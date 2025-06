Nicox : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 27 juin 2025 et désignation d’un mandataire ad hoc

6 juin 2025 – publication à 7H30

Sophia Antipolis, France







Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, rappelle à ses actionnaires que l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire, se tiendra le vendredi 27 juin 2025 à 14 heures 30, au siège social situé Sundesk Sophia Antipolis, rue Evariste Galois, Emerald Square, Bâtiment C – 06410 Biot.







L’ordre du jour ainsi que le texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires figurent dans l’avis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°61 du 21 mai 2025 (n° 2502198) et n°64 du 28 mai 2025 (n°2502651).







Nomination d’un mandataire ad hoc chargé de représenter les actionnaires défaillants







En raison des difficultés importantes pour atteindre le quorum requis, le Président du Tribunal de Commerce d’Antibes a par ordonnance en date du 6 mai 2025, désigné la SCP EZAVIN-THOMAS, représentée en la personne de Maître Nathalie Thomas, domiciliée au 1, Alexandre Mari – 06000 Nice, en qualité de mandataire ad hoc chargée de représenter les actionnaires défaillants lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire convoquée le 27 juin 2025 sur première convocation.







Le mandataire ad hoc représentera ainsi la totalité des actions ayant droit de vote détenue par les actionnaires qui n’ont pas participé ou qui ne sont pas représentés à cette Assemblée Générale. La participation du mandataire ad hoc porterait ainsi le quorum à 100% des actions ayant droit de vote.







Afin d’assurer la neutralité du rôle du mandataire ad hoc, les droits de vote attachés aux actions des actionnaires défaillants seront exercés de la manière suivante :







pour les résolutions à titre ordinaire, qu'ils soient présentés, agréés ou non agréés par le Conseil d'administration : à raison de la moitié de votes positifs et de la moitié de votes négatifs ;

pour les résolutions à titre extraordinaire présentés ou agréés par le Conseil d'administration : à raison de deux tiers de votes positifs et d'un tiers de votes négatifs ;

pour les résolutions à titre extraordinaire non agréés par le Conseil d'administration : à raison d'un tiers de votes positifs et de deux tiers de votes négatifs.



Documentation et participation à l’assemblée générale







Les documents relatifs à l’Assemblée Générale, notamment le texte des résolutions et le formulaire de vote, sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et consultable sur son site internet (www.nicox.com).







Les actionnaires peuvent voter par procuration, par internet ou assister à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire. Un guide expliquant comment voter, et notamment comment voter par internet, est disponible sur le site internet de la Société. Les actionnaires peuvent également contacter l’équipe Relations Investisseurs par e-mail à l’adresse ag2025nicox@nicox.com pour toute question sur les modalités de vote.