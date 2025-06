ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 2 JUIN 2025 (SUR 2ÈME CONVOCATION)

Les actionnaires de la société Auplata Mining Group qui se sont réunis sur 2ème convocation en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le 2 juin 2025 ont adopté l'ensemble des résolutions proposées par le conseil d'administration et inscrites à l’ordre du jour, à l’exception de la 19ème résolution (délégation de compétence d’émission d’actions et de valeurs mobilières dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise).

A l’issue de à l'Assemblée générale, un actionnaire présent a proposé en séance la nomination de cinq nouveaux membres du conseil d'administration. Ces résolutions ont été rejetées.

