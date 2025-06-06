浩鼎自创ADC平台GlycOBI® 首宗技术合作案 携手美国TegMine开发ADC

台湾, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 浩鼎生技（以下简称「浩鼎」）（4174.TWO）今（06/06）宣布，与美国TegMine Therapeutics, Inc.（以下简称「TegMine」）签署ADC研发服务合约（Master Services Agreement, MSA）；TegMine 是一家总部位于美国旧金山的生物制药公司，专注于开发针对癌症相关糖蛋白的创新抗体疗法。浩鼎则致力于开发抗癌新药及聚焦研发次世代抗体药物复合体（ADCs）。

根据合约，浩鼎将与TegMine合作，运用浩鼎自主开发的糖键结技术平台GlycOBI®，结合浩鼎专有的双功能酶EndoSymeOBI®与连接子技术HYPrOBI™，研发具临床开发潜力的ADC候选药物。在成功开发出候选ADC药物后，双方可望进一步签署授权合约。

浩鼎执行长王慧君博士表示：「这项策略性合作，充分发挥双方技术优势，不仅有助于推进浩鼎ADC产品开发，也积极拓展创新ADC技术平台如GlycOBI**® **等策略性合作机会。浩鼎期待与TegMine共同合作开发创新的ADC候选药物，帮助具有迫切医疗需求的癌症病患。」

TegMine执行长Jeff Bernstein 博士也指出，双方的合作代表了两项创新平台的高度整合：「浩鼎ADC技术，与TegMine聚焦癌症特异性糖类标靶的研发方向，可谓相辅相成。透过合作，我们将有机会共同开发出具高度肿瘤特异性及良好治疗效果的ADC新药。」

关于 GlycOBI®

浩鼎所自主开发的糖类ADC关键技术平台GlycOBI®，采用「随插即用」型式，可与任一抗体、连接子（linkers）和药物（payloads）兼容，并适用于多种药物抗体比例（DAR）。在浩鼎专有的酶技术（EndoSymeOBI®）和连接子技术（HYPrOBI™）搭配下，GlycOBI® 可在GMP条件下，以高效率且可放大的制程，制备具专一性位点与均质性 ADC。

GlycOBI® 在偶联过程中，可避免破坏抗体结构，并确保 ADC 与原始抗体具有相似的生物特性。此外，浩鼎的连接子技术可提升了药物偶联效率，并降低复合体聚集与降解风险，进一步优化ADC制程与品质稳定性。GlycOBI® 已成功克服传统ADC技术限制，并在多项动物实验中展现更优越的抗肿瘤活性与结构稳定性。

关于浩鼎

台湾浩鼎生技是产品已进展至临床阶段的全球癌症新药开发公司， 于2002年成立，总部设于台湾。台湾浩鼎与子公司OBI Pharma USA, Inc.致力于开发抗癌新药，希望帮助具有迫切医疗需求的癌症患者，提供新的治疗选择。

台湾浩鼎聚焦于ADC开发，包括初代半胱氨酸基 TROP2 ADC，OBI-992；此外，浩鼎以其专有ADC关键技术 GlycOBI®，结合EndoSymeOBI® 和 HYPrOBI™，创建次世代新型ADC产品线，包括单抗ADC：OBI-902（TROP2）、OBI-904（Nectin-4）、Trastuzumab-ADC（HER2）、及双抗和双载荷ADC。为了扩展HYPrOBI™连接技术的应用范围，浩鼎进一步开发次世代半胱氨酸偶联抗体药物复合体（ADC）平台 ThiOBI®。浩鼎产品线亦包括首创AKR1C3靶向小分子前驱型药物OBI-3424，该药物在肿瘤中高度表达的醛酮还原 (AKR1C3) 酶的作用下，选择性释放强效DNA烷基化剂。更多资讯请参阅: www.obipharma.com。

GlycOBI®、EndoSymeOBI®、ThiOBI® 为浩鼎注册商标；HYPrOBI™ 为注册申请中商标。

关于TegMine Therapeutics

TegMine Therapeutics, Inc. 成立于2017年，总部位于美国加州旧金山的生技公司，为一专注于开发次世代针对癌症相关糖蛋白的抗体疗法。

TegMine 当前开发的一系列创新疗法，包括ADC、双特异性抗体与细胞疗法，透过辨识主要存在于肿瘤组织、而正常组织少有表现的特异性糖链抗原，以提升疗效，并降低对健康组织的影响。 该公司专有的 TegMiner™ 技术平台，能针对过去难以辨识的癌症特异性糖链抗原 ，进行抗体筛选与开发，提供癌症病患新的治疗方向。

更多资讯请参阅：www.tegminetx.com。

COMPANY CONTACT:

Kevin Poulos, Chief Business Officer

OBI Pharma USA, Inc.

+1 (619) 537 7698, ext. 102

kpoulos@obipharma.com

Jeff Bernstein, CEO

TegMine Therapeutics, Inc.

operations@tegminetx.com

李淑娟 Sharon Lee

台灣浩鼎公共事務處處長| Director of Public Affairs

M: +886-933-943-586 |T: +886-2-2655-8799 Ext. 213

F: +886-2-2786-3358 | slee@obipharma.com

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