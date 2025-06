COMMUNIQUÉ DE PRESSE

6 juin 2025

Renault Group finalise un partenariat stratégique avec Wandercraft, un leader en robotique de nouvelle génération

Renault Group annonce la finalisation de l’acquisition d’une participation minoritaire dans Wandercraft, une société française, leader incontesté dans le domaine des exosquelettes robotisés dotés d’IA destinés aux personnes à mobilité réduite, déployant actuellement sa technologie vers des robots mobiles à usage industriel.

Cet investissement s’accompagne d’un accord de partenariat visant à développer une famille de robots de nouvelle génération, basés sur la technologie Wandercraft et destinés en premier lieu aux opérations de production de Renault Group.

Ce partenariat apporte l’expertise industrielle de Renault Group pour mettre à l’échelle la production d’exosquelettes et de robots de Wandercraft. Il aidera également Wandercraft à saisir de nouvelles opportunités commerciales dans le domaine de la robotique.

Boulogne-Billancourt, 6 juin 2025 – Renault Group et Wandercraft annoncent la finalisation d’une prise de participation minoritaire de Renault Group dans Wandercraft, la première entreprise à développer, fabriquer et commercialiser des exosquelettes médicaux auto-équilibrés. S’appuyant sur sa grande expertise en matière d’exosquelettes puissants et fiables, Wandercraft a développé une plateforme avancée pour des usages tels que la fabrication. Renault Group investit aux côtés des actionnaires existants de Wandercraft et de nouveaux investisseurs.

À travers un accord de partenariat commercial, Renault Group et Wandercraft ont pour objectif d’assurer le développement de Calvin, une famille de robots de nouvelle génération, en premier lieu pour des usages industriels. Calvin permettra à Renault Group de soulager ses opérateurs des tâches pénibles et peu ergonomiques, tout en réduisant le temps de production et en gagnant ainsi en productivité. À un stade ultérieur, ce partenariat comprendra également l’industrialisation de robots et d’exosquelettes par Renault Group afin de réduire les coûts grâce à une approche design-to-cost et à une mise à l’échelle, deux disciplines pour lesquelles l’industrie automobile est reconnue. Cela aidera Wandercraft à commercialiser son nouvel exosquelette Eve et à saisir de nouvelles opportunités commerciales dans le domaine de la robotique.

« Ce partenariat avec Wandercraft est tourné vers l’avenir. Il nous permettra d’accélérer l’automatisation et de développer des robots adaptés à nos usages industriels automobiles spécifiques, nous permettant ainsi de dédier nos équipes à des activités à plus forte valeur ajoutée et de soulager les opérateurs des tâches pénibles et peu ergonomiques. Il stimulera la productivité grâce à la réduction accélérée du temps et des coûts de production. Il est donc logique de combiner l’expertise et la technologie uniques de Wandercraft en matière d’exosquelettes et de robots à la forte capacité industrielle et au savoir-faire de Renault Group en matière de design-to-cost pour mettre la production de robots à l’échelle » a déclaré Thierry Charvet, directeur Industriel et Qualité, Renault Group.

« L’investissement de Renault Group marque un moment décisif pour Wandercraft. Ce partenariat renforcera notre capacité à construire et à mettre à l’échelle des robots à fort impact et à faible coût qui améliorent la vie quotidienne des personnes – qu’il s’agisse d’aider les personnes handicapées à marcher ou de soutenir les travailleurs de l’industrie grâce à l’automatisation – à l’usine, dans les cliniques et à domicile. Nous sommes fiers d’associer notre technologie à l’excellence industrielle de Renault Group pour mettre sur le marché la prochaine génération de robots mobiles » a déclaré Matthieu Masselin, directeur général et co-fondateur de Wandercraft.

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques – Renault, Dacia, Alpine, Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans 114 pays, Renault Group a vendu 2,265 millions de véhicules en 2024. Il réunit plus de 98 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com/fr/

À propos de Wandercraft

Wandercraft déploie la robotique la plus avancée pour aider les humains. Fondée en 2012, Wandercraft est mondialement reconnue pour sa technologie d’exosquelette de nouvelle génération qui aide en toute sécurité et de manière fiable les personnes ayant une déficience motrice à marcher à nouveau. Wandercraft possède plus de plus de 30 brevets et 100 exosquelettes Atalante opérant dans des hôpitaux sur quatre continents. Le nouvel exosquelette personnel Eve sera commercialisé dans quelques mois pour aider les personnes quadriparétiques dans leur vie quotidienne. Les exosquelettes humanoïdes de Wandercraft effectuent collectivement plus d’un million de pas chaque mois, alimentant un réseau neuronal propriétaire formé sur des données de mouvement du monde réel. Cet ensemble de données, l’un des plus avancé en matière de mouvement humain, alimente la prochaine génération d’exosquelettes et de robots de Wandercraft, à commencer par Calvin 40, développé en 40 jours et premier de la famille de robots humanoïdes Calvin. Wandercraft estime que les robots devraient servir les personnes qui en ont le plus besoin.

Davantage d’information : https://en.wandercraft.eu

