs suivants :

le déploiement des solutions de Dassault Systèmes peut représenter une large part des investissements logiciels d’un client. La décision de réaliser un tel investissement est influencée par l’environnement économique dans lequel les clients évoluent. L’incertitude de la situation géopolitique, économique et sanitaire mondiale et le manque de visibilité ou le manque de ressources financières peuvent amener certains clients, par exemple dans le secteur automobile, aéronautique, de l’énergie ou des ressources naturelles, à réduire, différer ou annuler leurs investissements, ou à réduire ou ne pas renouveler les contrats de maintenance pour leur base installée, ce qui, pour les clients les plus importants entraîne également la perte potentiellement significative de chiffre d’affaires avec les sous-traitants ; la situation politique, économique et monétaire de certaines zones géographiques dans lesquelles Dassault Systèmes est présent pourrait devenir plus instable et affecter négativement l’activité de Dassault Systèmes, en particulier son chiffre d’affaires, par exemple en raison d’un durcissement des règles en matière de contrôle des exportations ou de sanctions, ou de la mise en place de nouveaux droits de douane ou de contrôles des échanges ; la pression sur les prix des matières premières et des produits énergétiques ainsi que leur volatilité pourraient être de nature à affecter négativement les efforts de diversification de Dassault Systèmes dans de nouveaux secteurs d’activité ; les incertitudes concernant l’ampleur et la durée de l’inflation pourraient affecter négativement la situation financière de Dassault Systèmes ; et les cycles de ventes des produits de Dassault Systèmes, déjà relativement longs du fait du caractère stratégique de ce type d’investissement pour les clients, pourraient encore s’allonger.







La survenance de crises, notamment d’ordre sanitaire ou politique, pourrait avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des collaborateurs de Dassault Systèmes et sur l’Entreprise. Elle pourrait également détériorer la situation financière, les capacités de financement ou d’approvisionnement des clients existants et potentiels de Dassault Systèmes, des partenaires commerciaux et technologiques, obligeant certains d’entre eux à fermer temporairement des sites ou cesser leurs activités. Un environnement économique dégradé pourrait exercer une pression accrue sur les prix et affecter le recouvrement des créances, ce qui affecterait négativement le chiffre d’affaires, la performance financière et la position concurrentielle de Dassault Systèmes.

Dassault Systèmes s’efforce de prendre en compte cette situation incertaine. Toutefois, il est possible que les résultats financiers de Dassault Systèmes n’évoluent pas conformément aux prévisions. De plus, compte tenu de l’ensemble des facteurs qui affectent la vente des produits et services de Dassault Systèmes, il pourrait s’écouler un laps de temps substantiel entre une éventuelle reprise de l’environnement économique et commercial mondial et une amélioration de ses résultats financiers. »

Indicateurs financiers complémentaires non-IFRS

Les données complémentaires présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont fondées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations comptables en normes IFRS. Les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS de Dassault Systèmes peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées « non-IFRS » et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS sont détaillées dans le Document d'enregistrement universel 2024 déposé auprès de l’AMF le 18 mars 2025.

